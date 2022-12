San Victorino es el foco comercial por excelencia del país. Allí se encuentra el centro comercial Gran San a dónde llegan más de 50 mil personas llegan diariamente para surtir sus negocios, adquirir productos al detal y apoyar a la industria textil nacional.



La oferta es variada en los más de 700 locales permanentes y las 800 marcas que llegan para la temporada de fin de año a ocupar los pasillos durante el tradicional madrugón de los miércoles. Una jornada que arranca a las 3:00 a.m. con el fin de facilitarle a los compradores de Navidad.



Pero a partir del 13 de diciembre, para suplir la alta demanda, el madrugón será de lunes a viernes desde la 1:00 a.m. y hasta por 36 horas continuas.



Una temporada sin restricciones

La oferta en la confección nacional es muy variada. Han incursionado hasta en ropa para mascotas. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

Esta modificación en el horario se une a las jornada de Bogotá Despierta.



“Para que puedan venir a hacer sus compras en paz hemos extendido el horario. Así también evitamos las aglomeraciones”, señaló Wilson Vergara Daza, gerente del Gran San.



Con estas estrategias, esperan que las ventas registren un aumento del 80 por ciento en comparación con la temporada del 2021, a la que Vergara califica como "atípica”



A esta recuperación de la pandemia, se le suma la calidad de la ropa y la adaptación de las marcas a las tendencias de moda.



"El Gran San Funciona con madres cabeza de familia, emprendedores, microempresarios y generamos más de 10 mil empleos de forma directa e indirecta, por eso esperamos que las personas vengan a apoyar eso", apunta el gerente.



Y es que allí podrá encontrar una variedad de prendas y estilos a precios muy competitivos, que arrancan en los $ 10.000.



Además, hay zona de comidas, cajeros automáticos de bancos como BBVA, Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, entre otros, una facilidad para los compradores.

Aun cuando su popularidad lo precede, todavía hay muchos estigmas sobre esta zona comercial.



Frente a esto se han tomado varias medidas en frentes, pasando por la seguridad, la movilidad y hasta la moda.



Seguridad

Fortalecer la seguridad ha sido uno de sus principales objetivos. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

Desde agosto han fortalecido su sistema de seguridad para garantizar la tranquilidad de los visitantes.



"Tenemos cámaras anexadas a la Policía, lo que nos permite una reacción más rápida", señala Vergara.



Carlos Leiva, director de operaciones del Centro Comercial Gran San, agrega que estos ciberdomos tienen un alcance de 600 - 700 metros para monitorear la parte externa del centro comercial.



"Podemos identificar el rostro de las personas y se ha logrado identificar a personas, en casos como accidentes de tránsito", asegura.



Estos dispositivos se suman a las brigadas que hacen ronda por el lugar y a los cerca de 50 policías destinados para el sector de San Victorino.



“Lo principal es no traer objetos de valor o muy llamativos y los bolsos no llevarlos en la espalda, sino en la parte de adelante para tener control sobre las cremalleras. No guarden el dinero, ni celular en los bolsillos porque “se marcan”, es mejor llevar un canguro", recomienda Leiva.

Transporte

Una de las recomendaciones del personal del Gran San es no llevar vehículo particular, ya que los parqueaderos son escasos en la zona y el tráfico es más difícil que de costumbre allí.



Para llegar puede tomar un TransMilenio que lo lleve hasta la estaciones San Victorino, Avenida Jiménez o Tercer Milenio. O si no, un SITP o un taxi pueden ser de mayor utilidad.

Oferta variada

La marca Wolfstar es pionera en la producción de jean deslavado en Colombia. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

Para los gustos, los colores. Y así de amplia es la oferta textil del centro de confección más grande de Colombia.



Ropa deportiva, casual, formal, pijamas, prendas interiores; para dama, caballero, niño, hasta para las mascotas.



En el palacio nacional de la moda rápida, las colecciones cambian semanalmente y los compradores salen con bultos cargados de prendas en tendencia, de calidad y a buen precio.



El jean levantacola, por ejemplo, se ha convertido en su estrella. Con una variedad de marcas y diseños, las pinzas en la pretina que moldean la figura han atravesado el mundo posicionando esta creación colombiana como una prenda muy apetecida.



Wolfstar jeans es una de las empresas pioneras y hoy tiene más de 300 empleados directos en su fábrica de Cúcuta e impacta a un promedio de 1.200 personas de forma indirecta.



"Nosotros vendemos todos los días y vemos muchos resultados. Aquí madrugamos bastante para atender a nuestros clientes. Estamos de 1:00 a.m. a 6:00 p.m. y al por mayor algunas referencias salen a $ 50.000 y otras con más procesos de tinte a $ 55.000 y por unidad están a $ 95.000 que no es nada caro para la calidad que ofrecemos”, asegura Yesenia Reinoso, vendedora de Wolfstar.

Por su parte, la marca Bentley Kids se enfoca en un sector diferente. El de la ropa infantil, precisamente de chaquetas pesadas.



“Nos ha ido muy bien, ha habido mucha gente. Abrir temprano es una bendición porque se generan más ventas para el cliente al por mayor. Estamos de 2:00 a.m. a 8:00 p.m. en jornada continua”, cuenta Valentina Castillo vendedora de Bentley Kids.



Para la joven -fuerza laboral considerable en este tipo de comercio- llegar al centro comercial es muy fácil y los precios son muy accesibles. En el caso de la marca para la cual trabaja, las chaquetas están entre los $ 60.000 y los $ 90.000, además reciben todos los medios de pago.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS