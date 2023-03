Ser un "padre de algodón" y tener un "hijo de cristal" son dos expresiones que pueden sonar mucho en medio de un proceso de crianza, pero no son términos sanos para referirse al mismo. Le contamos.

El término "padre de algodón" se utiliza para describir a un padre que sobreprotege a su hijo y trata de evitar cualquier situación que pueda resultar peligrosa o desagradable.



Por otro lado, el término "hijo de cristal" se refiere a un niño que se siente vulnerable y frágil, y que necesita una protección especial.



Aunque estos términos son comúnmente utilizados en el lenguaje popular, es importante tener en cuenta que no son diagnósticos médicos y que no se deben usar para etiquetar a las personas, según expertos.



De hecho, los psicólogos señalan que existen diferentes factores que pueden llevar a un padre a convertirse en un padre de algodón o a un niño a sentirse como un hijo de cristal. Por ejemplo, los padres pueden sentir una gran presión para proteger a sus hijos en un mundo cada vez más peligroso y competitivo.



También pueden haber experimentado traumas en su propia infancia que los hacen sentir la necesidad de proteger a sus hijos de cualquier sufrimiento.



Los niños, por su parte, pueden sentirse vulnerables debido a experiencias pasadas de abuso, acoso escolar o situaciones familiares difíciles.



Sin embargo, no todos los padres que sobreprotegen a sus hijos son "padres de algodón" y no todos los niños que se sienten vulnerables son "hijos de cristal". Los expertos recomiendan tener cuidado con la tendencia a patologizar comportamientos y a diagnosticar a las personas sin una evaluación adecuada.



La psicóloga y autora Julie Lythcott-Haims, por ejemplo, ha advertido en sus publicaciones y entrevistas sobre los peligros de la sobreprotección parental, pero también ha señalado que los padres que sobreprotegen a sus hijos no necesariamente tienen una patología o un trastorno.



Según la Asociación Americana de Psicología, la sobreprotección parental puede tener consecuencias negativas para el desarrollo de los niños, como limitar su capacidad para tomar decisiones, resolver problemas y enfrentar situaciones difíciles.



Además, puede contribuir a la ansiedad y la depresión en los niños, ya que no se les permite desarrollar su propia autonomía y habilidades sociales. La sobreprotección también puede tener un impacto en la relación entre los padres y los hijos, ya que puede llevar a la frustración y al resentimiento.



En ese sentido, la recomendación clave es tener un acercamiento al mundo y sus peligros de forma dinámica, y, de ser necesario, acompañados por un profesional que pueda supervisar el proceso y ayudar a poner los límites sanos en la relación mientras ambas partes lo hacen por sí mismas.



Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la vulnerabilidad es un concepto complejo que se refiere a la capacidad de las personas para enfrentar situaciones adversas y recuperarse de ellas.



Si bien es cierto que algunos niños pueden tener una mayor vulnerabilidad debido a sus experiencias pasadas o a su personalidad, la OMS señala que la vulnerabilidad no debe ser vista como algo estático o como una debilidad. Por el contrario, se puede fomentar la resiliencia y la capacidad de recuperación en los niños a través de experiencias positivas y de apoyo emocional.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

