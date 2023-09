Los anuncios de productos infantiles suelen mostrar bebés plácidamente dormidos en sus cunas, con sonrisas en sus rostros, pero la realidad para muchos padres puede ser muy diferente. Muchos se encuentran agotados porque los pequeños se pueden despertar en repetidas ocasiones durante la noche.

Estos son algunos secretos

Amelia Hunter es una experta en sueño y cofundadora de Baby Sleep Solutions, una firma especializada en sueño infantil. La especialista compartió sus conocimientos desde su página para saber cómo mejorar el descanso en los niños pequeños.

"A lo largo de los años hemos observado que las familias cada vez tienen mayores conocimientos sobre el descanso de sus hijos pequeños, habiéndose informado por su cuenta, en su gran mayoría a través de Internet, las redes sociales y los libros”, explicó Hunter.

Al dormir sus horas necesarias, el bebé favorece la maduración de sus órganos. Foto: iStock

Para dar respuesta a su pregunta, la empresa realizó una encuesta entre más de 350 familias. Una de las primeras revelaciones fue que solo el 19, 9 por ciento de los encuestados consideran haber recibido información necesaria del sueño del lactante.

Entre las madres encuestadas, algunas compartieron sus experiencias sobre la falta de información sobre el sueño infantil por parte de los profesionales de la salud que las atendieron.



Una de las encuestadas expresó que recibió escasa orientación sobre este tema crucial durante su embarazo y después del parto.

Según Fernando Ferreira, pediatra neonatólogo y cofundador de la consultoría especializada en sueño infantil BSS, existe una tendencia alentadora: "Las familias están cada vez más conscientes de la importancia del descanso adecuado para sus hijos".

Algunos consejos para dormir al bebé. Foto: iStock

Tras esta información, Hunter explicó: "Una creciente cantidad de padres, que están esperando un bebé o ya lo tienen, deciden asistir a un curso especializado para entender como duerme el recién nacido y establecer unos hábitos saludables de descanso desde el principio".

¿Es recomendable no dejar dormir al bebé?, esto dijo la experta

La experta enfatizó que es un error permitir que los bebés omitan las siestas diurnas. Estas siestas son cruciales, ya que favorecen el descanso nocturno y ayudan a evitar el exceso de cansancio, siendo especialmente importantes durante los primeros años de vida.

Lo que recomienda Hunter es que una hora temprana para ir a dormir es entre las 7 p.m. y las 9 p.m. Esta debe adaptarse a las necesidades y realidades de cada familia; sin embargo, es crucial seguir con el tiempo establecido para no retrasar el sueño del pequeño.

¿Dar un biberón con cereales ayuda a dormir?

La mujer advirtió que esta práctica no parece mejorar el sueño del bebé. "Aumentar su ingesta calórica antes de acostarse no disminuirá sus despertares nocturnos. Además, puede llevar a una digestión pesada y a una sobrealimentación no deseada. Por lo tanto, es recomendable no recurrir a esta práctica en busca de un sueño más prolongado", dijo la experta de Baby Sleep.

La posición es primordial

La posición adecuada para que el lactante duerma de manera segura es boca arriba, como subrayó Hunter.



“Todavía se ve a muchos bebés de lado con cojines posicionadores, esto es un error y la última evidencia científica lo desaconseja completamente”, aseguró.



La posición boca arriba es la más segura para los bebés hasta que tengan al menos un año. Si el bebé rueda por sí mismo de boca arriba a boca abajo o viceversa mientras duerme, no es necesario reposicionarlo.

Poner al bebé en la posición correcta facilitará el sueño. Foto: iStock

No debe colocar estos elementos en la cuna del bebé

Evite colocar textiles como sábanas, mantas o edredones, así como productos acolchados como nidos, reductores de cuna o cojines posicionadores en la cuna del bebé, explicó Hunter.



Estos elementos representan un riesgo significativo para la seguridad del niño durante el sueño. Priorizar un ambiente de sueño seguro sin estos elementos contribuirá a la tranquilidad y la seguridad del bebé durante su descanso.

*Este contenido fue traducido con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Baby Sleep Solution, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

