Hallan en Egipto vestigios de la tumba de la reina Nefertiti

El hallazgo del siglo, así considera la comunidad antropológica el descubrimiento de vestigios de la que podría ser la tumba de la reina Nefertiti.



Aún no se ha confirmado del todo que correspondan a los restos de una de las figuras egipcias más importantes de la historia, pero de ser así el hecho se podría convertir en “el acontecimiento más importante del siglo XXI”, como afirma el egiptólogo Zahi Hawas.

“Parece que ya se ha descubierto algo, pero no estamos listos para revelarlo. El mejor escenario posible sería que sea clara y obviamente la tumba de Nefertiti”, dijo el también egiptólogo Chris Naunton al medio británico 'Express'.



Un equipo de investigadores trabajan contrarreloj para confirmar la noticia que finalmente podría salir a la luz en el transcurso de este mes. El trabajo se lleva cabo en el Valle de los Reyes, el mismo lugar donde Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón, en 1922. También se están buscando vestigios de la tumba del faraón Ramsés II, en la ciudad egipcia de Luxor.



“Digamos que está todo intacto o casi intacto; en ese escenario, podemos aprender mucho sobre una de las figuras más fascinantes e intrigantes de la historia. Es importante enfatizar que la tumba podría ser descubierta y podría estar sin terminar, sin decorar, violada o con grandes daños por el tiempo”, agregó Hawas.



Quién era Nefertati

Se cree que su nombre real fue Neferneferuatón Nefertiti y vivió entre el año 1370 a. C., hasta el 1330 a. C. Fue una de las reinas de la dinastía XVIII de Egipto, la primera gran esposa real de Akenatón. Tuvo un papel político y religioso importante en el desarrollo de la experiencia amarniana, zona en la ribera oriental del río Nilo, célebre por ser donde se edificó la ciudad de Ajetatón a mediados del siglo XIV a. C.



Su reinado se distingue por la frecuencia con que se realizaron representaciones monumentales, que evocaban a la pareja real en la intimidad y en especial la proximidad de sus hijas (jamás antes de esa época el arte oficial había representado a los soberanos en escenas familiares y privadas).



Algunos egiptólogos creen que ella reinó con el nombre de Semenejkara, lo que aún no es confirmado; no obstante su desaparición de las representaciones coincide con esta asociación. El busto de Nefertiti es una de las esculturas egipcias más conocidas. A pesar de sus 3500 años de antigüedad, conserva los colores originales.



