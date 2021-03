La historia del drama que vive una familia por custodia de sus hijos

Los días de María Paula Azcuénaga transcurren en soledad y con un dolor que la embarga desde el 2018. Le es difícil explicar con palabras sus sentimientos, pues para esta madre ha sido un verdadero drama luchar por la custodia de sus hijos, a quienes no ve personalmente desde hace tres años.



A diario se pregunta cómo suenan sus risas, qué les duele, cuál es su comida favorita, qué los hace felices, cómo están creciendo, qué está pasando por la mente de estos pequeños de 11 y 9 años. Aunque le gustaría tener respuestas para esas preguntas, no las conoce.

(En otras noticias: Las hipótesis que se manejan por la desaparición de Sara Sofía)

Cuando camina por los parques de Bogotá mira a los niños que juegan y se imagina cómo podría ser su vida con sus hijos si los tuviera a su lado. Cuenta que la pandemia ha sido un periodo especialmente difícil para ella, ya que “las familias han tenido la oportunidad de estar juntas y afianzar sus vínculos, pero yo no pude hacer eso. Ha sido muy triste, es un duelo que nunca se termina de hacer”, asegura esta abogada colombo ecuatoriana, quien llegó al país cuando tenía 12 años.



En diálogo con EL TIEMPO, María Paula cuenta que cuando no está trabajando, su tiempo lo dedica a seguir de cerca un complicado proceso judicial que se ha librado desde el 2015 luego de que ella decidiera huir con sus hijos del hogar que tenía con su exesposo, Mariano Díaz.



Desde ese momento, los niños han estado de un lado para otro por las decisiones judiciales que en algunas oportunidades le han dado la custodia a la madre y en otras, al padre. Han sido, al menos, 22 pleitos distintos que se han librado paralelamente en juzgados de Bogotá y Barranquilla; en el ICBF y en comisarías de familia de la capital, específicamente en la comisaría de familia 10 de Engativá.

La última decisión judicial que se tomó en este caso se remite al fallo que emitió Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Barranquilla el 4 de marzo de 2021 que ordenaba: la suspensión de los derechos parentales de Mariano Díaz sobre los dos menores, la declaración de los derechos parentales exclusivamente a María Paula y la “entrega de los menores, a su madre, la señora María Paula Azcuénaga Amador, el día 05 de marzo de 2021, a las dos de la tarde, en las instalaciones del Centro Zonal Centro Histórico de esta ciudad, con tal finalidad se solicitará la cooperación institucional del ICBF”.



María Paula asegura que esta decisión judicial no se ha cumplido teniendo en cuenta que al día de hoy, sus hijos no están con ella.

Se cumplen 8 días de la retención y ocultamiento de mis hijos. Agradezco a los medios que han difundido esta historia, contribuyendo a esta causa, y pedirle a las autoridades que continúen con sus labores de búsqueda.#losniñosprimero@ICBFColombia @GaulaPolicia @FiscaliaCol pic.twitter.com/Nn0INwDw0U — María Paula Azcuénaga (@AzcuenagaPaula) March 16, 2021

(Si nos lee desde app, vea el trino acá)

(Puede leer también: Mi hija y nieto desaparecieron; a ella la mataron y él fue adoptado)

¿Qué pasa con el cumplimiento del fallo? EL TIEMPO se comunicó con los abogados de Mariano Díaz, quienes finalmente accedieron a hablar con este diario luego de considerar no dar ninguna declaración a los medios de comunicación.



El abogado Roberto Moncada, quien es el apoderado de Mariano Díaz, explicó que “la razón esencial para no cumplir en este momento esa entrega, como ordena el despacho, es porque es sumamente riesgosa para los niños por una condición psiquiátrica que se origina en el maltrato materno”.



Frente a esto, la madre responde que ella es consciente de la salud mental de sus hijos y que por eso tiene preparado un equipo de expertos enfocado en acompañar a los niños por la reacción que estos puedan llegar a tener en el encuentro.



“Claramente los niños tienen un temor y rechazo hacia mí, pero en el proceso quedó probado que ese rechazo no se origina en mi maltrato, sino en una campaña que el padre ha adelantado de transmitirles el odio que él me tiene a mí a ellos”, asegura Azcuénaga.

La situación que está enfrentando esta familia es más común de lo que parece, especialmente cuando se atraviesa un proceso de divorcio. En Colombia, según la Superintendencia de Notariado y Registro, se habían divorciado 12.637 parejas en el país, entre enero y septiembre de 2020, un 29% de divorcios menos que el año pasado durante el mismo periodo, cuando hubo 17.855.



Y es que cuando los padres deciden separarse el gran interrogante que surge es quién se queda con los hijos, si los hay. Pese a que en algunos casos la situación se resuelve de forma consensuada, en otros no sucede lo mismo.

(Le recomendamos: ¿Qué hacer para divorciarse si la decisión no es de mutuo acuerdo?)

Las dos versiones del drama

La historia de amor que terminó en esta controversia familiar comenzó en el 2007, cuando María Paula y Mariano empezaron a salir. Bastó solo un año para que los dos se dieran cuenta que querían pasar el resto de la vida juntos.



En el 2008 se casaron y durante siete años intentaron construir un hogar con metas y proyectos comunes. Uno de ellos, por ejemplo, era irse a vivir a Nueva Zelanda, pero el plan se truncó cuando recibieron la noticia de que estaban esperando a su primer hijo.



María Paula recuerda que pese a que no fue un embarazo planeado, sí fue muy bien recibido. “Yo me sentía como la mujer más bendecida, no podía creer que tuviera a alguien adentro. Fue un embarazo muy lindo con bastante apoyo por parte de él”, asegura.



Los primeros años transcurrieron con normalidad, pero la situación entre María Paula y Mariano empezó a complicarse, según ella, por algunas discrepancias a la hora de tomar decisiones respecto a la crianza del menor.



“Él tiene un estilo muy permisivo. Es un papá muy amoroso, pero no podía poner límites. Yo igual era amorosa, pero para mí los límites son importantes”, explica la madre, quien también relata que con el pasar de los días notó que el padre, con su actitud, empezó a generar en el niño una actitud de odio hacia ella.Esa complicada relación solo se presentaba con el hijo, pues con la niña, quien nació en el 2011, fue distinto.

(Puede ser de su interés: Cada día se interponen 80 demandas por alimentos contra padres)

El ambiente en el hogar entonces se tornó hostil, de acuerdo con lo que relata la abogada. “Mariano le empezó a transmitir con su lenguaje corporal al chiquito que él estaba ahí para protegerlo de mí. Más adelante ya no era solo una protección con lenguaje corporal, sino que decía: ¡No maltrates al niño! Entonces mi hijo empieza a tener la idea de que su mamá lo maltrata”, asegura aclarando que ella jamás lo agredió físicamente.



En noviembre de 2015, meses después de que optaron por la separación, María Paula decide huir del hogar con los dos menores para intentar salvar el vínculo con el niño. El padre, al ver que ella se fue, la denuncia ante el ICBF y logra recuperar por un tiempo la custodia.



Es en ese momento cuando arranca una fuerte disputa legal que aún no logra resolverse. En medio de este largo proceso, hay dos versiones que salen a relucir.



Por un lado, María Paula ha intentado demostrar que el padre de los menores ha generado en ellos un síndrome denominado ‘Alienación Parental’, un trastorno que si bien no es considerado como una enfermedad por parte de la OMS, es un fenómeno que ha sido estudiado por profesionales e incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo con la CIDH, la alienación parental es una “conducta llevada a cabo por el padre o madre que conserva bajo su cuidado al hijo(a) y realiza actos de manipulación con la finalidad de que el menor de edad odie, tema o rechace injustificadamente al progenitor que no tiene su custodia legal”.



En el documento de la Comisión se explica, además, que “a pesar de que algunas personas han querido darle una connotación de género, la realidad muestra que hay quien recurre a tomar a hijos e hijas como botín de guerra e instrumento para causar daño al otro(a)”.

Respecto a este punto el abogado Moncada recalca que en este proceso jurídico Medicina Legal les practicó unos exámenes a los niños y a los papás en el año 2018 cuando Díaz tenía la custodia de los pequeños.



De acuerdo con el apoderado de Díaz, el concepto que se emitió después de eso aseguraba que “la imagen negativa que tiene el hijo de su mamá es por cuenta de sus deficiencias parentales. Proviene de su percepción directa experiencial con Maria Paula y no porque el papá haya deformado la imagen”.



Tras ese resultado, quedó establecido que María Paula debía someterse a un tratamiento con especialistas para determinar si un rango de su personalidad afectaba sus actividades parentales. Tanto Azcuénaga, como los abogados de Díaz, concuerdan en el hecho de que finalmente se demostró que ella no tiene ningún impedimento para ser madre.



Por esa razón, la jueza del juzgado octavo de Bogotá permitió que María Paula pudiera verse de nuevo a sus hijos, pero Mariano no cumplió con esa orden y le impidió encontrarse con los menores, según cuenta.



Azcuénaga demandó a Díaz por el incumplimiento de dicha orden y en la actualidad el padre enfrenta un proceso legal en este sentido. Moncada, quién lo representa en este caso, asegura que el padre no permitió las visitas porque “hay una medida de protección anterior a esa sentencia misma, que es la emitida por la comisaria de familia 10 de Engativá que suspende las visitas”, explica.

Puso a todas las autoridades a trabajar al tiempo cuando las decisiones no iban en el sentido que él quería FACEBOOK

TWITTER

Agrega, asimismo, que “la medida de protección es la orden de una autoridad que en este caso consiste en no dejar que los niños tengan contacto con la mamá porque les hace un daño potencialmente letal”.



De acuerdo al abogado, esa medida de protección sigue vigente y por ende “es imposible que se configure un incumplimiento de una medida que está suspendida”.



Para la madre de los niños, el hecho de que hubiera dos procesos paralelos - uno en el juzgado octavo de Bogotá y otro en la comisaría de familia 10 de Engativá - es solo una muestra de que el padre “puso a todas las autoridades a trabajar al tiempo cuando las decisiones no iban en el sentido que él quería”.

(Además: En las causales de divorcio urge una mirada de género)

¿Qué dice el padre?

Mariano Díaz, quien según su abogado fue trasladado a Barranquilla por cuestiones de trabajo, ha intentado probar que efectivamente hubo un maltrato psicológico y físico por parte de la madre y que por ende no es sano que los menores regresen a vivir con ella.



Tanto María Paula, como Mariano, son conscientes de la crítica situación psicológica que están atravesando los menores por esta disputa, especialmente el mayor de 11 años de edad.



El abogado del papá, en este aspecto, explica que el proceso de los niños se ha llevado siguiendo la lógica bajo la cual “el paciente debe alejarse de aquello que le produce el trauma, en este caso, el alejamiento a la mamá. Se necesita que el paciente se estabilice, en este caso los niños, y puedan a través de apoyo o medicación desarrollar otras habilidades para poder controlar su manera de reaccionar ante el desencadenante de su trauma”.

La condición psiquiátrica de los niños se origina en el maltrato materno FACEBOOK

TWITTER

Moncada expone que dicho proceso no se ha podido llevar a cabo así porque “la mamá ha reaparecido permanentemente y reactivó en ellos las memorias del trauma: los recuerdos que evocan la situación de antes y reactivan los síntomas del estrés. Los niños no han tenido el tiempo suficiente”.



Con respecto a esto María Paula es clara y sentencia que no entiende cómo puede haber reactivado dichas “memorias del trauma” si en los últimos tres años no ha tenido contacto físico con ellos, solo un par de veces por videollamadas.



Pese a lo anterior, la defensa de Díaz recalca que: “el efecto de esas videollamadas terminó en que el niño fue hospitalizado y la niña tuvo una crisis depresiva profunda”.

(Puede leer también: ¿Cómo cuidar la salud mental de los niños?)

El paso a seguir

La defensa de Mariano, quien es administrador de empresas, asegura que ya interpusieron una tutela y que si bien no comparten los argumentos de la jueza María Antonia Acosta, van a cumplir el fallo emitido por el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla pero no en las condiciones escritas allí.



Para esto, aseguró que le propusieron al ente judicial establecer un periodo de tres semanas para que los menores tengan una preparación terapéutica antes de ver a la mamá. Sugieren que se suspendan lo que llaman 'operativos agresivos' para que se haga el reencuentro.



Asimismo, aconsejan que la entrega de los menores se realice en Bogotá y que el ICBF de Barranquilla no siga al frente de la “ejecución del mecanismo de entrega porque mostró su incomprensión de la situación”.



La propuesta incluye también que una organización humanitaria acompañe la entrega de los niños. El abogado Moncada en un inicio contó que la presidencia de la Fundación Scholas del papa Francisco había dado su consentimiento informal para hacerlo, pero finalmente no se hará así.



Mientras el juzgado decide si acepta o no estas peticiones, María Paula seguirá esperando que el fallo se cumpla como quedó establecido el pasado 4 de marzo. También enfatiza en que quiere permitirles a los menores tener un papá y una mamá. “Ellos no merecen más trauma, más daño. Yo no voy a impedir que Mariano tenga un vínculo con sus hijos”, concluye.

(Le sugerimos leer: Las oscuras historias detrás de la desaparición de niños en Colombia)

Consejos si usted pasa por una situación similar

Lina Vanessa Alejo Giraldo, psicóloga y psicoterapeuta del enfoque sistémico de la Universidad de los Andes, explica que cuando suceden este tipo de casos lo más aconsejable es siempre pensar que los niños van primero y que su salud es lo más importante, por encima de todo. Estas son algunas de sus recomendaciones:



1. La experta les aconseja a los padres que si enfrentan un proceso de divorcio, deben ser responsables de establecer una diferencia entre la relación parental y conyugal. "Una cosa es el divorcio y la relación ya inexistente. Otra es la relación con los hijos. Siempre deben generarse nuevas reglas estrictamente parentales para el beneficio de los hijos", explica.



También hace énfasis en que el cierre de la relación conyugal tiene que ir de la mano con un cierre emocional y afectivo por parte de la pareja: "esto quiere decir que la pareja debe cerrar la relación de la manera más sana para el beneficio de sus hijos, porque ellos aún son responsabilidad de sus padres".



2. Si el proceso está generando problemas en la salud mental de los niños, ambos padres deben reconocer el problema y estar atentos a aquellas actitudes que puedan evidenciar síntomas de ansiedad o depresión. Esto, según Alejo, es clave porque si no se detectan a tiempo dichas señales, en un futuro se podrían generar trastornos de personalidad.



3. Si los niños pasan de custodia en custodia hay que intentar que esta quede en un lugar fijo para evitar tantos cambios de rutina, convivencia y hogares, ya que eso puede incrementar el estrés. "El lugar donde estén debe proveerles las necesidades básicas y de protección", afirma.



4. Si la comunicación entre padres resulta muy conflictiva, lo mejor es que busquen ayuda psicoterapéutica para que al menos se pongan de acuerdo en el beneficio de los hijos.



5. El vínculo padre-hijos y madre-hijos nunca se debe romper. La psicoterapeuta es clara en que hay que velar por la construcción de ambas relaciones. Asimismo, resalta que los menores no deben exponerse a un desprestigio de una madre con respecto a la padre o viceversa.



6. Cuando existan conflictos jurídicos, económicos o emocionales entre la pareja lo mejor es que estos problemas se resuelvan de forma independiente a los niños. "Deben hacerlo solos, en un lugar privado y que no involucren nunca a sus hijos", explica Alejo.



Finalmente, la experta aconseja cuidar las comunicaciones con los niños y evitar al máximo descalificarlos, ya que ellos son "quienes más necesitan una red de apoyo emocional". Esa red incluye, por supuesto, a ambas familias.

AURA SAAVEDRA ÁLVAREZ

Redactora ELTIEMPO.COM

¿Tiene una historia similar a esta? Escríbanos a auralv@eltiempo.com