La ley 'antichancleta' no es suficiente / Opinión

El pasado 23 de marzo el Senado aprobó la ley “Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes (…)”. Con esta decisión Colombia se sumó a la iniciativa mundial por la abolición del castigo físico en el contexto de la crianza. Desde 1979 más de 60 países han prohibido el uso de la llamada Violencia Educativa Ordinaria- VEO, que engloba el castigo físico directo y otras formas de violencia menos visibles. Por ejemplo, los tratos humillantes como los sobrenombres degradantes que ridiculizan al infante; la violencia verbal y psicológica que se genera en muchos casos a través de insultos y amenazas. Sin embargo, se suele hablar de manera general del castigo físico por ser su forma de violencia más visible.



(En contexto: Correazos y castigo físico a menores quedan prohibidos en el país)



El reconocimiento de la dignidad del infante en tanto persona ha deslegitimado el uso de acciones que no serían legítimas ni legales ante un adulto. Los golpes, los insultos serían objeto de rechazo inmediato en las relaciones de pareja, laborales o entre vecinos. Así, las relaciones familiares y especialmente las que tienen un objetivo educativo, deben construirse sin mediar el uso de actos violentos. Además, los avances científicos en medicina, psicología, educación, han demostrado los efectos negativos de la violencia en el desarrollo infantil y en la construcción de las relaciones filoparentales.



“A mi me pegaron y estoy bien” suele ser la frase empleada para la defensa del chancletazo. Pero, basta ver la sociedad que tenemos para comprender que la cultura violenta entronizada desde pequeños nos ha dejado una sociedad enferma, con altas cifras de feminicidios, maltrato infantil, violencia común.



(Además: 'Proyecto contra castigo físico a menores es pedagógico': P. Liberal)



La expedición de una ley no es suficiente para lograr el desmonte de una práctica que tiene un gran arraigo cultural debido a siglos tradición. Es necesario que el Estado y los diferentes estamentos de la sociedad, entre ellos la Academia, busquen generar programas de acompañamiento a los padres para desaprender la reacción violenta ante las travesuras de nuestros infantes y aprender a educar con fundamento en una “pedagogía humanizada”, que reconoce en los niños y las niñas otro ser humano con capacidades diferentes a los adultos, pero igual en dignidad.



La ley de prohibición del castigo físico en Colombia tiene por objetivo activar el diseño y la implementación de estrategias de pedagogía parental lideradas por el ICBF. Pero, este esfuerzo requiere de la voluntad y el compromiso de los padres, las madres y de los cuidadores en general, pues implica la inversión tiempo y esfuerzo en formarse en herramientas de crianza no violenta para que la familia sea un espacio real de protección para nuestros hijos e hijas.



(Le recomendamos: ‘Las palmadas afectan el cerebro de los niños’: Harvard)

LUZ STELLA TOBÓN

*Coordinadora de la Especialización en Derecho Civil y de Familia de la Universidad del Norte, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad del Norte y doctora en Ciencias de la Educación de la Université Paris Nanterre. Cuenta con un Máster en Derecho Comparado de la Familia de la Université Paris VIII, entre otros estudios.