Frase de la semana:

"Donde no puedas amar, no te demores". Frida Kahlo - pintora mexicana.

Tauro

Nueve de Oros



Ten paciencia y no intentes apresurar las cosas, confía en que las semillas que sembraste darán fruto y que muy pronto podrás recoger la cosecha de eso que tanto anhelas. Mientras tanto, espera con confianza, entiende que los tiempos del cielo son perfectos y disfruta de la abundancia que te rodea. Sé feliz con lo que tienes ahora, sin poner condiciones ni llevar tus pensamientos al futuro. Sigue regando tus semillas con fe y relájate. Entre más te rindas al proceso, más pronto verás los resultados.



Géminis

Templanza



El gran ángel del tarot te invita a reconocer tu luz y a integrar eso que aún consideras opuesto dentro de ti para que puedas verte como el ser divino que eres. Pero esta carta también puede simbolizar duelos que aún no has realizado o dolores del pasado que necesitas escuchar y sanar. No reprimas tus emociones y confía en que tus ángeles te están apoyando en este tiempo. Es un gran momento para afianzar tu espiritualidad y cultivar con disciplina tu mundo interior.



Cáncer

Reina de Bastos



Comparte tus tesoros y activa la conciencia de la abundancia y la creatividad. Es un lindo momento para conectar con tus pasiones y lanzarte a algo nuevo y emocionante. La vida te pide tomar una decisión: seguir en una zona de confort, que, aunque no te guste del todo, se ha hecho conocida y segura, o lanzarte, entrar a un terreno laboral desconocido y hacerlo diferente. Explora cosas nuevas y seduce a otros con tus ideas. Confía en tu poder personal, que todo es posible.



Leo

Siete de Espadas



Observa las fachadas sobre las que a veces te escondes por miedo, conveniencia o aceptación social. ¿Cuándo te sientes libre para mostrar tu verdadera cara y cuándo asumes una posición más política en la que actúas pensando en lo que se espera de ti y en lo que te hará quedar bien ante otros? El tarot te pide honestidad, pero para eso es necesario dominar tu ego y animarte a ser radicalmente auténtico. Deja de darle poder a la mirada de los demás y concéntrate más en ti.



Virgo

Paje de Espadas



Tu mente debe servirte y ayudarte a conectar con tus más altos propósitos, y no convertirse en un enemigo que gobierna tu vida a punta de dudas y miedos. Libérate de tus enredos mentales, de tus opiniones y de creencias arraigadas que tal vez grabaste desde la infancia. Comienza a entrenar tu mente y cambia tus pensamientos para reconocer todo el potencial que te habita y verte de una manera más amorosa. Confía en que tu realidad cambiará, pero necesitas disciplina mental.



Libra

Seis de Espadas



Observa qué estás cargando y haz una lista de cuántos “tendría que” o “debería” hacen ruido en tu mente. Cuando te llenas de condiciones y exigencias terminas agotándote y pensando más en los otros que en ti mismo. Pon el foco en ti, suelta una estructura de vida que ya no te está funcionando y date cuenta de que no puedes con todo. Si sientes que la vida se ha convertido en una lucha, empieza por poner límites sanos. Aligera tus cargas y conecta de nuevo con la fluidez y el placer.



Escorpión

Dos de Bastos



Un mundo de posibilidades se abre ante ti, pero debes estar atento y receptivo para darte cuenta de todo lo que la vida te ofrece, sobre todo en el campo laboral y creativo, en este momento. Esta carta te invita a relajarte y a disfrutar el proceso. Aún no es momento de tomar una decisión radical, es un tiempo para escucharte y conectar con aquello que más gozo y emoción te genera. Sueña en grande y confía en que todo se dará a su debido tiempo.



Sagitario

La Rueda de la Fortuna



Sana tu relación con la incertidumbre y no te resistas a los cambios. Esta carta te recuerda que el cambio es parte de la vida. Aunque no sepas qué va a pasar, confía. Hay ciclos que se están cerrando y pueden venir movimientos relacionados con tu pareja, tu hogar o el lugar en donde vives. No puedes controlar el proceso, lo único que puedes hacer es vivirlo y entregarte a él. Medita mucho y atraviesa tus miedos. Recuerda que detrás de ellos habita la confianza y el amor.



Capricornio

Cinco de Espadas



No te compares ni juzgues tus logros teniendo como referencia lo que otros han hecho. Tus tiempos y tu proceso de aprendizaje son únicos. Cuando te comparas pierdes tu fuerza y dudas de tus propias capacidades. No escuches a tu ego ni pongas la energía en estar pendiente de lo que hacen los demás, controla tu mente y vuelve a ti. Tu valor no está dado por la aprobación externa. Tu valor no te lo quita nada ni nadie, pero si no lo reconoces en ti tampoco el mundo lo hará.



Acuario

Nueve de Copas



El viaje hacia tu interior aún no ha terminado. Debajo de la aparente calma y estabilidad que estás viviendo hay emociones y situaciones que te piden ser vistas y perdonadas. Dándoles la espalda no podrás resolverlas. El tarot te pide sentir y ser valiente para que puedas tocar heridas que aún no han cicatrizado. Muévete hacia adentro, ve profundo y toca fondo las veces que sea necesario. Tu mundo emocional se está limpiando para que emerja una versión tuya llena de poder.



Piscis

Rey de Copas



Viejas heridas que estaban enterradas comienzan a salir a la superficie para que puedan ser curadas. Ten una actitud de apertura y aceptación, ya que este ciclo emocional te trae madurez y autoconocimiento. Es un lindo momento para buscar ayuda, hacer terapia o animarte a explorar herramientas de sanación alternativa. Confía en que tienes los recursos internos que necesitas para entregarte a un proceso de sanación, que, aunque puede ser doloroso, es muy liberador.



Aries

As de Bastos



Dentro de tu ser hay una fuente constante de energía de vida y potencial creativo que quiere expresarse a través de tus proyectos y dones, pero necesitas enraizarte y hacer silencio para que puedas conectar con este poder interior. Una vez que identifiques y sientas esta energía creativa y vibrante dentro de ti, es posible que se abra un potencial de manifestación inmenso. Necesitas enfocarte en lo que quieres y entender que la vida te apoya cuando decides actuar desde tu luz.

FASES LUNARES / MAYO, 2022



Cuarto creciente - Domingo 08

​Luna llena - Domingo 15

Cuarto menguante - Domingo 22

​Luna nueva - Lunes 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial