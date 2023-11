Sedentarismo en niños: ¿cómo inculcarles amor por las actividades físicas?

En épocas donde los niños salían a jugar sin que nadie se los pidiera, en el parque o en el barrio, se acostumbraba a correr, saltar, corretear y practicar deportes como el fútbol, sin importar las condiciones del terreno y tampoco sin detenerse a pensar si habían caídas o raspones.



No obstante, en la actualidad es más difícil hacer que los niños compartan con otros en espacios diferentes a los escolares, porque el mayor tiempo que pasan en el hogar es en videojuegos o en el celular, lo que hace que no prioricen la actividad física.

De acuerdo con el portal ‘Sports es’ no solo los adultos se ven afectados por el sedentarismo, por pasar más de cinco horas al día sentados, sino que los niños están pasando más tiempo inactivos al frente de una pantalla.



Desde la década de los setenta se ha triplicado la obesidad en los menores y uno de cada cinco niños en edad escolar están sufriendo de sobrepeso.



No solo la inactividad física está influyendo en la salud de los pequeños, sino también los malos hábitos alimenticios que no sean corregidos a tiempo por parte de los padres.



(Lea más: Comer fruta con el estómago vacío: ¿es bueno o es malo? Tenga en cuenta esto)



Existe una alta probabilidad de que los niños que sufren de sobrepeso en la niñez lleven consigo este problema hasta ser adultos, lo que conlleva que puedan padecer enfermedades cardiacas, vasculares e incluso algunos tipos de cáncer.



No obstante, los padres están a tiempo de incentivar en sus hijos la actividad física, los hábitos de vida saludables y una buena alimentación.

La Organización Mundial de la Salud -OMS- promueve en niños de cinco a 12 años los hábitos saludables para evitar problemas de salud en un futuro.



Entre las actividades que puede sugerir o incentivar a que hagan sus niños durante el día están trotar, correr, practicar algún deporte como fútbol, Basquetbol o natación y otro tipo de actividades físicas como el baile y la caminata y los aeróbicos.



Asimismo, si tiene la posibilidad de llevar a sus niños a un parque, puede crear este gusto por la actividad física. Esta alternativa no solo ayudará en la salud física de sus niños, sino también compartir con otros de su misma edad, lo que también contribuye a una adecuada salud mental.



(Le puede interesar: Veganismo: las claves de esta filosofía de vida que se celebra el 1 de noviembre)



Tenga en cuenta que una alimentación balanceada también hace parte de una buena salud en los menores.



De acuerdo a las Guías alimentarias para la población colombiana', los niños deben consumir cereales, verduras, frutas, leche, lácteos, carnes, huevos, leguminosas, grasas saludables y azúcares naturales.



Así mismo, es esencial mantener la hidratación en los niños no solo con agua, sino con el resto de alimentos que se consume diariamente.



Asimismo, el portal 'Nestlé por niños saludables', sugiere que también es importante el descanso en los menores, ya que esto les permite recuperar energías para mantenerse activos durante el día. Lo adecuado es que los niños tengan de 10 a 11 horas de sueño, según la OMS.



También es importante que usted sea un ejemplo para los niños en cuanto a la actividad física y la alimentación, puesto que ellos calcan todo lo que ven y escuchan.



Si prefiere que sus niños se mantengan en casa, incentive el juego por medio de juguetes que lo fomenten, como por ejemplo aros, pelotas, triciclos, entre otros.

Yoga infantil y su beneficio para la salud

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Cómo afecta el exceso de peso en el embarazo y cómo repercute en recién nacidos?

Una terapia génica promete ayudar a bebés con trastornos genéticos de inmunodeficiencia

Cinco errores que cometen las personas al hacer ejercicio que pueden provocar lesiones