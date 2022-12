Frase de la semana:



“El símbolo de la Navidad es una estrella: una luz en la oscuridad. No la veas como algo que se encuentra fuera de ti, sino como algo que refulge en el cielo interno”. Un Curso de Milagros.

ARIES

Templanza



Aprovecha estos días para bajar el ritmo y conectar con la calma y el descanso. Templanza te pide integrar su energía para que puedas hacer un balance de este año. Revisa qué aprendiste, qué no quieres más, qué ciclos dejaste atrás y qué estás dispuesto a hacer para vivir más alineado con tu espiritualidad. Da gracias por los regalos recibidos y ten esas charlas que ya no puedes aplazar más con tus seres queridos y amigos. Respira profundo, medita y pídeles guía a tus seres de luz.



TAURO

Rey de Bastos



Estás cerrando el año con una poderosa energía de manifestación que te pide seguir activando tu fuerza masculina y tu visión. Son días para ser una canal de ideas geniales y creativas, así que no permitas que tu mente intervenga y te haga dudar de todo lo que está llegando a ti. Escribe esas ideas para tener más claridad sobre los próximos pasos a dar en tus proyectos y en tu trabajo. Además, es una energía que te invita a redescubrir tu sexualidad con tu pareja y abrirte al placer.



GÉMINIS

La Fuerza



Estás cerrando un importante ciclo y ya estás listo para recibir lo nuevo. La Fuerza te pide atravesar esta semana con pasión y amor, te invita a confiar en tu poder personal y a afianzar la confianza. Ten certeza en tu camino y no te desanimes si aun no has llegado donde deseas, ya que era necesario pasar por ciertas pruebas y aprendizajes antes de lograrlo. Tus palabras tienen poder, así que úsalas muy bien. Por último, disfruta de tu sexualidad, despierta tu fuego.



CÁNCER

As de Copas



Aprovecha la energía de este fin de año para conectar con tu corazón. Es un tiempo para escuchar tus emociones, dejarlas fluir y cerrar ciclos en relaciones que llegaron a su fin. Limpia tu copa para que puedas abrirte a lo nuevo. También podrías investigar sobre el poder de respirar desde el corazón o las meditaciones que se realizan desde el corazón, el cual es tu centro de poder y coherencia. Dedica estos días a hacer lo que más te gusta y a compartir con las personas que más quieres.



LEO

El Juicio



Los últimos días del año te invitan a reflexionar sobre la manera en la que te has vinculado en 2022 y sobre dinámicas familiares que necesitas cambiar. El Juicio te pide dejar de juzgarte y empezar a tratarte con amor y compasión. Reconoce que has hecho lo mejor que has podido y que ahora, si has tomado la enseñanza y has trabajo en ti, estás listo para comenzar a hacerlo diferente. Son días para escuchar el llamado de tu alma y conectar con el sonido como un camino de sanación.



VIRGO

Tres de Bastos



El Tres de Bastos te invita a observar todas las oportunidades y retos que se presentan ante ti en este nuevo ciclo. Has hecho un profundo trabajo en ti y ahora estás más comprometido que nunca con tus sueños y proyectos. Toma esta energía para activar tu pasión y vitalidad, ya que muy pronto estarás listo para ponerte en marcha y realizar acciones concretas, emprender viajes o empezar nuevos estudios. Disfruta de esta energía de fuego y renovación, y expande tu alegría y tu luz.



LIBRA

La Justicia



La Justicia te pide hacer un balance de todo lo que este año ha significado para ti. Te pide ir a tu centro y no ver las cosas desde los extremos. Nada es blanco o negro, y tú sabes muy bien que en aquellas situaciones que más te han dolido también has recibido regalos valiosos. Dedica estos días a pensar en ti y a darte gusto. Ponte de primeras y anímate a escribir esas creencias que aun te limitan y que estás listo para cambiar. Llegó la hora de hacerte justicia y escuchar tus necesidades.



ESCORPIO

Caballero de Oros



La energía de estos días te invita a moverte, a salir de vacaciones y a descubrir nuevos territorios. No permitas que la preocupación por el dinero te detenga, necesitas darte un regalo, gozar y descansar. Si pones el dinero al servicio de tu bienestar, la abundancia estará siempre contigo, así que no te detengas. También es un gran momento para decidir qué cambios necesitas hacer el próximo año con respecto a tu alimentación y tu salud. Comprométete contigo y escucha a tu cuerpo.



SAGITARIO

Rey de Espadas



El Rey de Espadas te regala la posibilidad de verte con otros ojos. Este año has realizado un gran proceso y has dejado ir estructuras mentales que no vibraban contigo. Es la hora de reconocer todo lo que has logrado y de afianzar tu compromiso con tu transformación, tu espiritualidad y la expansión de tu luz. También se te pide darte cuenta del poder que tienen tus palabras y animarte a afianzar un mensaje que puedes compartir con el mundo. Permite que tu mente esté al servicio de tu corazón.



CAPRICORNIO

La Papisa



La Papisa te pide terminar el año abriendo espacio para ti. Consagra estos días a bajar el ritmo, a liberar tus cargas laborales y dedícate a consentirte. Es momento de hacer lo que te gusta y aprovechar la energía de este arcano para observar cómo te sientes con respecto a la vida y qué estás listo para dejar atrás. Hay una gran energía de gestación rondándote, así que siente qué quieres hacer con tu vida, cómo quieres llevar tus relaciones y qué espacio vas a darle a tu espiritualidad.



ACUARIO

Seis de Espadas



El Seis de Espadas te asegura que llegó la hora de moverte. Estás cerrando un ciclo y ya estás listo para abrirte a lo nuevo. No temas, pues si aprendiste tus lecciones, no repetirás las mismas situaciones que pudieron generarse en 2022. Las tensiones comienzan a disolverse, pero necesitas poner de tu parte y apoyarte en pensamientos amorosos que te ayuden a dejar una manera de vivir limitada y dirigirte hacia una existencia más autentica y libre. Elige muy bien tus pensamientos.



PISCIS

As de Oros



La energía del As de Oros te invita a cerrar este año con gratitud y a darte cuenta de la abundancia que te ha acompañado a lo largo de este ciclo. Ahora se abre la posibilidad de expandir un negocio, cambiar de casa o de país y comenzar a sembrar las semillas de lo que quieres manifestar en 2023. Es clave que aproveches estos días para reconocer que el dinero es una energía neutra y que la riqueza es tu derecho divino. Da generosamente a tus seres queridos y comparte tus tesoros.





FASES LUNARES - DICIEMBRE 2022

Luna llena - jueves 8

Cuarto menguante - viernes 16

Luna nueva - viernes 23

Cuarto creciente - viernes 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial