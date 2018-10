Feria El Rastrillo, un plan para el fin de semana

La feria El Rastrillo, en su edición número 26, tiene opciones para todos: desde joyería y ropa, hasta juegos de mesa y comida.



Su propósito, año a año, es recaudar fondos para dar hogar, educación y un proyecto de vida a los 90 niños y jóvenes que han estado en condiciones de vulnerabilidad y que hoy hacen parte de la Asociación Nuevo Futuro de Colombia.

La cita este año es en el Gimnasio Moderno, de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, en donde se espera que más de 9.000 personas conozcan los productos artesanales y las ofertas gastronómicas que ofrecen los 150 expositores que participan en la feria, la cual funcionará hasta este domingo. Ese día contará con la presentación del grupo urbano Raza Pana.



Entre las novedades de este año está la marca colombiana de maquillaje Soo, belleza del oriente, que fabrica sus productos con ingredientes naturales. Ofrece polvos y rubores hechos con arroz, avena y sagú; labiales de caléndula y jazmín; mascarillas a base de miel orgánica, entre otros. Todos los productos los realizan a partir de la destilación de plantas y se inspiran en la cosmetología coreana.



Otro producto novedoso son los cordones para gafas que ofrece Sajú, un emprendimiento de Juan Pablo Pradilla y Juan Manuel Agudelo, dos jóvenes bogotanos que reinventaron este accesorio para hacerlo más atractivo y divertido. Hace poco lanzaron una colección wayúu que es diseñada por esta comunidad, y por cada cordón que vendan donarán dos litros de agua.

Si le interesa el cuidado del medioambiente, Azul es un emprendimiento que nació en Medellín hace cuatro años y ofrece prendas fabricadas a partir de botellas de plástico y telas recicladas. “De las botellas de plástico se saca la fibra del poliéster otra vez, mientras que las telas que ya no se utilizan se muelen para hacer hilo de algodón”, explica su creadora.



Una propuesta ideal para los niños son los juegos de mesa y juguetes que ofrece Laberinto del juego, una sociedad que importa juegos de Francia, Bélgica, Holanda y Grecia. Sus productos son ideales para mejorar la concentración y la lógica. “Lo bonito es que tratamos de mostrarle a los niños que hay formas distintas de entretenerse, lejos de la tecnología”, cuenta uno de los socios.



Si a usted le interesa probar algo único, en El Rastrillo podrá encontrar tomates secos, pesto y uchuvas secas ahumadas, productos que fueron creados por Andrés Jaramillo. Su empresa Smoked Kitchen fue reconocida este año como el mejor emprendimiento gastronómico por el Instituto de Diseño Europeo. “Si usted no ha probado esta marca, entonces nunca ha probado tomates como estos, en el mundo no existen, porque todo es ahumado y cada producto se hace un año antes”, comenta Jaramillo.



El evento es en la carrera 9 n.° 74-99 y la entrada tiene un valor de 5.000 pesos por persona.



