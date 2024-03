Las 4 frases que nunca debe decirle a sus hijos si no quiere traumarlos: experta

ciertas frases pueden de dañar de manera importante su autoestima y causarles traumas. Nadie nace sabiendo como ser padre. La mayoría trata de hacer lo mejor posible para que sus hijos tengan un correcto desarrollo y se vuelvan independientes en su vida adulta. Sin embargo, en ocasiones no se dan cuenta que existen

Jennifer Breheny, experta en crianza formada en Harvard, compartió cuáles son las frases que procura nunca decirle a sus hijos, pues podrían poner en duda el amor incondicional de los padres a través de mensajes sutiles, principalmente relacionados con el éxito.

Compartió que uno de los errores comunes de los que más se ha hablado recientemente es percibir como un fracaso que un menor no obtenga una buena calificación a pesar de estar seguros que dio su mejor esfuerzo. Por ello, la próxima vez que su hijo presente un examen, cuando lo vea llegar a casa, no le pregunte inmediatamente 'cómo te fue en tu prueba', pues los malos resultados generan negatividad en la salud mental de los niños.

también en la adolescencia, y más allá, se pueden cometer algunos errores. En ese sentido, la experta enumeró cuatro frases que recomienda no mencionar:

Tu trabajo es ser estudiante

Aunque podría generar buenas calificaciones, hace que los menores se sientan inútiles para otro tipo de actividades. Lo importante para el correcto desarrollo emocional es que los hijos entiendan cómo pueden contribuir a la comunidad en general. De esta manera obtienen otro tipo de habilidades para enfrentar el mundo.

¿Qué calificación obtuviste?

Si bien es importante mantenerse al tanto de las evaluaciones que reciben, no deben ser lo más relevante. La experta señala que los hijos deben darse cuenta que su desempeño académico no es su único fin y que sus calificaciones no los definen como personas, por lo que recomienda, al verlos llegar de la escuela, primero hacerles una pregunta que no esté relacionada con los estudios, por ejemplo 'que almorzaste hoy', eso ayuda a tener conversaciones más profundas y fluidas.

Tienes que dar el 100% en todo

Lo ideal es enseñar a los hijos cómo ser energéticamente eficientes, es decir, que no es necesario llegar al agotamiento y al perfeccionismo, sino encontrar un plan estratégico para llegar al objetivo.

Solo quiero que seas feliz

Esta es una frase muy común que parece inofensiva, pero los hijos pueden malinterpretarla y llevarlos a ser egoístas. Hay que enseñarles que tienen que valorar a los demás y que no tienen que buscar ser mejores que el resto, sino generar relaciones sanas y una vida con significado y propósito.