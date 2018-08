Mamás superpoderosas

Al ver toda la desinformación que había en redes sociales sobre la lactancia materna, Tatiana Navarro decidió hacer una maestría en el tema y después creó un grupo en Facebook donde ayuda a resolver las dudas de mamás desesperadas mientras ella amamanta a su hijo.



Alejandra Villegas es una primeriza empoderada que no para de gozar ni de viajar con su pequeño Maximiliano, de apenas diez meses.



A Edna Ángel le dio muy duro amamantar, pero no desistió. Luchó y superó todos los obstáculos hasta lograrlo. Y Mónica Gómez se estrenó como lactante con su segundo hijo, doce años después, pues con el primero no lo logró debido a problemas de salud.



Estas historias, a simple vista cotidianas, son una muestra del amor y la dedicación de muchas madres colombianas que a costa de todo deciden amamantar a sus hijos de manera exclusiva durante sus primeros seis meses, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Saben que es lo mejor que pueden hacer por ellos: por su salud física y emocional, para que su cerebro se desarrolle sin problemas y para afianzar vínculos afectivos que durarán toda la vida.



Sus testimonios hacen parte de este especial periodístico que busca generar conciencia sobre un tema aparentemente sencillo, pero que se ha convertido en un desafío para el desarrollo global: la lactancia materna.



Basta revisar las cifras para darse cuenta de la magnitud del problema: en el mundo, solo el 41 por ciento de las madres lactan a sus hijos de manera exclusiva.Y en Colombia la cifra es menor: solo el 36,1 por ciento, según la más reciente Encuesta Nacional de Salud Nutricional 2015, presentada a finales del 2017.



La situación es realmente delicada en nuestro país, pues las cifras vienen decreciendo: en el 2005, el porcentaje de lactancia exclusiva ascendía al 46 por ciento, en el 2010 descendió al 42 y cinco años después siguió en picada hasta llegar al 36,1.



Sin embargo, hay un indicador en el que Colombia sí se destaca: el 72 por ciento de los recién nacidos fueron amamantados durante su primera hora de vida; en el planeta, ese indicador llega apenas al 42 por ciento. Es por eso que las autoridades de salud del mundo entero insisten en fortalecer las políticas públicas que fomenten esta actividad y, de paso, invitan a las empresas a ser más flexibles con sus trabajadoras lactantes. Invitados a conocer estas historias, que son un acto de amor y responsabilidad que demuestran el poder de las mujeres.