La muerte, una asignatura pendiente

Con una apuesta experiencial, la terapeuta transpersonal Pilar Jaramillo aborda el paso de la conciencia del cuerpo a la del universo en su nuevo libro, La transición.



Antes de la pandemia, la idea de escribir sobre el duelo y la muerte ya le rondaba la mente a la autora de Vivir sin miedo, Maltrato estrato 6 e Infidelidad y por ello, en los días que realizaba el seminario ‘Cómo ver la muerte de otra manera’ nació esa chispa creativa de este nuevo libro.

Las personas que tomaron dicho seminario –y toda la gente– veían la muerte con miedo, angustia, dolor y la creencia de la separación. Al finalizar el seminario, los testimonios le mostraron a Jaramillo cómo los asistentes pudieron entender el momento de la partida como un paso a través de una ventana y no como una experiencia, dolorosa, de separación, duelo y soledad.



Por ello, más que un compendio de herramientas para sobrellevar una pérdida, La transición es una guía hacia la apertura de la mente mediante la indagación personal y el autodescubrimiento de una asignatura pendiente, pero que la coyuntura obligó a incluir en el pénsum del último año.



“Con la pandemia me di cuenta de que el miedo a la muerte empezó a salir para ser visto y sanado, y no para ser temido y rechazado. En cada capítulo voy mostrando cómo poder renombrar la muerte, la transición, para hacernos conscientes de que nuestra verdadera identidad no es solamente una forma (o sea, un cuerpo), sino una esencia que no muere ni nace, simplemente, es”, explica la fundadora y directora de Punto de Paz Colombia.



Fiel al enfoque no convencional de su terapia transpersonal, Jaramillo sugiere romper el tránsito horizontal de la vida según el cual vivimos como si viajáramos hacia delante (imaginando el futuro) o atrás (cargando el pasado), “o proyectando la culpa de lo que sentimos, a los demás. Pero nos hemos dado cuenta de que el viaje es hacia dentro, en vertical y hacia sí mismo, a descubrir y no hacia la búsqueda”, sostiene.



Y para ese fin, La transición reúne una serie de estrategias experienciales que, al mismo tiempo, abordan un tema tan complejo (como la muerte) de una manera más amable y digerible.



Ilustraciones a todo color, códigos QR que le dan un acento transmedia a la narrativa y guían al lector a videos en YouTube y una reflexión meditativa cierran sus 12 capítulos. La transición está disponible en www.pilarjaramillo.co. Se presenta el próximo 12 de agosto a las 12 del día, a través de la página web.