“Ser espiritual no es dejar de sentir, es lo que haces con lo que sientes”. María Elvira Pombo - Autora del libro ‘De la mano de los ángeles’.

CÁNCER

Dos de bastos



En el panorama comienzan a presentarse nuevas y excitantes posibilidades laborales o la oportunidad de empezar a concretar un proyecto que para ti es muy importante. Aunque aún no es el momento de pasar a la acción, sí es tiempo de analizar, con la mente tranquila y enfocada, cuáles son los pasos por seguir, qué exige esto de ti y qué planes tienes que crear para lograrlo. Es una semana para soñar con los pies muy puestos en la tierra y conectar con la alegría de lo que el futuro trae para ti.



LEO

Nueve de espadas



Los momentos de mucho dolor también son épocas de profunda transformación. Pero para permitir que esta transformación se instale en tu ser, es necesario sentir y permitirte ir a las raíces de ese dolor, experimentarlo como es sin quejarte ni sentirte víctima. Entrégate al dolor, ya que está contigo para que comprendas algo, para que sanes, para que expandas tu corazón. Los momentos de dolor te ayudan a llevar el foco a lo importante y a convertirte en alguien consciente.



VIRGO

As de copas



Esta semana puedes elegir fluir y dejarte llevar por las aguas de la vida o nadar contra la corriente. Lo que elijas determinará tu mundo emocional. Permítete fluir y flotar mientras confías que la vida te apoya a través de tu capacidad de estar relajado y te guiará exactamente a donde ella y tu ser divino quieren que vayas. En realidad no tienes que hacer nada, solo entregarte y saber que todo está en orden. Todo está sucediendo como debería suceder, así tu mente aún no lo entienda.

LIBRA

Siete de bastos



El siete de bastos te invita a observar el estrés que estás cargando. El estrés también es sinónimo de sufrimiento y te está saturando. Hay algo que ya no funciona y, por más que lo intentes, la vida te dice una y mil veces que no puedes seguir así. Suelta el control y la necesidad de hacerlo todo perfecto. Reconócete vulnerable, reconoce que no puedes con todo y sé más humilde. Da un paseo, visita tu restaurante favorito o ve a cine. Recupera la sencillez de la vida y relájate un poco.



ESCORPIÓN

Paje de oros



El paje de oros te invita a conectar con el espíritu de la aventura, a moverte hacia lo desconocido con la emoción de un niño, de manera abierta y sin expectativas. Esta energía de aventura no tiene que ver con planes y metas específicas, sino con decidir comenzar un camino de autodescubrimiento que puede llevarte a concretar un proyecto creativo, a cambiarte de país o de casa o a mejorar la relación con tu cuerpo y tu salud. Acepta el desafío de lo desconocido y crece en conciencia.



SAGITARIO

As de bastos



Estás floreciendo; luego del invierno te llegará una primavera espiritual. Sé consciente de todo lo que has aprendido y de la madurez que has adquirido. Cuando floreces, conectas con tu poder personal, tu sensualidad y tu fuerza creativa. Todo a tu alrededor se transforma; de hecho, los límites entre lo externo y lo interno se desdibujan y puedes ser uno con todo. Tu propia naturaleza se hace evidente. Tu fuego interior se expande y crea una realidad diferente, llena de belleza.

CAPRICORNIO

La Luna



Es un tiempo ideal para darte cuenta de tus patrones inconscientes y de las situaciones emocionales que se han repetido en tu vida. Hasta que no hagas consciente lo que está inconsciente no podrás sanar ni hacerlo diferente. La Luna te invita a despertar y, para lograrlo, es necesario revisar tu historia familiar y los patrones ancestrales que atraviesan tu genealogía. ¿Qué visiones y creencias estás cargando? ¿Qué estás repitiendo? Ve profundo y lleva luz donde ahora hay oscuridad.



ACUARIO

Rey de oros



Integra la energía masculina de orden, concreción y poder, y disuelve estereotipos que han caricaturizado esta sagrada energía. Lo masculino no implica dejar de sentir ni exige convertirse en el proveedor del hogar; más bien, concreta y ordena el mundo material. Toma esta energía y actúa con madurez. Maneja con inteligencia el dinero y tus proyectos, pero también permite que tus emociones se expresen. Sé un ser completo: en conciencia, en salud, en amor y en abundancia.



PISCIS

Cinco de oros



Hay viejos dolores que se instalaron en tu cuerpo desde que eras un niño que hoy te piden ser escuchados y sanados. Dolores que tal vez tienen que ver con una sensación de no pertenecer, de ser diferente o sentirte excluido de tu familia o tu grupo de amigos. Reconoce el origen de estas emociones para que puedas transmutarlas. Ve hacia adentro y hazlo distinto. Tu cuerpo necesita soltar esas memorias emocionales para que tu energía vital se renueve y puedas seguir adelante.

ARIES

Cinco de espadas



Cuando te comparas y pones el foco en lo que otros hacen, han logrado o tienen, te pierdes. El cinco de espadas te pide ponerles fin a las comparaciones que vienen de tu ego y volver a poner la mirada en ti. Tienes la oportunidad de hacerlo diferente, pero necesitas entrenar tu mente y dejar de darles poder a pensamientos que te llenan de ansiedad o te hacen sentir menos. El camino de cada ser en esta tierra es único y particular;respeta y honra el tuyo. Sé paciente y amoroso.



TAURO

Diez de espadas



Es hora de renacer, de cerrar un ciclo y empezar algo nuevo con una conciencia más evolutiva y amorosa sobre la vida y sobre ti mismo. Estás cambiando, así que abraza tus cambios, no los juzgues ni los cuestiones; por el contrario, entrégate a ellos y permite que te atraviesen. Lo que se está yendo no es tu verdad, sino máscaras y situaciones que valorabas y que ahora dejan de ser importantes. Estás reconectándote con tu poder personal y aprendiendo a vivir desde lo esencial. Fluye.



GÉMINIS

Tres de copas



El tres de copas te invita a celebrar y a recibir, con todo tu ser, la energía del gozo y la abundancia. Esta semana no le pongas condiciones a tu felicidad, dedícate a dar gracias por todo lo que tienes y por el inmenso amor que te rodea, comparte con tus seres queridos, baila, abre espacios para hacer lo que más te gusta y permítete escuchar los deseos genuinos de tu corazón. Esta energía es ideal para comenzar a manifestar eso que tanto deseas. Confía en que la vida te apoya.

FASES LUNARES / JULIO, 2022



Cuarto creciente - Jueves 07

Luna llena - Miércoles 13

Cuarto menguante - Miércoles 20

Luna nueva - Jueves 28



