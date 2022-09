Fernando Escobar Borrero es un escritor bogotano que siempre le ha apostado a la literatura infantil y juvenil, convencido de que escribir "libros a los pequeños, es acercarlos a un mundo inimaginable que puede acompañarlos durante toda la vida".



Su más reciente producción Los días de Jacobo, acaba de ser publicada en papel. Se trata de colección de libros para niños desde los tres años en adelante, que hasta ahora solo estaba disponible en formato digital.

Varios de sus libros han sido publicados por editorial Loqueleo de Santillana, entre ellos Una amistad en juego y Diario de un suplente, para niños de diez años en adelante.



Hablamos con Escobar Borrero sobre su labor y la nueva colección:

Los días de Jacobo, una colección de libros para niños desde los tres años en adelante. Foto: Archivo particular

¿Por qué escribir para los más pequeños?



Tener un libro ilustrado en las manos o estar recostado en el regazo de los papás o de los abuelos escuchando su lectura, es una experiencia maravillosa para cualquier niño, y todos los niños y niñas del mundo deberían poder tenerla. Es un momento mágico en la cual intervienen todos los sentidos y la imaginación. Además leerles libros a los pequeños, es acercarlos a un mundo inimaginable que puede acompañarlos durante toda la vida. Los niños que empiezan a disfrutar la lectura, descubren que un libro puede ser un amigo, una ventana al mundo, un espejo, una caja de sorpresas, el pasaporte a la diversión y muchas cosas más. Además escribir para niños es algo muy divertido que me conecta con mi infancia.

Hablemos de Los días de Jacobo

Esta es una colección de seis libros, que narran la cotidianidad de Jacobo, un perrito que vive con su familia, y al que le suceden las mismas cosas que les suceden a los niños: se le refunde su juguete preferido, le dan miedo ciertas cosas, no quiere quedarse solo, le encanta jugar, visitar a sus abuelitos, etc. Sus papás, su tío y sus abuelos, son perritos, y su hermanita adoptada, es una coneja. Cada historia está llena de ternura y buen humor, y está acompañada por unas ilustraciones muy divertidas de gran colorido, realizadas por el ilustrador venezolano Gerald Espinoza. Estas ilustraciones ricas en detalles, enriquecen las historias pues muestran el punto de vista de los niños y su gran capacidad de imaginar, de tal forma que si están jugando a que el sofá es una nave espacial, Jacobo no ve un sofá sino una enorme nave.

Los niños que empiezan a disfrutar la lectura, descubren que un libro puede ser un amigo, una ventana al mundo, un espejo, una caja de sorpresas, el pasaporte a la diversión y muchas cosas más.



¿Conoces reacciones de los niños acerca de esta colección?



Por supuesto. En una charla con un grupo de niños y niñas de un colegio bogotano, los pequeños repetían en coro los nombres de los protagonistas y sabían cuáles eran los juguetes preferidos de Jacobo: Súper, Aleja la comadreja, Mario el dinosaurio, entre otros. También conocí una niña de siete años que devoró los seis libros en menos de una hora y se rió en varios momentos. Cabe recordar que esta colección está recomendada desde los tres años en adelante, pero no tiene límite de edad. Sé de un par de adultos mayores, de 87 y 92 años, respectivamente que los han disfrutado al máximo y se los rotan en la mesa del comedor a la hora de las onces.

Los días de Jacobo, está disponible en impreso y digital. Foto: Archivo particular

¿Alguna recomendación para los padres?



Sí, que saquen cada día un rato para leerles a sus hijos, y que disfruten ese momento, pues no siempre tendrán la posibilidad de hacerlo. También que lean delante de sus hijos para darles ejemplo de que leer es una buena manera de aprovechar el tiempo. Que en lo posible intenten conseguirles a sus hijos, libros de temas que les interesen, deportes, juegos, superhéroes, historietas, etc., que visiten juntos y con tiempo, las bibliotecas, y finalmente, que si se deciden por Los Días de Jacobo, se diviertan al máximo e intenten no acapararlos todo el tiempo, para que sus hijos también los puedan disfrutar.