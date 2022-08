Frase de la semana:

“Un viaje de mil millas comienza con un simple paso”.

LEO:

​Ocho de Bastos

El Ocho de Bastos te invita a dejar de preocuparte por la meta. Recuerda que la vida, en sí misma, es un viaje, un peregrinaje de autodescubrimiento.

Cada paso en el camino es importante, así que deja de afanarte y suelta tus obsesiones. Observa cómo el ego quiere dominarte y llenarte de frustración y ansiedad. Deja de escucharlo y comienza a escuchar tu voz interior. Muévete con conciencia, haz los cambios que este nuevo ciclo te pide y realiza esos viajes que tanto anhelas.

VIRGO

​Seis de Copas

El Seis de Copas te pide observar todas las fantasías que aún albergas sobre el amor en pareja y que se gestaron en ti cuando eras un niño. Es tiempo de dejar de creer en un amor perfecto y de renunciar a tus quimeras emocionales. Hacerlo no significa renunciar al amor; por el contrario, significa abrirte a la posibilidad de un amor real y honesto. Esta semana trabaja en ti y recuerda que nadie te dará felicidad y bienestar si antes no eres capaz de dártelos a ti mismo.

LIBRA

Nueve de Bastos

Has estado tan ocupado, intentando que todo en tu vida marche sobre ruedas, que te has olvidado de ti mismo. No has tenido tiempo para descansar y compartir con tus seres queridos y es posible que te sientas agotado. No permitas que el deber ser y la necesidad de estar en un estado constante de productividad manejen tu vida. Observa qué tan adicto estás al trabajo y suelta tus cargas. Abre espacio para el descanso y date cuenta de que, desde un estado de calma, todo fluye.

ESCORPIÓN

Nueve de Oros

El Nueve de Oros te invita a compartir tus riquezas y tu luz con otros. Si has trabajado en ti y te has entregado a un proceso de sanación, tienes que saber que ya estás listo para salir de nuevo al mundo y permitir que tu creatividad, tu abundancia y tu amor se expresen en tu trabajo, en tus relaciones más cercanas y en tus experiencias cotidianas. Relájate, no tienes que hacer esfuerzo alguno, solo estar dispuesto a entregarte con generosidad a los que más te necesitan.

SAGITARIO

Ocho de Copas

Acepta y reconoce que, en tu vida emocional, en tu trabajo o en tu relación de pareja algo ha terminado. Hay un ciclo que se está cerrando, ya sea para que cada uno continúe por su lado o para que ambos afiancen el amor y aprendan a hacerlo diferente. Sea cual sea tu caso, no te resistas, deja ir lo que ya caducó y suelta con gratitud. Permítete sentir tristeza sin intentar aferrarte al pasado. Algo más grande espera por ti. Estás listo para experimentar otras dimensiones del amor.

ACUARIO

Cinco de Oros

Es posible que sensaciones de desamparo y no merecimiento o ideas acerca de no pertenecer que se gestaron en tu infancia estén saliendo a la luz. Siéntelas en tu cuerpo y permite que te hablen. No eres una víctima de tu pasado ni estás encerrado en situaciones que a veces sientes que no puedes cambiar. Es hora de moverte y sanar. Es tiempo de dejar tus limitaciones y tomar todo tu potencial. El cuerpo te pide un cambio en tu alimentación y en tus hábitos de vida. Escúchalo.

CAPRICORNIO

Cuatro de Copas

El Cuatro de Copas te invita a observar tu mente y la manera en la que te envuelve con pensamientos limitantes e inútiles. No la juzgues, simplemente obsérvala como observarías a unos niños jugar en un parque. Para lograrlo, no tienes que repetir afirmaciones o un mantra, solo proponerte de corazón ir a tu mundo interno a través de la meditación o de ejercicios que te ayuden a conectar con tu voz interior y a desapegarte de tus pensamientos. Comprométete con tu paz interior.

CÁNCER

Seis de Bastos

Al aceptar los grandes desafíos que la vida te ha puesto en los últimos meses, hoy puedes abrirte a un nuevo ciclo. Es posible que te sientas en la cima del mundo, disfrútalo y abre tus brazos al éxito. Recíbelo con gratitud y gózate este momento. Si eres sabio y comprendes que en la vida todo es pasajero, podrás aceptar el futuro como venga. Sabrás que siempre estás protegido y que, suceda lo que suceda, todo es para un bien mayor. Por ahora celebra con tus seres más cercanos.

GÉMINIS

La Fuerza

La Fuerza te da la confianza para romper patrones y limitaciones que han estado impidiendo que tus proyectos y sueños fluyan como tú lo desearías. Si logras transformar tus bloqueos y afianzar tu poder personal, vas a sorprenderte del salto cuántico que puedes dar. Mantén tu tercer chakra (plexo solar) activo y fuerte para que tu determinación hacia el cambio sea más grande que tus miedos. La meditación puede ayudarte a atravesar tus dudas y a conectar más con tu luz.

TAURO

Tres de Oros

El Tres de Oros te invita a conectar con tu cuerpo, a escuchar sus necesidades y a empezar a darte cuenta de que tu intuición se manifiesta a través de sensaciones corporales que a veces no escuchas. ¿No crees que ha llegado el momento de confiar en tu voz interior y en la guía de los seres de luz? Tu ser superior te está enviando señales a través de tu cuerpo, si te animas a escucharlo te llevará a donde necesitas ir en este momento. La vida te pide moverte y asumir nuevos retos.

ARIES

Rey de Copas

Es hora de ser consciente de tu herida. No la amplifiques ni te llenes de ideas equivocadas que te hacen creer que otros quieren hacerte daño ya que nadie, excepto tú, puede hacerlo. Tampoco racionalices tu dolor, sal de tu cabeza y ve profundo. Las heridas del pasado salen a la superficie para ser vistas, comprendidas y sanadas. Esta semana practica la aceptación total de lo que sientes y no reacciones ante los demás. Terapias como el reiki pueden apoyarte mucho en este tiempo.

PISCIS

Rey de Bastos

Confía en tu poder creador y mantén tu fuego de vida encendido, ya que al hacerlo te unes con Dios. Cualquier proyecto o trabajo que emprendas enriquecerá tu camino y llevará luz a otros, siempre y cuando lo hagas desde la conciencia del amor y no desde el deseo de fama y reconocimiento del ego. Tienes todo lo que necesitas, confía en tus recursos y permite que tu creatividad se exprese sin límites. Trabaja con alegría y haz que tu vida sea una expresión de tu verdad.

FASES LUNARES / AGOSTO, 2022



Cuarto creciente - Viernes 05

Luna llena - Jueves 11

Cuarto menguante - Jueves 18

Luna nueva - Sábado 27

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial