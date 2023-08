Las hojas de guayaba, un elemento apreciado tras el fruto que proporciona vitamina C y fibra, son altamente valoradas por su contenido de nutrientes y antioxidantes.

En diversas culturas, estas hojas se utilizan como medicina tradicional para tratar diversas dolencias y como parte de remedios caseros transmitidos de generación en generación, aprovechando sus propiedades a través de infusiones calientes.

La guayaba es una de las frutas más ricas en nutrientes. Foto: Festival de la Guayaba

Uno de los usos más populares de las hojas de guayaba es en bebidas calientes que supuestamente aceleran el metabolismo y favorecen la pérdida de peso, además de ayudar a reducir la inflamación abdominal.



Sin embargo, la nutricionista Claudia Briceño de la FSFB (Fundación Santa Fe de Bogotá) indica que no existen estudios que respalden que el té de hojas de guayaba promueva la pérdida de peso. Más bien, se trata de una práctica casera que brinda placer y calma por su rico y aromático sabor.



Si bien algunos estudios sugieren que el extracto de hoja de guayaba puede beneficiar los niveles de azúcar y colesterol en la sangre, estos resultados no se pueden aplicar directamente a los humanos, ya que las investigaciones no se han realizado en las características específicas del cuerpo humano.



No obstante, según investigaciones de la Universidad de Boston, los antioxidantes presentes en las hojas de guayaba, como las catequinas, la quercetina y el ácido gálico, pueden combatir el estrés oxidativo, relacionado con la pérdida de peso. Consumir estas hojas en forma de té proporciona una cantidad pequeña de estos compuestos beneficiosos.



Además, las hojas de guayaba pueden ser un sustituto saludable de bebidas con alto contenido de azúcar, como gaseosas y jugos procesados, que contribuyen al aumento de peso y la obesidad.



En conclusión, si bien las hojas de guayaba tienen propiedades y beneficios para la salud, no existen evidencias sólidas que respalden su uso como un método directo para la pérdida de peso.



Su consumo puede formar parte de una dieta equilibrada y saludable, pero siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de adoptar cualquier práctica para la pérdida de peso. Recordemos que cada cuerpo es diferente, y lo más importante es llevar un estilo de vida saludable y consciente para mantener el bienestar general.





*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista y un editor.

