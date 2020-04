¡Relaje su expresión facial y rejuvenezca!

“Uno no es responsable de la cara que tiene, pero sí de la que pone”. Con esta frase, Claudia García, cirujana plástica facial y otorrinolaringóloga, intenta mostrar las razones por las que es necesario ejercitar el rostro. No hacerlo se refleja en la flacidez de la piel y en un semblante envejecido, agotado y aburrido.

El gusto de esta médica cirujana por el yoga facial comenzó hace 20 años, cuando le llamó la atención la juventud que irradiaba un cubano-americano. “Revelaba muchos años menos de los que tenía y no dudé en preguntarle su secreto para no tener arrugas y verse más joven que sus 60 años”, dice. Y el truco la dejó más sorprendida. “Sencillo, inflo a diario los cachetes como un trompetista”, recuerda que le respondió.



Esta técnica la comenzó a replicar y confiesa que después de tantos años de práctica observa sus resultados. “A los 49 años no tengo ninguna cirugía en mi rostro y no me he hecho ningún procedimiento de lifting facial ni de botox”, afirma Claudia, que decidió reunir estos ejercicios en el libro La verdad del rostro: yoga facial.

“Ya hay evidencia científica de que uno puede verse hasta tres años más joven gracias al yoga facial”, dice la médica cirujana, quien prepara un ensayo clínico para aportar sus resultados con esta técnica de rejuvenecimiento sin necesidad del bisturí.



Entonces, ¿se anima a intentarlo? Si se decide, “concéntrese en cada movimiento que haga y cómo beneficiará los cerca de 52 músculos de la cabeza, cara y cuello”, dice la experta. Además de ganar más autocontrol y aceptación, seguramente lo pensará dos veces la próxima vez que se vea arrugando la frente o escurriendo la boca.

Rueda la bolita

Favorece la vascularización y la lozanía y contribuye al mejoramiento del tejido; despierta la sensibilidad y mejora de manera inmediata la irrigación y oxigenación de la piel. Tome una pequeña pelota corrugada, cierre los ojos y comience a masajear en forma circular de abajo hacia arriba. Repita durante 30 segundos y cambie de mano. Extienda el masaje hacia el cuello 30 segundos.

Círculos temporales

El temporal es un músculo muy potente de la masticación, causante de la cefalea tensional y de algunos casos de bruxismo cuando la persona maneja cierto nivel de estrés. Este masaje actúa sobre el músculo y sobre casi todos los músculos craneales que están conectados con él, relajándolos. Ponga las palmas sobre la región temporal y muévalas en círculos, primero hacia adelante y luego hacia atrás. Repita con presión moderada (no demasiado suave) hacia adelante y hacia atrás, mínimo ocho veces en cada dirección.

Boca en O

Fortalece la musculatura del tercio medio de la cara y evita su flacidez. Primero sonría abriendo la boca y formando con ella una O. Después cubra los dientes superiores con el labio superior y sonría de nuevo. Repita ocho veces.



Para que este ejercicio resulte más efectivo, aumente la resistencia, ponga los dedos índices en forma horizontal sobre los pómulos. Mientras tanto, abra la boca en forma de O y deslice el labio superior sobre los dientes. Sostenga la masa muscular con los dedos índices sobre los pómulos. Realice ocho repeticiones.

Boca hacia el lado

Una vez hechos los ejercicios anteriores, este sirve como un estiramiento del grupo muscular que está trabajando. Haga una mueca torciendo la boca hacia el lado izquierdo, como si quisiera señalar la oreja del mismo lado. Sostenga 5 segundos, relaje y repita el ejercicio al lado derecho. Haga tres series de ocho repeticiones cada una, alternando ambos lados.

Despertar

Estimula los músculos y genera irrigación. Hágalo al comenzar el día. Con las yemas de los dedos índices dé pequeños y suaves golpes, primero en la frente, en seis puntos, tres a la derecha y tres a la izquierda, desde el entrecejo hasta las sienes, diez golpecitos en cada punto.



Luego en el tercio medio otros seis puntos, desde las alas de la nariz, pasando por los pómulos y terminando en el cigoma (delante de la oreja), diez golpecitos en cada punto. Luego en otros seis puntos a nivel de la mandíbula, bordeando el contorno mandibular desde debajo de las orejas hasta el centro del mentón. La sensación que tendrá es como la de una piedrita que cae en un lago calmado, ni demasiado suave ni demasiado fuerte.

Ser pensante

Atenúa y combate las arrugas en esta zona del rostro y alivia y libera las tensiones acumuladas. Aporta bienestar inmediato en cualquier momento del día. Con los ojos cerrados, ponga los dedos índice y anular en el punto de nacimiento de ambas cejas. Presione con las yemas de los dedos, estirando la piel de modo que se disuelva cualquier línea existente. Mientras tanto inhale y exhale suavemente por la nariz, practicando la técnica de respiración abdominal. Hágalo entre 10 y 20 segundos, pero puede realizarlo las veces que quiera.



Variación: con los dedos índice y medio sobre el puente de la nariz, estire en forma de V hasta llegar al punto de nacimiento de las cejas. Haga tres series de ocho repeticiones.

Frenillo

Fortalece y tonifica los músculos, previniendo y combatiendo la papada. Cubra los dientes superiores con la lengua y presiónela contra estos lo más fuertemente posible durante 5 segundos. Descanse, repita 5 segundos y vuelva con tres series de ocho repeticiones cada una. Luego, con la lengua empuje el labio inferior hacia fuera. Sostenga esta posición 5 segundos y descanse. Repita ocho veces.

Planche la papada

Afirma el área debajo del mentón, eliminando la papada. Coloque los pulgares debajo del mentón, uno frente al otro. Presione la lengua contra el paladar, al tiempo que presiona con cada uno de los dedos, por turnos, y estire la piel debajo del mentón, de adelante hacia atrás, en dirección al cuello.

FLOR NADYNE MILLÁN MUÑOZ

IG @NadyneMillan

Para EL TIEMPO