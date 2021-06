Ideas para sorprender a padres y abuelos

Si en 2020 el regalo esperado por muchos padres era un set de carpintería en casa –fueron millones los hombres que el año pasado crearon su cuenta en la red social más inspiradora, Pinterest, así como los que buscaron allí proyectos de mejora del hogar–, en 2021, aunque repetimos la celebración del día del padre en pandemia, las expectativas de ellos martillarán sobre sus propias experiencias; sin duda, el autocuidado y la espiritualidad sacarán el clavo de las habituales medias para papá.

“A medida que salimos de la pandemia y una vez implementados los programas de vacunación, serán importantes los espacios y experiencias que fomenten la interacción humana. Una buena idea para festejar será buscar experiencias que no se puedan replicar en el hogar, desde cenas inmersivas y multisensoriales hasta eventos y espacios que fomenten la conexión humana. Por lo cual romper con la tradición y realizar actividades inesperadas como viajar a lugares locales antes no visitados o aprovechar los espacios flexibles que debido a la pandemia muchos restaurantes y hoteles tuvieron que innovar y ofrecer, será una gran forma de poder festejar este día del padre”, sugiere Christian Acquista, experto en tendencias de WGSN.



Tecnológicos, para la vida práctica y por deporte

Airtag, AirTag, un accesorio que permite localizar y encontrar objetos importantes mediante la app Encontrar de Apple. Foto: Apple

Con tantos corre corres de la vida actual, muchas veces los papás pierden los elementos más básico y fundamentales como las llaves o la billetera. Para que no pierdan tiempo ni la cabeza en la búsqueda, hace un par de semana presentaron AirTag, un accesorio con un diseño elegante y pequeño que permite localizar y encontrar objetos importantes mediante la app Encontrar de Apple. Cuando se adhiere a un bolso, las llaves, una mochila u otro objeto, el AirTag puede localizar el objeto perdido, manteniendo su ubicación privada y anónima con encriptación de punto a punto.



También este 2021, un gadget deportivo, como un smartwatch con monitor de frecuencia cardiaca, barómetro, velocímetro y hasta giróscopo, como el nuevo Summit Lite de Montblanc, es el segundo paso para hacer de la actividad física en casa todo un entrenamiento de alto rendimiento indoor.



Y unos auriculares inteligentes con cancelación de ruido de alta gama –la música no sólo motiva, sino que también puede marcar el cambio de intensidades en las sesiones interválicas–, como los MB01 impondrán el paso de los entusiastas del deporte gracias a su diseño plegable y a la comodidad que supone su marco recubierto con piel de oveja afelpada y combinada con cajas de silicona.





Para padres e hijos

​

Si bien no es nueva la idea de compartir el estilo entre grandes y chicos, la tendencia sí empieza a pisar fuerte entre padre e hijo –pues era una elección replicada entre las mujeres del hogar. De acuerdo con Acquista, “las mejores ideas de obsequios para este 2021 sin duda alguna son los que unen a los padres e hijos a través de la cocina, los juegos, los proyectos de arte o el aprendizaje”.



Mediante un personaje en forma de letra ‘S’ tapizada de mapamundi, Super Earth (Súper Tierra), bordados florales y materiales ecoamigables presentes en su recién estrenada referencia ZX8000 Super Earth, la línea de calzado lifestyle adidas Originals no sólo crea conciencia ambiental en papá, sino que duplica sus eco pasos en las pisadas XXS.



Estos días, el divertido patchwork de tejidos, patrones y colores contrastantes pero complementarios de la referencia ideada por el reconocido diseñador de sneakers Sean Wotherspoon llegan al closet de los más pequeños con el nombre ZX8000 Wotherspoon Super Earth Infants para festejar el legado eco fashion de papá por partida doble.

Prácticos y con estilo

Skechers tiene tenis deportivos que funcionan para hacer ejercicio, ultraligeros y adaptables al día a día de cualquier padre. Foto: Skechers

El tiempo ha casa ha liberado de la rigidez del traje de paño. Hoy se vale acudir a una reunión con prendas holgadas y sin corbata, y calzado muy cómodo, que sean tan fáciles de combinar, como de mantener libres de arrugas.



En el 2020, el jogger fue el uniforme de trabajo y este año el tren superior se relaja sin perder de vista la imagen ejecutiva. Una buena opción la presenta la marca antioqueña Punto Blanco que, para esta temporada ofrece una serie de blazers masculinos cortados en tejidos de punto flexibles y al mismo tiempo, le da una puntada de formalidad a la camiseta tipo polo al cambiar el tradicional cuello en punta por el nerú.



El papá de hoy en día busca un calzado más cómodo tanto para ir al trabajo como para entrenar, por eso lo recomendable es regalarle zapatos con texturas elegantes y un look clásico que van perfecto con outfits formales e informales. Skechers tiene gran variedad de tenis deportivos, los cuales funcionan para hacer ejercicio de bajo impacto gracias a la plantilla Air-Cooled Memory Foam, lo que los convierte en ultraligeros y adaptables al día a día de cualquier padre. Y con soporte extra en el arco para acoplarse perfectamente a la forma del pie, con la última tecnología de Skechers Arch Fit. Y para los que hacen ejercicio de alto impacto es apropiada la tecnología con la plantilla Goga Mat de la línea Go Run que le devuelva a los movimientos más rebote y energía.



Una fragancia fresca, como Invictus Victory, de Paco Rabbane y un reloj de lujo, como el Ballon Bleu de Cartier redefinen el sentido del lujo masculina. Precisamente, este último fue creado en 2007 a partir de una nueva visión de la redondez que, para los diseñadores de Cartier, consistía en conferirle volumen al círculo y hoy representa la pureza y la elegancia al ser doblemente convexo e integrar la corona de cuerda de cristal de zafiro en la caja.



Papá gurmé

​

El tiempo de pandemia ha replanteado las prioridades de las familias y al mismo tiempo, ha llevado a muchos padres a buscar en internet ideas para pasar más tiempo de calidad y diversión con sus hijos. Los tutoriales en video sonuna fuente de información importante para aprender a preparar recetas en casa de manera fácil y sencilla. El 2020, según Google Coronavirus CPG & Retail Insights Colombia, el interés o las búsquedas en internet relacionadas con “alimentos” y “recetas” creció el 75% y 86% respectivamente, en comparación con 2019, de ahí que la cocina siga siendo un nuevo espacio de conexión creativa.



“No dejemos a un lado las experiencias gastronómicas hogareñas, ya que esto hará una experiencia enriquecedora e inolvidable con toda su familia” puntualiza Acquista; por tanto, celebrar a papá con un pequeño electrodoméstico para la cocina será tendencia este 2020. Y mejor, si se trata de uno que tenga linaje en la cocina colombiana como la edición especial de la legendaria licuadora Oster con base cromada que desde 1946 acompaña a los amantes de la experimentación en la cocina y ahora, a los foodies.



En su 75 aniversario, la también llamada Osterizer se viste de gala, con un acabado nacarado y una caja diseñada con los elementos gráficos que narran su evolución, además de conservar sus cualidades originales de resistencia como su potente motor 6 veces más duradero, su acople metálico 10 veces más fuerte, su cuchilla en acero inoxidable y su vaso de vidrio de 1, 25 litros refractario y resistente a cambios bruscos de temperatura.



Individuales y sustentables

​

Los regalos que involucren las experiencias sensoriales, el placer y el juego de la manera más individual posible se impondrán. “Céntrese en el estilo y la decoración con tacto natural para alentar la relajación y disfrutar de momentos de cuidado personal, como darse un gusto con un dulce o un relajante baño de sal”, sugiere el experto de la autoridad global de análisis y pronóstico de tendencias WGSN.



De ahí que iniciativas pioneras en el modelo del consumo responsable, como el e-commerce Valorable ofrezcan propuestas de belleza y cuidado personal para hombres y sustentables como máquinas de afeitar con un exclusivo diseño vintage de asa de madera y cuchillas recargables, jabones de afeitar a base de aceites de coco y ricino y manteca de karité (ideales para la rasurada, ya que tienen propiedades calmantes) y aceites para hidratar y regenerar la piel y el pelo de barba al contener óleos de coco y jojoba prensados en frío.



“Después de todo lo que hemos vivido –añade Acquista–, un buen regalo para papá será los regalos que tengan que ver con el cuidado personal por ejemplo, juegos de inciensos, kits de spa, productos sostenibles y responsables como cremas de afeitar totalmente naturales, productos para la mejora del hogar, recordemos que nuestro hogar se convirtió en nuestro santuario”.

Inmersos en el entretenimiento

Ya que papá está más tiempo en casa, la diversión no tiene límites y se convierte en una de las mejores maneras de restablecer la confianza perdida con los hijos. El experto en tendencias de WGSN sugiere enfocarse “en el entretenimiento, especialmente la música y los juegos. Aproveche la nostalgia inspirándose en la tecnología antigua, incluidos los tocadiscos y los juegos de arcade retro”.



Una buena idea para sorprender a papá es un televisor con tecnología LED, que genere experiencias inmersivas, como el OLED C1 de LG, que incluye una aplicación de alerta de deportes para seleccionar las ligas y deportes favoritos y recibir alertas en tiempo real sobre los marcadores y las clasificaciones. Lo mejor de todo es que gracias a la inteligencia artificial, este televisor se puede controlar con la voz, facilitando el uso inclusivo del dispositivo para todos los públicos.



Otro imprescindible es un proyector liviano y portátil para cine en casa (un CineBeam), pues está diseñado para ser instalado de forma personalizada, convirtiendo una pared en una gran pantalla de cine gracias a la alta calidad de la imagen de los contenidos proyectados, bien sean películas, series o videojuegos. Y para optimizar la experiencia de cine en casa, una torre de sonido tampoco puede faltar.



Trabajadores 24/7



Con el teletrabajo y el hogar multifunción, muchas familias destinaron un espacio de la casa como oficina; y si el año pasado las ventas de escritorios se incrementaron, este año será el turno de los monitores que garanticen no solo una excelente calidad de imagen sino además, comodidad.



Compañías como LG han pensado en los tele ejecutivos y por ello crearon un monitor ergonómico premium y con concepto Ergo que permite configurar el entorno de trabajo moviendo la pantalla hacia afuera, alejándola de la pared, llevándola a la altura de los ojos o moviéndola hacia abajo, hasta el nivel del escritorio, inclinarla hacia adelante o hacia atrás e incluso girarla para trabajar verticalmente.



A pesar de las facilidades que ha traído el trabajo remoto, para algunos padres ha sido su ventana hacia el burnout (síndrome del quemado por exceso laboral) y por ello, un regalo clave para los workaholics es un reloj que optimice las funciones de oficina, como contestar el teléfono o buscar los contactos del celular mediante una conexión Bluetooth® pero que también permita hacer un corte en la jornada laboral. Marcas como Casio, no solo han mejorado los diseños de su línea Edifice añadiéndoles funciones de rendimiento y de conexión extra; su apuesta actual es gestionar las reuniones a través de un temporizador de las mismas.

No olvide estar más presente

Los abuelos son padres al cuadrado y por ello, merecen un reconocimiento extra.

“Una forma de festejarles es estar más presentes, recordemos que venimos de un año de distanciamiento por lo cual las reuniones para festejarlos serán primordiales este 2021”, asegura el experto en tendencias de WGSN.



Otro punto a favor ha sido su adherencia al mundo digital. Sin encontrar otra salida diferente a internet para adquirir sus productos de primera necesidad, los adultos mayores evolucionaron y pensar en ellos “es pensar en un adulto mucho mas tecnológico, preocupado y ocupado de su bienestar, por lo cual obsequiarles productos, muebles y herramientas para el hogar que les ayuden a mantenerse independientes serán los regalos más apreciados”, añade Acquista quien además sugiere utensilios como pinzas para ayudar a abrir los frascos, las alfombras anti deslizantes o las herramientas para ayudar a que el baño sea un lugar más seguro como ideales.



“Sin olvidar la parte tecnológica como las nuevas soluciones que ofrecen a familiares y amigos una forma de cuidar a las personas mayores a distancia y los nuevos dispositivos de alerta médica” que inclusive vienen en algunos teléfonos celulares y smartwatches. Y es que la industria tecnológica ha reconocido e potencial de los silvers y por ello, marcas como Samsung se unieron a la inclusión por edad.



Su portafolio de Smart TVS, este año incluye funciones para las personas con baja visión, a quienes les resulta difícil percibir los colores o a quienes el texto negro sobre un fondo blanco puede provocarles deslumbramiento. Adicionalmente, cuenta con ayudas para que quienes tengan limitaciones visuales sepan qué botón del control remoto están oprimiendo, puedan ubicarlo en el teclado y conozcan la función.

