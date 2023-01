El 48 % de los colombianos está dispuesto a intercambiar pareja de forma consentida, lo que la convierte en uno de los fetiches y fantasías sexuales que las personas buscan hacer realidad en este año nuevo.



Según un estudio realizado por Gleeden, la plataforma de encuentros extraconyugales con mayor influencia en Latinoamérica, el 14 % de las personas aseguró que ya ha logrado cumplir este fetiche, y que junto a su pareja han hecho parte de intercambios sexuales, que son acordados.



El estudio también reveló el top 3 de las fantasías más comunes entre los colombianos.



1. La dominación (50 %), que además es la más practicada en las relaciones sexuales actualmente



2. El voyerismo (35 %), aunque muchos desean ver a otros tener encuentros íntimos, son muy pocos los que realmente se atreverían a ver a su pareja con otra persona.



3. El exhibicionismo (15 %), esta última es la preferida de las mujeres.



La psicóloga clínica experta en sexología, Laia Cadens, afirma que "muchas parejas utilizan fetiches para salir de la rutina y experimentar cosas nuevas. Siempre y cuando sean consensuados entre la pareja y no sean extremos, los fetiches funcionan y son habituales, como un estímulo más que ayuda en la conducta sexual".



Con una tendencia al alza en favor del fetichismo en Colombia, los usuarios de Gleeden no dudan en tener otras experiencias, pues el 90 % se declara a favor de los fetiches, el 55 % ha logrado experimentar al menos una de sus fantasías y el 23 % espera lograrlo en este 2023.

Herney Pazos, Psicólogo de la Universidad del Valle, maestrando en Psicología de la Salud, Subdirector Nacional del Campo Disciplinar de Psicología de la Sexualidad del Colegio Colombiano de Psicólogo, explica que "hay que distinguir que hay fantasías sexuales personales, cada quien las gestiona de acuerdo con su historia sexual e historia de vida, con sus creencias, gustos y muchas veces pensando que sus pensamientos, pueden quedar en ello, en fantasía".



El verdadero reto es que esas fantasías se conviertan en deseos de la pareja, pues puede haber presión por parte de uno de los dos.



Para Pazos, las fantasías más comunes, independiente de la orientación sexual e identidad de género de las personas, son:



- Encuentros sexuales con desconocidos



- Posibilidad de prácticas sexuales en tríos o grupos



- Tener sexo con personajes reconocidos del cine, la televisión o el mundo del entretenimiento.



- Tener contacto sexual en lugares públicos (ya sea con su pareja habitual o practicando cruising (sexo exprés en lugares públicos con desconocidos)



- Ejercer juego de roles y uso de disfraces (enfermeras, dominatrices, policías, bomberos).



- Sexo anal, dado que se quiera practicar porque nunca se ha realizado o volver a hacerlo.



- Prácticas sadomasoquistas

Las reglas básicas para hacer un trío

Los tríos son las fantasías más comunes tanto en hombres como en mujeres. Foto: iStock

Como ya se mencionó, una de las fantasías en pareja más comunes es la de realizar tríos o intercambio de parejas.



Pero hay unos parámetros de comportamiento establecidos a nivel internacional, el más importante de ellos es el convencimiento que el encuentro es netamente sexual, no afectivo.



"Se espera que quienes practiquen swinger, no se involucren afectivamente con la persona o la pareja que llega, puede darse en muchos niveles", asegura Pazos.



Uno de ellos consiste solo en asistir a un sitio swinger sin que exista ninguna práctica de contacto sexual con otras personas o parejas, solo asistir a los clubes erotiza.



"Otro nivel de la experiencia swinger es involucrar a otra persona o pareja acariciando o teniendo sexo solo con un integrante de la pareja y el otro integrante hace las veces de observador", comenta.



Otro momento de la práctica es que ambos tengan sexo con una persona o pareja estando todos en el mismo recinto, como explica el experto.



El último nivel es cuando cada integrante de la pareja se va a otro sitio, tiene prácticas sexuales con su o sus respectivos acompañantes y luego se encuentran con su pareja y ellos deciden si le cuentan o no, a su pareja, lo sucedido en dicho encuentro.



"La regla básica a tener en cuenta es la plena autonomía y libertad de cada persona en la decisión de acceder a cualquier práctica sexual, ya sea que se realice solo con su pareja o involucre a otras personas", recomienda el subdirector.

