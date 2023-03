Las constelaciones familiares son una técnica terapéutica controvertida que se ha popularizado en el mundo de la psicología y la psicoterapia en los últimos años.



Son varios los expertos que no están de acuerdo con la aplicación de esta terapia, según ellos, debido a su falta de base científica y evidencia de eficacia. Le contamos qué se sabe al respecto.



Esta técnica fue creada por Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemán, y se basa en la idea de que los problemas emocionales y psicológicos de una persona pueden estar relacionados con patrones familiares inconscientes.



Según Hellinger, las constelaciones familiares son una forma de descubrir y liberar estos patrones familiares, permitiendo a las personas comprender y sanar su dolor emocional.



El proceso implica elegir a personas para representar a los miembros de la familia y colocarlos en una "constelación" que refleje la dinámica de la familia. Esta técnica ha generado mucha controversia en el mundo de la psicología y la terapia, con muchos expertos argumentando que carece de una base científica sólida.



Una de las críticas más comunes es que esta técnica carece de una base científica sólida y que no existe evidencia clara de su efectividad. Algunos expertos también argumentan que la técnica puede ser peligrosa si se practica sin la debida formación y supervisión.

Si lo necesita, acuda a un profesional en Psicología que esté capacitado y tenga los conocimientos necesarios para tratar cualquiera que sea su motivo de consulta. Foto: iStock

Uno de los críticos más prominentes de las constelaciones familiares es Scott Lilienfeld, profesor de Psicología en la Universidad de Emory, y autor de varios libros sobre la pseudociencia en la Psicología.



Lilienfeld ha dicho en varias ocasiones que las constelaciones familiares no están respaldadas por la ciencia y sí pueden ser perjudiciales si se utilizan en lugar de tratamientos psicológicos basados en la evidencia.

Otro opositor de las constelaciones familiares es el psicólogo británico Chris French, quien le dijo al periódico inglés 'The Guardian' que estas intervenciones son un ejemplo de "pseudociencia disfrazada de psicoterapia", y que no hay evidencia de que la técnica tenga algún beneficio real para los pacientes.



En la misma línea, una revisión sistemática de estudios sobre las constelaciones familiares (Konkolÿ Thege B, Petroll C, Rivas C, Scholtens S.) publicada en 2021 en el repositorio del Instituto Nacional de Salud de EE. UU., no hay suficiente evidencia científica para respaldar la eficacia de esta técnica.



Los resultados sugieren que puede tener un efecto positivo en algunos pacientes, pero estos estudios tienen limitaciones significativas y se necesitan más investigaciones para comprender mejor cómo y por qué se supone que funcionaría la técnica.

La practica de terapias pseudocientíficas puede empeorar los síntomas de un paciente. Foto: iStock

De acuerdo con las Guías de Práctica Clínica para la Psicoterapia Basada en la Evidencia, publicadas por la Sociedad de Psicología Clínica de la Asociación Americana de Psicología, la utilización de tratamientos psicológicos basados en la evidencia se considera un estándar de calidad en el campo de la psicoterapia.



Así las cosas, practicar una psicoterapia que carece de evidencia científica sobre su eficacia puede tener varios peligros potenciales.



En primer lugar, puede resultar en un tratamiento ineficaz o incluso perjudicial para el paciente, ya que no está basado en métodos probados científicamente y no hay forma de prever estos efectos adversos.

Además, este tipo de terapias pueden promover ideas pseudocientíficas y teorías sin fundamento, lo que puede ser contraproducente y afectar la confianza en la psicoterapia en general.



Estas terapias también pueden llevar a los pacientes a posponer o evitar tratamientos psicológicos basados en la evidencia, lo que puede tener graves consecuencias para su salud mental.



Recuerde que la recomendación fundamental de los expertos es acudir a un profesional en Psicología que esté capacitado y tenga los conocimientos necesarios para tratar cualquiera que sea su motivo de consulta.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

