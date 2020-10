Fashion films, conferencias y más: así fue Ixel Moda Online

Por primera vez en las ediciones de Ixel Moda, el Congreso Latinoamericano de Moda y el Encuentro de Industrias Creativas, que se celebra anualmente en Cartagena, se realizó una edición especial en modalidad 100% online, lo que les permitió a los participantes de Colombia y el mundo acceder a contenidos como conversatorios, conferencias magistrales, fashion films, cooking shows y una agenda cultural con invitados nacionales e internacionales a través de www.ixelmoda.com.

Este año el evento tuvo como tema central “Hoy, un futuro no imaginado”, el cual surgió del nuevo orden mundial al que se enfrenta el sector moda e industrias creativas. Fueron más de 18 espacios de actualización y aprendizaje acerca del mundo de la moda, la sostenibilidad y sustentabilidad en la industria, tendencias, actualidad, ventas en la era digital y empoderamiento de la mujer, entre otros.



Una de las conferencias más destacadas fue “Poder de Consumo” a cargo de la diseñadora italiana Marina Spadafora. Este espacio se enfocó en impulsar el desarrollo de la moda sostenible en las nuevas y ya existentes generaciones de diseñadores, estudiantes y demás participantes de la industria de la moda, como respuesta a las necesidades de un nuevo conjunto de consumidores cada vez exigentes en cuanto a marcas responsables con la sociedad y la preservación del medio ambiente.



“En estos momentos la industria de la moda sigue trabajando y lo hace de una buena forma, es bueno que el sector se reactive y que los consumidores contribuyan a esto, pero antes de comprar lo mejor es realizar una pequeña investigación acerca de las prácticas responsables con el medio ambiente y la sostenibilidad social de la marca en la que estoy interesada”, comentó la diseñadora.



Otra de las novedades que dejó el encuentro es que por primera vez se realizaron pasarelas digitales presentadas bajo el concepto de fashion films. El diseñador Diego Guarnizo dio apertura a la programación con su colección La Subienda, una propuesta donde resaltó piezas características del Caribe colombiano como el sombrero vueltiao, la artesanía nacional con los apliques de caña flecha provenientes de los artesanos de Tuchín, Córdoba, y la hidrografía colombiana con figuras de peces en distintas formas y colores sobre las prendas como premisa principal de nueva propuesta.



“Esta colección es el resultado de una investigación de Colombia, de su hidrografía y de lo que produce. Esto se plasma en los diseños textiles y en los accesorios, es así que me inspiré mucho en el Caribe Colombiano, a pesar de ser una colección para mujeres de todos los climas”, dijo el diseñador.



El ingenio y la creatividad de estudiantes y egresados de diseño de moda de diferentes universidades de Colombia, México, Uruguay, Brasil y Panamá también hicieron parte de Ixel Moda Online. La Universidad Autónoma del Caribe, por ejemplo, presentó la propuesta “Resignificación” en la que 16 estudiantes se enfocaron en el hoy, en el futuro no imaginado y en la nueva realidad a través de piezas cómodas, confortables y con conciencia.



La diseñadora barranquillera Judy Hazbún también participó en esta edición con el lanzamiento de su nueva casa virtual y retomando el concepto de sostenibilidad haciendo una invitación a continuar despertando y promoviendo la conciencia ambiental a través de las estampaciones alegóricas al plástico. “Mi oficio es crear prendas de vestir que generen sentimientos para toda la vida...Las bases textiles y los materiales utilizados tanto en las prendas como en los accesorios y en el proceso de producción son sostenibles” dijo.



En cuanto a su nueva colección HAZBOUN, que es un homenaje al apellido Hazbún y que también fue presentada mediante dicho formato, se identifica por los colores vibrantes y combinaciones inesperadas de la mano de siluetas cómodas y flexibles en materiales como algodón, rayón, lino y seda. Como accesorios complementarios, hay eco carteras tejidas en crochet con bolsas plásticas, de la mano de la fundación Proyecto Tití.



Por otro lado, con el objetivo de apoyar y promocionar las iniciativas de alrededor 48 empresarios y emprendedores locales de sectores como artesanías, accesorios y bisutería, moda y textil, la Cámara de Comercio de Cartagena, con el apoyo de FONTUR, presentó el fashion film “El arte de las joyas”. El video tuvo como escenario principal el Centro Histórico de la Heroica y seis casas joyeras participantes presentaron sus propuestas en accesorios y bisutería en donde sobresalieron las figuras precolombinas y las esmeraldas.



Además de los conversatorios y fashion films, los participantes pudieron vivir una experiencia en 3D recorriendo todas las exposiciones de indumentaria, diseño de espacios, artesanías, artes plásticas y fotografías del Congreso con su propio avatar personalizado.



“La gente ha disfrutado mucho recorrer el Centro de Convenciones 3D como si estuvieran jugando un videojuego con su avatar y entrando a los diferentes stands y exposiciones. Hemos tenido más de 1.500 personas que se han conectado en la plataforma para ver cada una de nuestras actividades”, comentó Erika Rohenes, presidenta ejecutiva de Ixel Moda.



Una de las actividades que contó con un gran auge de visitantes a la plataforma fue la franja Cumbre de Sabores, un espacio con una programación cultural en el pabellón Plaza Pasión con muestras gastronómicas, cooking shows y cocina de origen representativa del Caribe colombiano de la mano de reconocidos chefs y matronas de la cocina cartagenera que se dieron cita para mostrar lo más exquisito de los platos típicos del Bolívar.



El cierre de Ixel Moda Online estará a cargo de la diseñadora María Luisa Ortiz, quien presentará su cápsula atemporal ‘“Transición, preparándonos con acciones’’.