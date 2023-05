Las redes sociales se han convertido en un espacio virtual donde los adolescentes y preadolescentes interactúan, comparten experiencias y se expresan libremente.



Sin embargo, a medida que los niños se sumergen en este nuevo mundo digital, surge la necesidad de abordar los riesgos que conlleva su participación en línea.



De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, es importante que los padres ayuden a sus hijos a aprender a navegar de manera segura.



Explica que los adolescentes y preadolescentes utilizan sitios de redes sociales, salas de chat, mundos virtuales y blogs para socializar en línea.



Algunos peligros incluyen compartir información personal y publicar contenido que pueda dañar la reputación o herir los sentimientos de otros.



Es por eso que es fundamental aplicar el mismo criterio de seguridad que se utiliza en la vida real para minimizar estos riesgos.



Debe recordarles a los niños que sus acciones en internet tienen consecuencias y que deben limitar la información que comparten.

Se debe alentar a los niños a confiar en sus instintos y a informar cualquier situación amenazante o incómoda que encuentren en línea.

También es importante fomentar buenos modales en línea y limitar el acceso. Se recomienda hablar con los niños sobre sus actividades en internet y recordarles que lo que publican en línea puede tener repercusiones fuera de internet.



Así mismo, es esencial que sean conscientes de que la información que publican en línea puede ser permanente y no se puede eliminar por completo.



Se alienta a los padres a enseñar buenos modales en línea a sus hijos, como ser respetuosos y evitar enviar mensajes a todos los contactos de su lista.



La Comisión sugiere utilizar las funciones de privacidad ofrecidas por los sitios de redes sociales y revisar la lista de amigos en línea de los hijos.



Medidas para proteger las fotos de sus hijos en las redes

Algunos consejos del portal experto 'Guía infantil' para que los padres se mantengan informados sobre las actividades en línea de sus hijos y que hablen con ellos acerca de con quién se comunican en internet son las siguientes:



1. Evite tomar fotos de los niños en lugares públicos fácilmente reconocibles.



2. No identifique a tus hijos en las fotos con datos personales.



3. No permita que familiares publiquen fotos de sus hijos sin su permiso.



4. Evita publicar fotos de sus hijos sin ropa.



5. No revele información que pueda identificar la ubicación de la familia.



6. Desactive la función de geolocalización en las fotos.



7. Tenga cuidado con las personas con las que comparte las fotos y utilice filtros de privacidad.



8. Piense antes de publicar fotos o videos que puedan avergonzar a sus hijos.



9. Evite publicar información sobre los hábitos y rutinas de sus hijos.



10. Eduque a sus familiares y amigos sobre los riesgos de las redes sociales para los niños.



Se debe alentar a los niños a confiar en sus instintos y a informar cualquier situación amenazante o incómoda que encuentren en línea.



Los padres pueden ayudar a sus hijos a reportar estas situaciones a la policía y a los sitios de redes sociales correspondientes, que suelen ofrecer enlaces para informar sobre comportamientos abusivos o inapropiados.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

