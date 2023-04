El horno microondas es un electrodoméstico esencial en la mayoría de hogares. Las facilidades que ofrece lo han posicionado como tal.



Pero su creación fue accidental, pues en 1945, Percy Spencer, un ingeniero eléctrico estadounidense que trabajaba para la compañía Raytheon Corporation trabajaba en un radar y notó que un chocolate que tenía en su bolsillo se había derretido.



Esto lo llevó a investigar si las microondas emitidas por el radar tenían algún efecto en los alimentos.

Ingerir alimentos después de calentarlos en el microondas no desarrolla cáncer. Foto: Archivo particular

Spencer decidió probar su teoría colocando una bolsa de palomitas de maíz cerca de las microondas del radar, y en cuestión de segundos, las palomitas comenzaron a explotar.



Después de experimentar con varios alimentos, Spencer creó el primer horno de microondas, que se llamó 'Radarange' y se vendió por primera vez en 1947 por Raytheon.



Su popularidad llegó a lo más alto en la década de los 70, como menciona Haceb en uno de sus blogs. En ese momento aparecieron modelos más pequeños y económicos.



Para los años 80, en el 60 % de los hogares estadounidenses había un microondas.

Con los avances tecnológicos, los hornos han mutado y ahora cuentan con una variedad de posibilidades, como cocinar, descongelar, calentar y hornear alimentos. Además vienen en diferentes tamaños y capacidades.

Los riesgos asociados a los hornos microondas

Aunque los hornos de microondas son seguros para el uso doméstico, hay algunos riesgos asociados con su uso.



Uno de los mayores riesgos es la posibilidad de quemaduras, ya que los alimentos calentados en el microondas pueden volverse muy calientes y quemar la piel si se manejan de manera inadecuada.



También es importante asegurarse de que los recipientes de cocina utilizados en el microondas sean seguros para su uso en el horno de microondas. Los de plástico y papel pueden derretirse o prenderse fuego en el microondas, lo que puede causar daños al electrodoméstico y posibles riesgos de incendio.



Se debe tener cuidado con los líquidos, ya que estos pueden explotar. Este tipo de hornos no son adecuados para cocinar comidas más elaboradas como asados o pasteles, ya que el calor es tan alto que no cocinan.



Sin duda, uno de los riesgos que más se mencionan es el de la supuesta relación de su uso con el cáncer.



Algunos estudios sugieren que el uso excesivo de los hornos de microondas puede estar asociado con un mayor riesgo de cáncer, mientras que otros estudios no encuentran ninguna asociación significativa.



A pesar de que no existe una respuesta definitiva, los hornos de microondas modernos están diseñados con un escudo de metal que evita que las microondas se escapen, lo que hace que el riesgo de exposición a las microondas sea muy bajo.

