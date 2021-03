Consejos para reconocer una relación tóxica y salir de ella

“Él no es así; él nunca se comportó de esa manera. De seguro, el estar tanto tiempo encerrado en la casa lo tiene desesperado. Yo lo entiendo y sé que he fallado en no atenderlo, lo merece” es un testimonio que narra la psicóloga Rosangel Piña, para hablar sobre los casos de violencia de género asociados a relaciones de dependencia que ha atendido de manera virtual y con mayor frecuencia en el último año, como consecuencia de las medidas de confinamiento.



(Le puede interesar: Mujeres trans que han hecho historia y roto estereotipos en Colombia)

“Una relación tóxica parte de una base de dependencia emocional. Es una vinculación mental y emocional que es obsesiva hacia ciertas personas en particular –o cosas o situaciones–, que viene de la creencia irracional de que ese vínculo va a proveer de manera única y permanente placer, seguridad y autorrealización”, explica la psicóloga clínica especialista en trastornos emocionales y del estado de ánimo Paloma Carvajalino.



Incluso, algunas compañías han tomado el asunto como parte de sus programas de responsabilidad social empresarial.



(Vea también: A vivir nuestra edad con felicidad y orgullo)



Es el caso de Masglo, marca de belleza y cuidado de manos y pies que presentó en sus redes sociales la campaña 'Yo', que concientiza acerca de las personas y relaciones llamadas tóxicas con el fin de compartir contenidos educativos sobre la detección temprana de comportamientos insanos en relaciones sentimentales, familiares y sociales.

El abusador y su ‘poder’

La necesidad incontrolable de estar 24/7 con una persona, la permisividad que se tiene frente a ciertas situaciones y un síndrome de abstinencia ante la ausencia de esa persona son rasgos de una persona ‘tóxica’.



La anulación de sí mismo por vivir la vida que le impone la otra persona y un miedo profundo al abandono y la soledad son otros puntos.



“Las conductas que vemos más comúnmente en las relaciones tóxicas o de dependencia emocional son la necesidad de control y la hipervigilancia que terminan en una condición llamada gaslighting, que es cuando el abusador ejerce en la otra persona tal poder que la víctima termina pensando que la responsabilidad es únicamente de ella", dice la especialista



También agrega que: "Si dice algo, no le cree, la hace sentir culpable y con miedo, y por eso la razón de educar a las mujeres para prevenir y salir de estas relaciones que conllevan violencia psicológica y física y que a veces llevan al feminicidio”.



En 2020 se presentaron 51.000 casos de violencia contra la mujer impulsados por el confinamiento.



(Le pude interesar: Google abre cursos gratis y en línea para mujeres emprendedoras)



“En mis consultas, el incremento de casos de violencia intrafamiliar ha sido del 60 por ciento, de las cuales, el siete por ciento concluyó en asesinatos”, dice la psicóloga Rosangel Piña, directora de Ebimeria.



“Las características de las víctimas de violencia son pasividad o temor, se sienten vulnerables y merecedoras de la agresión, y esto se debe a la manipulación psicológica del agresor”.

La toxicidad al relacionarme con los dispositivos electrónicos llega desde la dependencia: sin mi celular no puedo vivir ni tener paz, no encuentro soluciones. FACEBOOK

TWITTER

No solo entre parejas

No todas las relaciones tóxicas acuden al maltrato físico. Así lo determina la psiquiatra Jimena Mayorga, para quien “la violencia no es necesaria para identificarlas al basarse en la profunda dependencia emocional.



Por ello puedo relacionarme tóxicamente (disfuncional o nocivamente) con cualquier cosa: una sustancia, el alcohol, con mi trabajo...”.



Aún hay quienes pueden caer en este círculo vicioso con sus padres, una mascota o, como sucede entre los más jóvenes, con los dispositivos electrónicos.



“En el ambiente donde más relaciones tóxicas hay es en la familia: por las apariencias, por la dependencia económica, el miedo al rechazo o al abandono, por conseguir la aprobación, por temas que la gente intenta tapar porque es la familia”, asegura Paulina Machuca, estudiante de psicología y autora del libro De mí para mí.



(Nota relacionada: ¿Por qué los testigos de 'bullying' escolar no deben callar?).



Para la escritora, que aborda psicológicamente a la generación centennial, la relación con el alimento puede ser tóxica, al basarse en la cultura de la dieta.“Si como algo mal llamado ‘prohibido’, entonces estoy pecando, llega la culpa y debo compensar, y ahí vemos cómo llega la relación insana con la comida. La toxicidad al relacionarme con los dispositivos electrónicos llega desde la dependencia: sin mi celular no puedo vivir ni tener paz, no encuentro soluciones".



"Con una mascota es más por la compañía, por el miedo a la soledad y por el no sentirse respaldado, y con los compañeros de clase se ve en el bullying, pero no desde la víctima, sino desde quien lo hace no porque quiera, sino por encajar y no sentirse excluido”.



"Con los compañeros de clase se ve en el bullying, pero no desde la víctima, sino desde quien lo hace no porque quiera, sino por encajar y no sentirse excluido”. Foto: Istock

Identifique al ‘tóxico’

​De acuerdo con la doctora Carvajalino, “hay cuatro puntos al hablar de personas tóxicas: una marcada conducta de vigilancia, control y desconfianza, son personas que ejercen un tipo de violencia (emocional, psicológica o física), anulan las opiniones del otro y siempre negarán su responsabilidad y pondrán la culpa en la víctima”.



La dependencia emocional tiene un lado B. Es posible resultar tóxico para otros, y para identificarlo la introspección es clave, “determinando si eres manipulado, si sientes la necesidad de que el otro esté contigo todo el tiempo, si la representación o idealización del otro está magnificada, y cuando exiges ser el centro para la otra persona”, asegura Piña.

Herramientas para un ‘détox emocional’

1. Reconozca su dependencia emocional y “termine el autoengaño. Reconozca que su relación es destructiva, pues se basa en manipulación y celos, el control y falta de respeto”, dice la psicóloga Rosangel Piña.



2. Identifique los aspectos que justifica a la luz del cariño, pero que son perjudiciales.



3. Aprenda a decir no. Poner límites es un factor de protección básico. “Más que poner límites de manera asertiva, hay que mantenerlos”, asegura Mayorga.



4. Relaciónese con otros y nutra su red de apoyo.



5. Pase tiempo con usted y aprenda a disfrutar su soledad.



6. No pretenda cambiar al otro. “Algo que define una relación tóxica es un círculo vicioso, una esperanza de cambio, pero se vuelve a caer en el mismo ciclo de conductas disfuncionales”, agrega Mayorga.



7. Enfrente sus miedos. “La persona debe recuperar su autoestima para enfrentar sus miedos y dejar de sentirse culpable”, agrega Piña.



8. Ponga los pies en la tierra. Evite expectativas irreales y muy elevadas respecto al amor o las relaciones de pareja.



9. No sea penitente. Que las cosas salgan bien “no depende de ti y no es tu culpa de que la relación no funcione. En una relación esto es algo recíproco, que no se debe forzar”.



10. Psicoedúquese. Las campañas, las líneas de ayuda y acompañamiento psicosocial y los contenidos de expertos en redes sociales funcionan.





PILAR BOLÍVAR

PARA EL TIEMPO

@lavidaentenis

Más noticias de Mujeres

- ‘Mujeres acceden al 75 % de los derechos que tienen los hombres’



- Mujeres trans que han hecho historia y roto estereotipos en Colombia



- Dos pioneras en tiempos difíciles para las mujeres