Guía para que su mascota vaya al 'baño'

Algunos consejos y claves para educarlos.

Para evitar que los amigos peludos hagan sus necesidades en lugares indebidos y ocasionen daños e incomodidades es clave conocer más acerca de ellos y tener la paciencia y la disposición para educarlos.

Eso es una labor que requiere tiempo y dedicación, pero, además, hay que tener sitios específicos, en el caso de los gatos, y sacarlos con regularidad, en el caso de los perros.

Si fracasa en su intento, hay que tener varios factores en cuenta. Descarte que el perro o gato tenga algún problema físico u hormonal que esté generando este comportamiento.



Dependiendo de la causa, podría ser necesario esterilizarlos o iniciar un tratamiento médico. No obstante, muchas veces el problema es comportamental.

En todo caso, no olvide que es importante realizar consultas periódicas con un veterinario.



El manejo

Óscar Ávila, veterinario de la Clínica de Pequeños Animales de Uniagraria, nos da algunos consejos claves.



Lo primero, no lo regañe o maltrate. Esto puede generar más ansiedad e, incluso, incrementar el problema.



Sea firme, pero nunca use la fuerza ni los gritos. Un simple no, con autoridad, en el momento en que esté haciendo sus necesidades en un lugar inadecuado es suficiente. Recuerde que usted es el líder de la manada.



Canalice positivamente su comportamiento: premie a su perro con golosinas y caricias cuando haga sus necesidades en el lugar que usted considera correcto (bien sea dentro de la casa o fuera de ella), así relacionará de manera positiva ese espacio.



En el caso de los gatos, procure jugar con él cerca de la caja de arena un par de veces al día o mantener juguetes alrededor de la misma.



No los premie mientras hacen sus necesidades, a los gatos no les gusta sentirse interrumpidos.

Limpie cuidadosamente los lugares que haya ensuciado: eliminar el olor ayuda a evitar que orine el mismo lugar una y otra vez.



Evite dejarlo mucho tiempo solo: la orina puede ser una manera que el animal use para reclamar o expresar sensaciones negativas como el abandono, así que reducir las situaciones de estrés puede aportar a la solución de este inconveniente.



Para los perros es importante establecer una rutina: procure sacarlo más o menos a la misma hora en la mañana y en la tarde.



De igual manera, dele su alimento en un horario establecido. Recuerde que el agua debe estar siempre disponible.



En el caso de los gatos, es importante mantener una estricta limpieza de su caja de arena.

Además, esta debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso, que sea tranquilo y seguro para ellos.



A los cachorros



Apenas se despierte, llévelo rápido al lugar que ha destinado para esto. Así como cuando acaben de comer. Los intervalos pueden ser cada media hora, al principio. Luego de tres o cuatro meses puede ser una hora o un poco más.



Si todavía no se puede sacar a la calle porque no tiene sus vacunas, hay que escoger el sitio de la casa donde pueda hacer y ponerle un pañal (los venden especiales).



A los perros les gusta hacer lejos de donde comen. Su manera de avisar es cuando vemos que está oliendo o dando círculos.



Mostrarles el lugar escogido y decirles una palabra, por ejemplo, pipí, así ellos empiezan a asociar.



Se le debe dar un premio cada vez que lo hace bien. Una vez el cachorro pueda salir de la casa, hacer lo mismo en el parque, acera o jardín escogido para esto.