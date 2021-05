Recientemente se estrenó un documental en Netflix que, creo, todo padre debe ver. Se llama Operación Varsity Blues: fraude universitario en Estados Unidos y documenta los actos criminales de un ‘asesor universitario’ que facilitaba la entrada a estudiantes a las universidades consideradas más prestigiosas de Estados Unidos. ‘Facilitaba’ falsificando documentos, sobornando entrenadores universitarios y haciendo fraude en los exámenes estatales.



Vivimos en una sociedad a la cual le interesa más la reputación que los valores; una sociedad donde ‘juramos’ que la plata sustituye la verdad, justificando mentalmente actos ilícitos. Foto: iStock

Los padres le pagaban a este personaje sumas de hasta un millón de dólares para asegurarles un puesto a sus hijos. Centenares de presidentes de exitosas empresas, abogados prestigiosos y actores famosos terminaron en la cárcel por contratar al señor Rick Singer y, fraudulentamente, ingresar a sus hijos a esas universidades.



Mientras veía el documental me preguntaba, una y otra vez, ¿qué les puede estar pasando por la cabeza a estos padres? Tal vez están tan identificados con su ego que prefieren cometer actos criminales antes que arriesgarse a que sus hijos no vayan a una universidad que los haga sentir “orgullosos”.



O quizás están tan atados a la superficialidad del ‘éxito’ que nada les impide enseñarles a sus hijos que lo importante en la vida son los resultados… sin importar los medios. Y eso no es todo, también les están enviando un triste mensaje: ¡que no creen en sus capacidades! Y eso es lo que los incentiva a pagar para que los acepten.



Admito que me dio dolor de estómago pensar que vivimos en una sociedad a la cual le interesa más la reputación que los valores; una sociedad donde ‘juramos’ que la plata sustituye la verdad, justificando mentalmente actos ilícitos por lo que, consideramos, es una “buena causa”.



Ahora: yo no creo que este tipo de pensamientos y actos se limiten a la admisión a ciertas universidades. Este es un fenómeno en el que, como padres, nos involucramos en todas las esferas de la vida. Estamos convencidos de que los hijos son nuestro reflejo, ya sea de manera positiva o negativa. Creemos, erróneamente, que ellos son una extensión nuestra y que sus fracasos o sus logros son igualmente nuestros.



Como dijo bellísimamente el poeta Kalil Gibran, los hijos no son nuestros, son del mundo. Pero la mayoría de los padres seguimos creyendo que podemos vivir a través de ellos. Con la excusa de que queremos lo mejor, no los dejamos frustrarse ni fracasar; con el argumento de que son nuestros, decidimos por ellos sin considerar ni respetar sus criterios. Los hijos no son trofeos, como tampoco son nuestro fracaso.



Estamos para darles ejemplo y acompañarlos a navegar en este mundo tan duro y complejo. No perdamos de vista en estos tiempos turbulentos que podemos perder el dinero y los títulos, pero jamás olvidaremos los inapreciables valores.

