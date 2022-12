Frase de la semana:



“No somos responsables de nuestras emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas”: Jorge Bucay.

ARIES

Templanza



Templanza te recuerda que todo tiene un tiempo y un momento y que, por más que intentes acelerar los resultados que buscas, las cosas no sucederán antes de lo que tu alma necesita. Llama a la calma e intenta ver las cosas de otra manera. Detrás de tus deseos y ganas de lograr algo se esconde un importante aprendizaje que te pide empezar a confiar y a fluir en tus procesos y en los tiempos del cielo. Pídeles ayuda a tus ángeles, entrégales tus dudas y ábrete a recibir sus señales.



TAURO

Diez de Copas



El Diez de Copas te invita a celebrar y a invitar a la energía del gozo y la alegría durante toda esta semana. La vida no tiene porque ser un valle de lágrimas, es importante que aprendas a reconocer tus logros y a dar gracias por todo el amor y la abundancia que te rodean siempre. Comparte tu luz con los demás, pasa un tiempo con esas personas que más quieres y anímate a hacer lo que te pida el corazón. No límites tu alegría, extiéndela sin importar lo que piensen los demás.



GÉMINIS

La Rueda de la Fortuna



Esta semana te invita a observar con detenimiento esos patrones emocionales y estructuras mentales que no te están permitiendo avanzar. Aunque lo intuyes, hay situaciones que siguen repitiéndose en tu vida y de las que aún no logras salir. La Rueda de la Fortuna te asegura que ya estás listo para hacerlo distinto, pero para lograrlo es clave que te animes a entrar en ti y te comprometas con tu proceso de transformación a través de alguna terapia o práctica que te llame la atención.



CÁNCER

El Enamorado



El amor toca a tu puerta, pero debes decidir si dejarlo entrar o no. Si no estás en pareja, El Enamorado te invita a entregarte de nuevo a una relación y a no temerle al enamoramiento. Anímate a ser vulnerable y a mostrarte como eres. El amor es un regalo, así que deja de preocuparte si va a funcionar o no y lánzate a la experiencia. Si ya tienes pareja, este arcano te pide observar si han podido cultivar amor o si solo se trata de una atracción pasajera. ¿Estás con tu pareja por elección o por costumbre?



LEO

Nueve de Copas



La energía del Nueve de Copas te invita a soñar en grande y a celebrar. En algunos mazos se conoce como la carta de los deseos, ya que representa un corazón que, al haber perdonado y liberado sus cargas, está listo para manifestar la vida que desea. Esta semana no cuestiones ni controles el pedido de tu corazón, por el contrario, escúchalo y apóyalo con tus pensamientos y emociones. Todo es posible si así lo crees. Aprende a soltar y a confiar, y da gracias por todo lo que tienes.



VIRGO

El Emperador



El Emperador te invita a llevar claridad a situaciones o relaciones en las que tal vez sientes que no has podido expresar tu verdad. Anímate a comunicar lo que sientes y no entregues tu poder. Lo que está sucediendo te está enseñando a poner límites sanos sin necesidad de sentirte culpable por hacerlo. Los límites pueden ser amorosos contigo y con los demás, y ayudan a ordenar lo que esté en desorden. Hazte cargo de tu parte y deja que los demás se hagan cargo de la suya.



LIBRA

Cuatro de Espadas



Es posible que hayas atravesado semanas de mucho estrés, preocupación o enfermedad y ha llegado el momento de pensar en ti y recuperarte. Date el tiempo que necesitas para descansar y renovar tu energía. Nadie te pide que hagas este proceso rápido, solo tú conoces tus ritmos, así que respeta tus ciclos y haz lo que consideres necesario para sanar, comprender y perdonar. El Cuatro de Espadas te invita a la meditación, el reposo y el cambio de creencias. Pasar un rato en la naturaleza podría serte muy útil.



ESCORPIO

El Papa



El Papa te invita a ser coherente y a observar si estás haciendo lo que piensas, sientes y dices. La coherencia se cultiva, así que no te rindas y aprovecha esta energía para escucharte cada vez más y animarte a ser honesto contigo y con los demás. También es un lindo momento para abrirte a una nueva información espiritual o para compartir tu conocimiento y tus dones con otras personas. Llegó la hora de dejar tus dogmas atrás y dedicarte a afianzar tu maestría interior.



SAGITARIO

As de Copas



El As de Copas te dice que estás listo para el comienzo de un nuevo ciclo emocional. Es momento de sanar las heridas y de dejar de identificarte con tus historias amorosas del pasado. Si aprendiste la lección, no se repetirán las mismas situaciones ni atraerás a las mismas personas. Si tu corazón está limpio y abierto, será capaz de atraer una relación nueva y emocionante, que vibre igual que tú y comparta tus pasiones y tu espiritualidad. Mereces una relación así y, si aun no la tienes, da las gracias porque ya viene en camino.



CAPRICORNIO

La Casa Dios



Esta semana todo parece moverse a tu alrededor. Es posible que aquello que considerabas seguro y estable haya dejado de serlo, tal vez una relación, un trabajo o una amistad. La Casa Dios te pide entregarte a la crisis y atravesar con confianza el dolor que pueda traer esta situación. Aunque ahora no puedas verlo o entenderlo, todo lo que está pasando es para un bien mayor, la vida te está liberando o abriendo nuevas posibilidades que antes no contemplabas. Ánimo valiente.



ACUARIO

Paje de Bastos



El Paje de Bastos te pide conectarte con tu espíritu libre y tu creatividad. Estás a punto de embarcarte en un nuevo proyecto que te emociona, así que abraza este momento y este punto cero en el que te encuentras. No permitas que el hecho de no saber qué va a suceder o de no tener las garantías que tu ego necesita te detenga. Lánzate a la aventura y confía en que tienes todos los recursos para hacerlo. La vida te apoya, mantén tu fuego interno encendido y sigue adelante con alegría.



PISCIS

Cinco de Bastos



Es posible que esta semana te presente retos laborales o creativos. Sin embargo, no trates de evitar el conflicto, ya que muchas veces es necesario para crecer en conciencia y darte cuenta de estructuras que han dejado de funcionar o de la necesidad de volver a poner límites. No necesitas estar siempre en una posición de control y claridad, un poco de caos puede sacarte de una zona de confort que ya no necesitas. También es clave que aprendas a trabajar en equipo y a activar sabiamente tu liderazgo.



FASES LUNARES - DICIEMBRE 2022

​

Luna llena - jueves 8

Cuarto menguante - viernes 16

Luna nueva - viernes 23

Cuarto creciente - viernes 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial