Cómo celebrar Halloween, en clave 2020

Aunque será atípico, el Halloween no dejará de festejarse y el mundo entero sigue volcado en su espacio de inspiración, las redes sociales, en busca de ideas para un 31 de octubre tan particular como ha sido todo el 2020.



De hecho, según datos de Pinterest, sus millones de usuarios se han decantado por las ideas de disfraces inclusivos (sin caer en la apropiación cultural) y de formas creativas de celebrarlo siendo las búsquedas por ‘piñatas de Halloween’ las de mayor crecimiento (+90%) en comparación con las pesquisas realizadas en 2019.



“Siendo que esta es una celebración destinada principalmente para niños, ideas como los baúles de los autos decorados, snacks hechos en casa pensando en la salud y lo natural, decorar las fachadas y los espacios en casa, las alternativas de poner dulces con entregas sin contacto y hasta disfraces para nuestras mascotas, son de las tendencias que esperamos en este mes”, explica Rosalina Villanueva, experta en futuro para WGSN Latinoamérica.



“Entendemos que reunirse en este momento no es ni lo permitido ni lo ideal, así que la solución este año será orientada a convivencias online, en donde las personas podrán divertirse, sea que quieran crear un look completo, o tener la alternativa de un disfraz ‘de la cintura para arriba’ o un cubreboca decorado y así unirse a las video llamadas”, agrega Villanueva.



De ahí que el maquillaje será protagonista, bien sea al organizar una fiesta de disfraces por Zoom, Meetings o videollamada, o al organizar un concurso de disfraces a través de las redes sociales.



“Cuando empezó la pandemia hubo el challenge de recrear las pinturas del museo del Louvre; podríamos buscar ropa, sábanas, harapos, etc. y envolverse y jugar con el maquillaje y los efectos y filtros de las redes sociales. La idea es incitar a la creatividad y a la seguridad”, explica Jesús Ale, docente de maquillaje de fantasía de LaSalle College, LCI.



Ale también sugiere la intervención de los tapabocas mediante el empleo de taches, pedrería, pinturas, bordados, etc. en caso de ir a una pequeña reunión. “Podríamos añadirle pedrería creando una dentadura de calavera. Otra opción es imprimir o dibujar sonrisas macabas, como de payaso, bocas de animales etc.”, agrega el docente de LCI.

“El género de terror y fantasía son los preferidos entre chicos y grandes debido a la necesidad de escape e ilusión en los que estos relatos nos envuelven". Foto: Istock

Vuelta a los clásicos

Que en Tic Tok el hashtag #thatwitch tenga 42,7 millones de historias y el #horrorTok supere las 1,6 billones es indicio de que los clásicos del horror, como las brujas, seguirán volando alto.



“El género de terror y fantasía son los preferidos entre chicos y grandes debido a la necesidad de escape e ilusión en los que estos relatos nos envuelven. Entonces esperamos ver algunas estéticas clásicas de regreso como Frankenstein y Drácula, La familia Adams, al igual que una inspiración mística e inspirada en el ocultismo con brujas, tarot y otros símbolos interesantes de la astrología tanto para decoraciones como disfraces”, asegura la experta en futuro para WGSN Latinoamérica.



Si cada Halloween los estrenos del cine inspiraban los disfraces, este año, los personajes de las series de Netflix impondrán las tendencias.



“Joe Exotic, de Tiger King, creo que será un hit al igual que las máscaras y los personajes de La Casa de Papel; a muchos les gustan los personajes de terror, pero no todos adoran esas temáticas y prefieren ser más dramáticos o artísticos”, sostiene Ale para quien las series que son consideradas clásicas de las pantallas, como Juego de Tronos, y las que envuelven tramas de misterio, intrigas y vestuarios ricos en decoración, maquillajes de época y peinados muy elaborados, serán imprescindibles.

Utilizar lo que hay, como prendas en desuso o sábanas para intervenirlas, romperlas, pintarlas y encarnar personajes fantásticos hace parte del plan. Foto: Pexels.com

Halloween consciente

Alinéandose al espíritu de conciencia social y ambiental que trajo la pandemia, así como a la creación de experiencias familiares, este año no sólo no se esperan snacks más saludables o preparados entre padres e hijos (de hecho, las búsquedas por ‘desayunos de Halloween’ se duplicaron este año en Pinterest) “también, la búsqueda por soluciones responsables es importante, influye en el tipo de decoración hazlo tú mismo y pensar en tener menos sobrantes”, explica Rosalina Villanueva.



Para Jesús Ale, evitar las máscaras de látex o la compra de este material para crear efectos especiales será clave al momento de apostarle a un festejo sustentable, siendo la mezcla de papel maché y engrudo una excelente alternativa para lograr efectos de cortes, quemaduras, cicatrices, etc. La elaboración de máscaras en esta misma masilla es un buen plan familiar para un Halloween creativo.



“Hay una manera muy fácil de hacer masilla con papel periódico remojado en agua por una noche y al día siguiente, licuarlo, exprimirlo y eliminar el exceso de agua; agregarle engrudo (mezcla de harina, agua y azúcar) y esta masa sirve para crear máscaras sobre un globo inflado. Así evitamos el látex, el plástico de una mascara nueva y reciclamos el papel que es igualmente, biodegradable”, explica el docente de maquillaje de fantasía de LCI.

Es importante ser creativo con la decoración a la hora de invitar a la familia a una onces saludables y divertidas. Foto: Pexels.com

Si estamos separados de amigos y familia (para bien común) tomemos el espíritu de vestirnos y cambiar rutinas; es reconfortante compartir y dar premios al mejor disfraz FACEBOOK

Inclusión sin apropiación cultural

Así como son buenas fuentes de ideas de juegos de halloween, recetas de golosinas saludables y disfraces con tapabocas, las redes sociales pueden incurrir en la promoción de la apropiación cultural, al hacer de los atuendos tradicionales de nativos e indígenas, disfraces.



Por ello, desde 2016, Pinterest prohibió los anuncios de disfraces culturalmente inapropiados y permitió que los usuarios denuncien el contenido carente de sensibilidad cultural y a partir de este año, los usuarios de esta red social tendrán acceso a un pin al principio de la lista de resultados con recursos y enlaces a tableros que contienen información seleccionada por el grupo de empleados de PIndigenous (equipo de la red social que lucha contra la apropiación y la estereotipación culturales) como la académica, escritora y activista nativa americana Adrienne Keene, quien comparte ideas para celebrar con respeto.

¡Algunas ideas extra!

Sin desperdicios. Utilizar lo que hay, como prendas en desuso para intervenirlas, romperlas, pintarlas y encarnar personajes fantásticos será un buen plan. Para Rosalina Villanueva, experta en futuro para WGSN Latinoamérica, la astucia de los padres estará en evitar comprar decoración, disfraces y artículos de regalo; “haga que los niños ayuden con proyectos hechos en casa y personalícelos con kits de pintura y tutoriales en vídeo fáciles de seguir”.



Haga la diferencia. Salga de la decoración convencional y use colores más allá del negro y el anaranjado. “Algo tan fácil como usar pintura que brille en la oscuridad puede ser divertido hasta para una videollamada”, agrega la experta de WGSN.



Minimalismo. Para compartir con los más pequeños, pruebe decorar la casa con monstruos amigables o calaveras o íconos divertidos y no tan espeluznates. Para Villanueva, otra clave es integrar la decoración de Halloween con el hogar para poder usar los recursos en varias ocasiones. Usar flores y plantas también se vale en esta fecha.



Bioseguridad. Más allá de los cuidados para evitar el COVID-19, ponga especial atención con el maquillaje que use. “En el comercio pueden vender el látex sin restricción y éste no está diseñado para todas las pieles; haga una prueba aplicando una gota en la muñeca o detrás del oído y si ve sarpullido o siente comezón, no lo use. Al maquillar a los niños, haga la misma prueba”, sugiere Jesús Ale, docente de maquillaje de fantasía de LCI.



Pilar Bolívar - Para EL TIEMPO

