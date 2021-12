Sin duda la idea de que los colombianos somos los más felices del mundo no es algo que no hayamos escuchado con anterioridad. Son varios los estudios que han reforzado o desvirtuado ese pensamiento cada año. Aunque el dictamen varía, la felicidad se ha convertido en un sello asociado con Colombia a nivel internacional, que parece mantenerse aun en los tiempos difíciles que atravesamos.



Precisamente en ese contexto se destacan los resultados de la nueva encuesta Gallup International de fin de año, en la que Colombia logró el mejor índice de felicidad. Un estudio que se realizó en los meses de noviembre y diciembre en 41 países con más de 40.000 entrevistas.



El Centro Nacional de Consultoría fue la firma encargada de la encuesta en Colombia, la cual indaga sobre las expectativas generales, económicas y el bienestar de la población, y desarrolla índices de optimismo, felicidad y expectativas económicas para el próximo año entre los países participantes.



El estudio de Gallup este año señala que “aunque en el mundo las expectativas sobre el futuro están a la baja, Latinoamérica y especialmente Colombia muestra expectativas positivas y tiene el mejor índice de felicidad individual”.



Dicho índice se construye a partir de la pregunta sobre si una persona “se siente muy feliz, feliz, ni feliz ni infeliz, infeliz o muy infeliz” en general sobre su vida, se suman los porcentajes de los que respondieron muy feliz y feliz y se resta el porcentaje de aquellos que dijeron sentirse infelices y muy infelices.

De esta manera, el porcentaje de muy felices y felices en Colombia es del 83 por ciento, en el mundo 56 por ciento, en Latinoamérica 69 por ciento y en Estados Unidos 52 por ciento. Y respecto al índice de felicidad, los países con los resultados más altos en esta dimensión fueron Colombia, con 79 por ciento, Kazajistán, con 76 por ciento, Albania, con 74 por ciento, y Malasia y Ecuador, con 73 por ciento.



Por otra parte, los países cuya percepción de felicidad es más negativa son Ghana, con un 2 por ciento, Afganistán, con un 9 por ciento, Hong Kong, con 11 por ciento, Iraq, con 17 por ciento, y Rusia, con 18 por ciento. Resultados que se explican de acuerdo a los contextos de estas naciones: Ghana adolece de extrema desigualdad, Afganistán atraviesa por un profundo conflicto interno, como Iraq, y Rusia ha padecido con inmenso rigor la pandemia.

Para la gente el hecho de que su familia se encuentre bien ya es suficiente para agradecer que este fue un año bueno y en ese sentido reportar felicidad.

TWITTER

Para la firma encuestadora, el resultado muestra la resiliencia del país a la pandemia, el éxito en la vacunación y en la recuperación económica. Pero, aun sin todo aquello, tanto a finales de 2019 como de 2020 Colombia ha estado o en los primeros tres lugares o encabezando directamente el listado de los países más felices. Una alegría que para muchos puede resultar paradójica, si se tiene en cuenta el contexto social del país y si se compara con otras naciones que gozan de mayor bienestar.



Para Carlos Lemoine, socio fundador del Centro Nacional de Consultoría, los resultados de estas encuestas son un reflejo de la relación que los colombianos tienen con la vida. “Creo que todos los incidentes a la larga le hacen sentir a la gente la solidez de su felicidad total, sus relaciones, amores, lo que la vida le ha dado y es esa percepción de ese fondo el que se expresa cuando responde ‘yo soy feliz’.



Sin embargo, la felicidad que expresan los colombianos en este tipo de estudios puede tener otras aproximaciones, que incluso podrían configurar una gran pregunta de investigación necesaria para explicar qué es eso que los hace felices. Entre tanto, para Andrés Casas, científico comportamental e investigador de la Encuesta Mundial de Valores, una hipótesis que podría explicar lo que ocurre es que existe a nivel cultural una norma social que dice que ante la adversidad hay que estar agradecidos.



“Hay autores que plantean que hay países que favorecen este tipo de actitudes frente a la adversidad, esta es vista simplemente como un contexto, el valor individual en este caso es una actitud que hay que tener frente a las cosas”, explica el experto. En ese aspecto la espiritualidad de las personas, sin importar la fe que profesen, también puede jugar un rol importante para reforzar esa cultura. Explicación que se podría aplicar a otros países que encabezan el listado de la encuesta de Gallup pese a tener contextos e historias complicadas.

Otra teoría que se puede barajar, según Casas, para explicar la felicidad de los colombianos es que para ellos es muy importante el bienestar de la familia y la salud. “Para la gente el hecho de que su familia se encuentre bien ya es suficiente para agradecer que este fue un año bueno y en ese sentido reportar felicidad”, asegura y añade que ante la incertidumbre que ha traído contextos como la pandemia las personas también pueden haber preferido replegarse hacia aquello que conocen, les es próximo y les da felicidad.



Y a la fórmula se le puede añadir un poco de resiliencia como una posible explicación psicológica. “Tal vez en situaciones de alto sufrimiento una forma de resiliencia es reportar verbalmente que uno está bien. Como cuando a la gente le reconocen que es berraca”, explica Casas.



Una opinión similar es la del psicólogo Mauricio Gallego, profesor de la Universidad Nacional, para quien “existen factores de tipo cultural asociados a tratar de ver las cosas desde la perspectiva más positiva para el afrontamiento de diferentes tipos de situaciones difíciles que acá se presentan. Una cultura muy resiliente que busca una forma de avanzar puede estar contribuyendo a que se tenga esa perspectiva”.

¿Optimismo?

La encuesta también le preguntó a sus participantes si consideraban que el 2022 iba a ser un año mejor, peor o igual que el 2021, para medir el optimismo. A nivel mundial, el 38 por ciento de la población de los 41 países investigados espera que la situación en el 2022 sea mejor que en el 2021.



En Colombia estos resultados fueron mejores, en el país el 51 por ciento de los encuestados aspira a que el año que viene sea mejor que el este que está a punto de terminar. Un optimismo que también supera el de Latinoamérica (47%) y el de Estados Unidos (40%).



Sin embargo, si se considera el resultado del índice de optimismo —restándole al porcentaje de quienes consideran que el 2021 será mejor el porcentaje de quienes dicen que será peor— el resultado de Colombia fue del 29 por ciento. También superior a EE. UU. (18 %), al del mundo (10 %), similar al panorama que se presentó en Latinoamérica (28 %) y algo alejado de los cinco países que encabezan este listado.

El optimismo es especialmente alto en Indonesia, con un índice del 72 por ciento, Albania, con 65 por ciento, Azerbaiyán, con 53 por ciento, Nigeria, con 51 por ciento, y Vietnam y México, con 47 por ciento. Por el contrario, son especialmente pesimistas Turquía (34 %), Bulgaria (33 %), Afganistán (32%), Polonia (30 %), República Checa (25 %), países en donde el porcentaje de los encuestados que respondió que el 2022 será peor fue superior a quienes consideran que será mejor, por lo que para el índice se restó el porcentaje de la respuesta positiva a la negativa.



De acuerdo con Gallup, en términos de regiones de especial peso están Europa, Rusia y el Medio Oriente como las más pesimistas; por el contrario, son más optimistas los países de Asia y de América Latina, donde es especialmente notable el crecimiento del optimismo en México. Por el contrario, Estados Unidos, Alemania e Inglaterra tienen una tendencia a la baja en los niveles de optimismo.

Las expectativas económicas

29 por ciento de los encuestados los que dijeron que el próximo año traerá dificultades económicas.

Otro aspecto evaluado por el estudio de Gallup y Cifras y Conceptos fueron las expectativas económicas que tienen las personas para el próximo año. Estas se miden preguntando si la persona considera que el 2022 va a ser un año de prosperidad mayor o de dificultad la mayor que el 2021, o será igual.



En este tema, el 32 por ciento de las 775 personas que fueron encuestadas en Colombia consideran que el 2022 será un año de prosperidad, en el mundo el este resultado alcanzó solo el 26 por ciento, en Latinoamérica el 30 por ciento y en Estados Unidos el 21 por ciento.



Pero, aunque para los autores de la encuesta los resultados de Colombia son buenos en comparación con el panorama mundial, por lo menos en lo que se refiere a prosperidad económica los colombianos no lo tienen tan claro: frente a ese 32 por ciento que se reseña también fue un 29 por ciento de los encuestados los que dijeron que el próximo año traerá dificultades económicas y el 36 por ciento considera que todo se mantendrá igual.



Un año en el que el país no atravesó por una pandemia, que todavía no muestra signos claros de terminar, un movimiento social que se tomó las calles a mitad de año en un prolongado paro, además de inseguridad y violencia en las ciudades, así como en las regiones apartadas.

En el mundo, los cinco países con mayor proporción de personas que ven el 2022 con mayor prosperidad económica son Nigeria (61 %), Indonesia (58 %), Vietnam (55 %), Azerbaiyán (52 %), Albania y la India (49 %), mientras que los cinco países con mayor proporción de personas que ven el próximo año con mayor dificultad económica son Turquía y Bosnia y Herzegovina (72 %), Bulgaria y Polonia (64 %), Rumania (61 %), Afganistán (60 %) y Alemania (59 %).



La percepción de estrechez económica parece ser una sensación que viene en aumento en el mundo, incluso antes de la pandemia, de acuerdo con el estudio de Gallup. El porcentaje de personas que responden al final de cada año la encuesta y que consideran que el año siguiente traerá mayores dificultades económicas ha aumentó entre 2016 y 2020 de 22 % a 45 %, aunque el último año se redujo al 41 %. Mientras que el porcentaje de quienes auguran una economía mejor cayó del 43 % en 2016 al 25 % en 2020 y recuperó un punto porcentual este año, situándose en 26 %.

