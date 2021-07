Pegarles a los hijos no corrige: al revés, les afecta, dice estudio

Desde hace años la ciencia ha venido analizando el impacto del castigo físico en el proceso pedagógico y de crianza de los niños. Esta vez un completo informe de la Universidad de Texas reiteró los efectos negativos de pegarle a los niños como acción correctiva.



El informe, publicado en el prestigioso The Lancet Journal, deja en claro que pegarle a los niños, antes que hacerles bien o 'corregirlos', les lleva "a tener problemas del comportamiento y que sus capacidades se vean disminuidas a lo largo del tiempo".

El informe revela que al menos el 63% de los niños en edades entre dos y cuatro años son castigados físicamente, es decir, 250 millones de niños a quienes sus padres 'corrigen' con golpes y castigos físicos.



Dentro de los hallazgos del informe, que reportó el uso de azotes y bofetadas dentro de las modalidades de castigo físico, no se encontró relación alguna entre la violencia física y cambios positivos en los niños castigados: al contrario, "se incrementa el riesgo de que los más pequeños experimenten violencia severa o negligencia”.



Las consecuencias, negativas todas, son variadas, principalmente asociadas a problemas de conducta. La "investigación encontró evidencia clara y convincente de que el castigo físico no la mejora (la conducta), sino que la empeora”.



Los investigadores, dentro de los que hay doctores en psicología, fueron claros en reiterar que confundir aprendizaje con adiestramiento es el gran error. "¿Podemos seguir pensando que el castigo físico es la mejor opción de educar y enseñar a nuestros hijos? No olvidemos que somos su ejemplo y su espejo. Si nuestra forma de solucionar los conflictos es con violencia, ¿qué estarán aprendiendo ellos?", dijo al diario El País de España Rosa Rasche, educadora en Disciplina Positiva para Familias.