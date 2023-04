Las campanas extractoras son un elemento indispensable a la hora de quitar malos olores o humo de la cocina. Existen dos tipos de campanas, las primeras son las que no necesitan ducto para extraer los vapores que hacen circular el aire y que poseen un filtro con carbón activado y las segundas son las que necesitan un tubo para extraer humo y vapores al exterior de la cocina.



Para estas últimas, hay algunos tubos que pueden ser instalados para que tengan mayor efectividad.

Tipos de tubo para campana extractora

Como lo reseña el portal especializado ‘Campana extractora’, para instalar estos tubos usted debe tener en cuenta dos variables, según su forma y material.



Según su forma:



- Tubo redondo: es el que usualmente se instala en estas campanas. Existen de diferentes diámetros, desde 100 cm en adelante. Para esto debe tener en cuenta el extractor que usted vaya a utilizar, porque varía si es para un hogar o restaurante. No obstante, la longitud máxima recomendada es de 2,5 metros.



- Tubo rectangular o plano: estos se pueden utilizar a lo largo de las unidades de cocina o en el techo.



Según su material:



- Tubo rígido: esta opción es la que se usa en mayor medida, porque tiene menor ruido y mejor rendimiento, no obstante es el más costoso y en ocasiones no es fácil de instalar.



- Tubo flexible: este tipo de tubo es extensible y flexible lo que permite que se pueda instalar en cualquier parte. Las desventajas que posee es que hace mucho ruido y si es muy largo es poco eficiente. El material de fabricación es aluminio y otros en pvc, pero con recubrimiento de aluminio.



Le puede interesar: (¿Cómo funcionan las campanas extractoras sin ductos de salida?)

Facebook Twitter Linkedin

Si va a instalar una campana extractora con tubo lo recomendable es que no sea tan largo. Foto: Pexels

También, es necesario tener en cuenta el acabado del conducto, que en tuberías de pvc rígidas y lisas, lo recomendable es que sean flexibles y rugosas porque permiten que el aire no encuentre obstáculos.



Así como los codos y curvas, para lo que el portal ‘Reformas Integrales’ recomienda que no sean muchos porque entre más largo sea el tubo, más ruido ocasionará en la cocina.



Lo ideal es que usted utilice el tubo que recomienda el fabricante de la campana extractora, que al igual que este elemento, podrá encontrar en almacenes especializados y de cadena.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Extractor vs. campana: ¿cuál es el mejor aliado en la cocina? Le contamos

Así puede calibrar un termómetro de cocina: conozca el paso a paso

Televisión Cali: 'El fogón', un viaje por la gastronomía ancestral del Pacífico