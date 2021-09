¿Los millennials se preocupan por su salud?

Los jóvenes nacidos entre 1981 y 1994 se preocupan por su salud (física y mental) y por tener hábitos saludables y buenas relaciones sociales, piezas clave para poder ser felices. La mitad de ellos también se considera alegre, tranquilo y optimista. Así quedó registrado en Millennials y Salud, la investigación que realizó la Fundación Mapfre y la consultora Salvetti Llombart (2019).



El informe, resultado de 1.600 encuestas revisó aspectos vinculados a su alimentación, actividad física, bienestar emocional y descanso, y otros hábitos como el tabaquismo, el consumo de alcohol y vida sexual.

Los millennials son la primera generación nativa digital, lo que implica que su conexión a Internet sobrepase las 6 horas, incluso que entre los más jóvenes se alcancen las 7 horas de media diarias.



Tener una conexión casi permanente a Internet ha desembocado en una ruptura con los hábitos de ocio y entretenimiento patentes en otras generaciones anteriores. Lo mismo ocurre con su rol como consumidores ya que casi la totalidad de ellos son compradores por Internet, e incluso el 55 % de ellos realiza compras semanalmente.

Los millennials son una generación para la que el bienestar emocional pesa tanto como el bienestar físico y mental.



La salud es un elemento o herramienta clave para conseguir esa felicidad, y admiten que son más felices cuanto más implicados y preocupados están por su salud.



Por ello los hábitos saludables están totalmente integrados dentro de la generación millennial. Se centran en mayor medida en las áreas de alimentación y actividad física; pero las actividades relacionadas con el descanso y el bienestar emocional se posicionan en un lugar cada vez más relevante.



El informe de la Fundación Mapfre revela que son las mujeres las más implicadas en la salud, y la tendencia es que a mayor edad mayor implicación.

¿Qué comen los millennials?

La digitalización está presente hasta en la alimentación, y no, no es que coman códigos binarios, sino que el mundo digital en donde diariamente se mueven, promueve una sobre información y una constante búsqueda de datos sobre platos, dietas o propiedades de los alimentos; y para ello utilizan apps.



La alimentación es una de las áreas donde más queda patente la bipolaridad de esta generación, porque aunque sobre el papel aparentan una gran concienciación, una buena parte de ellos descuida este aspecto.



Y es que el 72 % declara que suele cocinar recetas saludables y el 69 % admite preocuparse por mantener una dieta sana y equilibrada, pero sin embargo el 44 % come lo que le gusta sin preocuparse y el 38 % disfruta a menudo de comida preparada/congelada.



De nuevo, son las mujeres quienes se muestran más firmes en el compromiso por una buena alimentación. Es tal la importancia de una buena alimentación entre los millennials que más de la mitad lleva algún tipo de dieta o hábito alimenticio concreto.

¿Hacen deporte los millennials?

Resulta que son una generación muy activa, porque 1 de cada 3 millennials practica deporte o alguna actividad física. Lo más común es hacerlo con una frecuencia de 2 o 3 veces a la semana. Eso sí, esta vez son los hombres los más adictos al deporte.



Entre quienes no hacen actividad física, igualmente existe consenso sobre los beneficios de dicha actividad y un deseo de hacer más deporte, pero en la realidad (como ocurre en muchas otras generaciones) son pocos los que se plantean un cambio y comienzan a realizar actividad física.



¿Cuál es su salud mental?

Para esta generación el bienestar emocional se sustenta en tres pilares fundamentales: la felicidad, el equilibrio entre lo físico y emocional y sentirse a gusto no sólo con uno mismo, sino con el entorno. A pesar de ser una generación feliz, el 85 % de ellos ha padecido algún problema anímico, y 3 de cada 10 no ha recibido ayuda de nadie.



Por otro lado, el estrés gana protagonismo y se convierte en un problema para 3 de cada 10. En este caso, el nivel anímico empeora entre las mujeres.

