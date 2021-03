¿Y los hombres qué?

En los tiempos de antes los padres eran personajes lejanos, de muy pocas emociones visibles, que mantenían cierta distancia considerable con sus hijos. No se esperaba que fueran al colegio a una entrega de notas ni a una presentación de Navidad. No había ni la más remota posibilidad de que cocinara la cena familiar, ni mucho menos de que cambiaran un pañal. Ellos eran responsables de proveer económicamente y punto. De igual manera, se esperaba que la mujer asumiera completamente el cuidado de la casa y de los hijos.



Adelantemos la película unas décadas, y las cosas han cambiado drásticamente. El rol de la mujer en el ámbito laboral ha cambiado sustancialmente, aun cuando sigue el estereotipo del ama de casa. Sin embargo, lo que ha cambiado del cielo a la tierra en estos años es el rol del hombre.



El hombre ya no es ese señor lejano que manda desde la punta de la mesa. Muchos de los hombres de hoy día cambian pañales, se despiertan a medianoche a dar tetero, entran a la sala de partos, se espera que asistan a cuanto partido, reunión o seminario que al colegio le parezca, sin consideración por sus horarios laborales, al igual que a las mujeres. Hoy no solo se meten a la cocina, sino que cocinan mejor que muchas. Incluso hay los que han decidido intercambiar el rol y se quedan en casa con los niños.



Lo curioso es que aunque la participación del hombre en la práctica ha cambiado, las herramientas y el acompañamiento que se les ofrecen se quedaron en el esquema de tiempos anteriores. No existen muchos espacios donde ellos puedan desahogar sus frustraciones, exponer sus insatisfacciones ni resolver sus inquietudes para aprender.



Les exigimos que sean sensibles, pero nos sigue dando pena si lloran en público o demuestran debilidad.



Les exigimos que sean caballerosos, pero que tengan cuidado con los piropos. Les exigimos que compartan la responsabilidad de los hijos, pero que lo hagan a nuestra manera. Les pedimos que se comuniquen, pero no para traernos más problemas. Les decimos que queremos un compañero de vida, pero los tratamos como un hijo más.



Considero que ser consciente de este cambio sociológico tan poderoso es vital. Cuando veamos a un hombre tropezando, tratando de encontrar su camino, en vez de tildarlo de ‘inútil’ ayudémoslo. ¡La mayoría no han tenido ejemplo de lo que implica este rol más presente, participativo y comprometido! No seamos tan críticas y duras. Seamos compasivas y amorosas.

Alexandra Pumarejo