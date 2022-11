El laurel es usualmente utilizado como planta aromática para acompañar los alimentos, sin embargo, también tiene importantes, pero quizá desconocidas, propiedades medicinales.



Según el portal Mejor con Salud, el laurel aporta diferentes componentes como flavonoides, ácido cítrico, taninos, eugenol, carbohidratos, triterpenoides, esteroides, alcaloides y aceites esenciales. Además de tener contenido proteínico, la presencia de varios minerales, fibra y vitamina C.



Asimismo, según un estudio publicado en Food Chemistry, este alimento, además de ayudar a prevenir la acidez y la formación de gases, tiene propiedades bactericidas, antisépticas, expectorantes y antiinflamatorias. Asimismo, y según el portal Tua Saúde, estas hojas también pueden ayudar a nivelar el azúcar en la sangre.



De igual forma, según un artículo científico publicado en la revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, el laurel puede ser utilizado para ayudar a tratar la ansiedad. Recuerde consultar antes con su médica y que inhalar una cantidad elevada de este humo puede generar alucinaciones.



Asimismo, esta hoja puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la apariencia de la piel, reducir la inflamación y contribuir a la relajación muscular. Incluso, un estudio publicado en la revista científica Phytomedicine: International Journal of Phytotherapy & Phytopharmacology, ha comprobado la efectividad del aceite de laurel para controlar las convulsiones inducidas, esto, debido a componentes presentes en la hoja que ayudan a obtener un efecto sedante.



Si bien esta hoja tiene múltiples beneficios no debe ser consumida sin consultarlo antes a un médico, de igual forma, es mejor evitarla en caso de:

- Estar en embarazo o durante la lactancia.

- Si sufre de diabetes, porque esta hoja puede intervenir con el control del azúcar en la sangre.

- Antes de una cirugía, porque puede tener una reacción negativa con la anestesia u otros medicamentos.





ELTIEMPO.COM

