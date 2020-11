Guía práctica para el uso del tapabocas sin incomodidades

Con la nueva normalidad, el tapabocas se ha convertido en un elemento indispensable para salir de casa, teniendo en cuenta que su uso permite protegernos. Sin embargo, utilizarlo prolongadamente puede traer efectos incómodos como molestias en las orejas, lentes empañados e, incluso, irritación en la piel, sensibilidad y hasta problemas de acné. ¿Cómo evitar estas incomodidades? Estas son algunas recomendaciones.

Así puede eliminar la molestia en las orejas

A muchos, el uso del tapabocas les genera sensibilidad en las orejas. Para evitar eso y, sin afectar su uso de forma correcta, han diseñado accesorios ajustables que evitan la presión en esa parte del cuerpo como los que sacaron al mercado las marcas GEF y Punto Blanco.



Denominados descansaorejas o sujetadores, son una hebilla o broche que se coloca detrás de la cabeza para ajustar y regular las bandas del tapabocas. Se puede graduar, lo que lo hace ideal para los niños a los que el tapabocas no se les ajusta bien, ya que permite que quede más ajustado y, por lo tanto, brinda más seguridad.



Otro truco que puede funcionar es el que compartió por Instagram Olivia Smalley, estilista originaria de Florida (EE. UU.). Al usar el tapabocas, en lugar de poner el elástico detrás de las orejas, se pone dentro de una hebilla y se ajusta en el pelo. También hay tapabocas con cintas para amarrar a la medida adecuada, como los de la marca Totto. Estos últimos no son para uso hospitalario.

Es importante lavar el rostro antes y después de ponerse el tapabocas, el uso de este genera humedad, bloqueando la respiración de los poros, generando brotes e irritación. Foto: iStock

Adiós a las gafas empañadas

Otra incomodidad que se genera son las gafas empañadas. Para evitar que esto pase, Jeny Beltrán Reyes, training and marketing specialist del North Hub de Luxottica, recomienda que antes de ponerse el tapabocas se debe asegurar que los lentes y las monturas hayan sido lavadas con agua y jabón.



“Tras realizar esto, se retira el exceso de agua y se procede a limpiar con un paño de microfibra. Para garantizar su limpieza sin dañar los tratamientos se recomienda hacer este proceso con frecuencia. Utilizar alcohol y otros líquidos deteriora la calidad de los tratamientos de los lentes y la superficie de la montura”.



Otro elemento para tener presente es el tamaño del tapabocas. “Debe escogerse el tamaño correcto para evitar que el aire tibio exhalado llegue a las monturas y se genere empañamiento. Si se ajusta el tapabocas de forma correcta en la parte del tabique, gracias a las piezas ajustables, disminuirá el paso del aire”, dice Jeny.



“Las gafas deben estar ajustadas correctamente al rostro. Primero, se debe poner el tapabocas y, posteriormente, colocar las monturas sobre la parte superior de la mascarilla, previamente bien sellada y asegurando que no pase el aire. Tenemos soluciones con lentes con filtros UV, fotocromáticos (lente clara que se oscurece de acuerdo con la exposición de la radiación ultravioleta), blue light (tratamiento para proteger de la luz azul), antifog (tecnología para evitar el empañamiento), entre otros, con el reconocimiento y la calidad de marcas como Ray-Ban, Oakley y Vogue de Luxottica”.



Por otro lado, un sondeo realizado entre usuarios de gafas por Lentesplus.com revela que el 76 % de los encuestados dicen que el uso de gafas y tapabocas ha sido incómodo. A la pregunta sobre si consideraría cambiar las gafas por lentes de contacto, el 47 % contestó negativamente, el 19 % no lo ha pensado, el 24 % lo ve como una buena opción y un 10 % sí las cambiaría.



“Es posible que una parte de la población que usa corrección visual se incline por el uso de lentes de contacto. Sí hemos tenido un aumento de las consultas, especialmente en poblaciones de entre 18 y 30 años, y una de las razones que los impulsan son las molestias por el uso de tapabocas. Es importante enfatizar que ante la decisión de hacer esta transición es clave consultar a un especialista”, afirma Nicole Parra, optómetra de Lentesplus.com.

Denominados descansaorejas o sujetadores, son una hebilla o broche que se coloca detrás de la cabeza para ajustar y regular las bandas del tapabocas. Foto: Particular

Cuidados básicos para la piel

Irritación, sensibilidad y hasta problemas de acné son parte de los efectos que causa en la piel el uso continuo del tapabocas. ¿Cómo prevenirlos? Natalia Peña, cosmetóloga de Oriflame Colombia, comparte cuatro consejos claves para cuidar la piel del rostro y protegerla de los daños causados por los nuevos hábitos: limpiar, hidratar, respirar y proteger.



“Es importante lavar el rostro antes y después de ponerse el tapabocas, el uso de este genera humedad, bloqueando la respiración de los poros, generando brotes e irritación. Una buena opción es el limpiador en gel Optimals HydraMatte de Oriflame, un producto con ingredientes suecos naturales que retira las impurezas siendo amable con la piel, sin maltratarla”.



En cuanto a la hidratación, la experta recomienda: “Cuando el rostro queda limpio debe ser hidratado de inmediato, dependiendo de las necesidades de la piel. Se recomienda crema para pieles secas y gel para pieles grasas. De esta manera se creará una barrera en el cutis, el cual quedará protegido. En caso del personal médico, quienes están dando su 100 % en las clínicas y hospitales y cuyas jornadas son tan largas que el tapabocas está todo el día con ellos, se sugiere usar productos más densos, como ungüentos o vaselina”.



La siguiente recomendación es dejar a un lado el maquillaje o que su uso no sea tan seguido, “así le permitiremos a la piel respirar, descansar y alejar las bacterias que pueden proliferar por el uso del tapabocas con maquillaje”. Y, finalmente, Peña hace énfasis en la protección. “En el caso de las manos, es clave el lavado con jabones que no solo limpien, sino que protejan y cuiden la piel”.

‘Tips’ para usar maquillaje con tapabocas

El maquillaje protagonista es el de los ojos y las cejas, aunque muchas continúan aplicando bases o labiales pese a que se puede correr o deja manchas en la parte interna del tapabocas. ¿Qué hacer para evitarlo? Alexandra Hall Uribe, creadora de Ahu Cosmetics, empresa dedicada al autocuidado y la belleza, dice: “Podemos usar productos en crema como base y corrector, pero sellarlos con polvo traslúcido con movimientos de toques para fijar bien la zona y que no se transfiera al tapabocas. Con eso aseguramos que se quede en su lugar y por un largo tiempo”. Sobre el uso del labial aconseja que sea mate de larga duración, o poner encima polvo traslúcido para asegurarlo y matificarlo.





CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO

@camilavillamiln