Bajo la premisa de que la propuesta para reformar la salud se presentará el año entrante y teniendo en cuenta el llamado de la ministra de salud, Carolina Corcho, para avanzar sobre esta ruta en un contexto de serenidad y de “no temor al cambio”, se desarrolló este martes el foro ‘Reforma a la salud, un necesario diálogo nacional’, convocado por EL TIEMPO Casa Editorial, al cual asistieron los representantes del Gobierno, la Superintendencia Nacional de Salud y las cabezas de todos los gremios relacionados con este sector.



El objetivo de esta actividad fue la de propiciar un espacio para el diálogo amplio, estructurado y propositivo en momentos en que en el país se enfrentan posiciones -incluso radicales- en torno a los mensajes del Gobierno del Presidente Gustavo Petro que plantean un cambio estructural al sistema de salud y voces que manifiestan que los mismos pueden echar por la borda los avances que, en términos de salud, Colombia ha tenido en las últimas tres décadas.



Diálogo franco

La actividad se abrió con la intervención de la ministra que, en un tono sosegado pero enfático, aseguró que la salud atraviesa una crisis que no se puede ocultar y que de acuerdo con algunos indicadores que miden desenlaces en salud se requieren cambios estructurales para avanzar en la garantía universal del derecho fundamental a la salud en armonía con la Ley Estatutaria (1751 de 2015).



En ese sentido, Corcho insistió en que todos los actores deben ser escuchados con el objetivo de confrontar cifras y argumentos sólidos en medio de un diálogo franco, transparente y desprovisto de intereses diferentes al de velar por el bienestar de toda la población.



Estas palabras dieron paso a un conversatorio sobre aseguramiento entre el Superintendente Nacional de Salud, Ulahy Beltrán y los representantes de todos los gremios que agrupan a las EPS (Acemi, Gestarsalud y Andi) además, del Defensor del Paciente, Francisco Castellanos.



En este contexto, Elisa Torrenegra, directora de Gestarsalud manifestó que a pesar de que consideran que se deben hacer mejoras en el sistema, estas se deben construirse en conjunto y manteniendo la figura de las EPS.



"Ratifico que no puede faltar mejoras en la articulación de todos los componentes del sistema, intervención sobre los determinantes sociales, fomento del talento humano, refuerzos en la promoción y prevención, además de una estructuración clara de la estrategia de atención primaria en salud (APS), elementos que se pueden lograr con la figura de las EPS existentes, no tenemos porque enfatizar en que queremos eliminarlas", dijo.



Torrenegra también fue enfática en desaprobar la generalización que califica a todas las EPS como corruptas. “Eso no lo admitimos, hay resultados que tiene el Gobierno en su poder y que al evaluarse dejan entrever que entre todos se puede construir más rápido y más fácil los cambios que requiere el sistema”.



Por su parte Paula Acosta, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) manifestó que se debe reconocer que Colombia ha logrado un hito importante al alcanzar una cobertura casi universal.



Sin embargo, es consciente que existen retos para garantizar plenamente el acceso que deben formar parte de discusiones a todo nivel, incluso en el marco de la reforma tributaria, en razón a que es urgente dejar claro cuáles son esos recursos con los que cuenta el sistema para cumplir con todos los compromisos que se ofrecen además de fortalecer los elementos de infraestructura, talento humano y tecnología necesarios.

Para la líder gremial, aunque se debe reconocer que este Gobierno llega con un mandato de cambio, expresado en las recientes elecciones, también es fundamental escuchar en medio de este debate otras voces con experiencia y capacidad para argumentar sobre resultados.





Para Acosta, estos elementos son los que deben primar a la hora de redactar y debatir la Reforma a la Salud, en el Congreso de la República. Insiste en que hay datos suficientes que con evidencia muestran desenlaces favorables de las EPS en la gestión del riesgo, capacidad técnica, gestión financiera y eficiencia en el uso de los recursos que, a pesar de que en Colombia son infinitamente menores que en otros países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), han permitido obtener unos resultados y unas coberturas increíbles”, dijo, además de rectificar que las EPS están en capacidad de hacer parte del cambio que la ciudadanía reclama.

Francisco Castellanos, Defensor del paciente, abogó de manera radical por un cambio que elimine todas las barreras de acceso que hoy parecen, sistemáticamente “prediseñadas” en una vulneración franca al derecho a la salud y a la vida de colombianos y colombianas.

Por su parte, Carlos Daguer, Director de la Cámara de Aseguramiento de la Andi, acogió el llamado a la honestidad intelectual a la hora de las discusiones y con la presentación de una serie de indicadores, reconoció que el Sistema de Salud ha tenido grandes avances y aciertos que han permitido cualificarlo como uno de los mejores del mundo, pero que a su vez presenta una serie de dificultades que impiden que toda la población tenga el acceso a la salud como se requiere, lo que desmiente de tajo que este sea un sistema fallido.



El experto insistió en las asimetrías de distribución de médicos especialistas en el país, las brechas regionales, las grietas en la infraestructura y en un modelo de atención que requieren ajustes que entre todos -incluidas las EPS- se pueden lograr. Daguer también llamó la atención en que algunas medidas coontra las EPS, incluidas ciertas las liquidaciones pudieron haber tenido un manejo discrecional, sin dejar de lado que al tenor de algunas cifras el privado ha traído más beneficios a las personas que el sector estatal.

Por un modelo de atención

En un panel en el que debatieron prestadores de servicios y académicos se reconoció que el país carece de un modelo de atención integral que con un carácter regional, en el que confluyan factores públicos y privados que se encarguen del mantenimiento de la salud y la atención a la enfermedad de la población.



Julio César Castellanos, Director del Hospital Universitario San Ingnacio, manifestó que los prestadores públicos y privados están en la obligación de coordinar y redoblar esfuerzos para prestar la mejor atención a los pacientes bajo la premisa de que responden por un servicio público y, en ese sentido, la mejor opción es trabajar en redes integradas “bajo regencia territorial aplicando un modelo acorde con las características y necesidades de cada jurisdicción”, expresó a la par que instó a que se priorice la mejora de los indicadores de mortalidad, maternidad infantil y disminuir la carga de enfermedad y de discapacidad con los que se pierden millones de años de vida saludable.



Castellanos hizo un llamado para que la crisis mediática actual no genere distracciones que sean que a parten a los actores de cumplir el objetivo de brindar la mejor atención a los pacientes de manera continua.



Olga Lucía Zuluqga directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, (ACESI) mencionó que el hospital público es la representación del Estado en lugares apartados. "Después de pandemia se ha visto la necesidad de fortalecerlo, tanto del punto de vista estructural, financiero y de componente (talento) humano" dijo. Sin embargo, aclaró que existe una fragmentación grande del sistema en lo que tiene que ver con la contratación de las aseguradoras donde no se logra la continuidad y la complementariedad en todas las acciones.

"Esto ha generado que los resultados en salud no se vean y ha creado más barreras de acceso al usuario", expresó.

Minsalud: ‘La reforma es una tarea inaplazable del próximo semestre’

Las especulaciones han sido una constante alrededor del tema de la reforma de la salud. Ante el panorama de incertidumbre que se ha despertado en las últimas semanas, la ministra de Salud, Carolina Corcho, aprovechó su intervención en el foro organizado por EL TIEMPO para hacer un llamado a la tranquilidad, reiterando una vez más que la discusión sobre la reforma en el sector se impulsará desde el Gobierno para el próximo semestre, cuando se superen debates que ya están en marcha, como la reforma tributaria.

“Invito a la serenidad. Lo que circuló es una propuesta de la sociedad civil que el Gobierno ha discutido. Esperamos a que se presente (formalmente) para debatirla y que se habiliten los espacios de diálogo”, señaló Corcho, y también apuntó que de momento hay otros asuntos que les preocupan, como la mortalidad materna e infantil.

El foro, que contó con la participación de las cabezas de todos los gremios que pertenecen al sector, propició un escenario para que estos transmitieran algunas de sus inquietudes a la ministra, quien aclaró que, efectivamente, desde el Gobierno se considera que se necesita una reforma de la salud “porque hay una crisis evidente, que podríamos caracterizar cada uno de los actores del sistema”.



Sin embargo, enfatizó en que aún no existe un articulado oficial de la reforma sobre el cual discutir. “Cuando las organizaciones de la sociedad civil hagan entrega de esta propuesta, nosotros haremos nuestras observaciones y por supuesto que se publicará y se enviará a todos los actores del sistema de todo el país, hayan votado o no por el presidente Gustavo Petro. Aquí ya no nos importa porque este es el Ministerio de Salud y el Gobierno de todos y todas”, señaló.



La funcionaria explicó que una vez se conozca la propuesta se iniciará un diálogo desde diferentes frentes. Un proceso en el que –aclara Corcho– el Congreso será un espacio fundamental para el debate. Desde allí se decidirá el rumbo que se vaya a tomar en esta materia, pues el Gobierno no tiene facultades para hacer modificaciones en muchos de los temas sobre los que se debe decidir.



“Esas facultades las tiene el Congreso, que hará un debate democrático con los distintos puntos de vista y que por supuesto tiene facultades para convocar audiencias a las cuales concurrirá el Gobierno cuando nos corresponda”, aseguró la ministra.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud asegura que la reforma se discutirá con todo el país, que no se puede aprobar a puerta cerrada y, sobre todo, que no es una función del Ministerio de Salud hacerlo.

La ministra Carolina Corcho Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Otras prioridades

En cuanto a las prioridades más inmediatas, la ministra señaló que se tienen “más de 100.000 mujeres gestantes que están recibiendo menos controles prenatales de aquellos a los que deberían acceder, 30.000 mujeres sin control prenatal, y una enorme mortalidad en menores de un año”, indicadores que Corcho calificó como inaceptables en pleno siglo XXI y que hacen parte de los temas que inquietan al Gobierno de manera prioritaria.

“Es preocupación del Gobierno la mortalidad de menores de un año por desnutrición en La Guajira y en otras partes del territorio nacional. Todas estas son mortalidades evitables”, sostuvo la funcionaria, y agregó que trabajan en encontrar soluciones interculturales para poder acceder a la búsqueda activa, junto a la comunidad wayú, de niños y niñas en riesgo para que puedan acceder a la red de salud.



De acuerdo con Corcho, este semestre el Gobierno adelanta la tarea de avanzar con el programa de salud preventiva, atención primaria en salud y detección temprana, el centro de lo que sería el nuevo modelo de atención.



“Avanzar en la constitución de equipos interdisciplinarios de salud que permitan hacer una búsqueda activa de la enfermedad, una detección temprana para que no tengamos situaciones como la que tenemos específicamente en cáncer, donde los pacientes llegan en etapas avanzadas”, dijo Corcho. Además, apuntó que ya cuentan con 1.000 de estos equipos en todo el país, con énfasis en los municipios de La Mojana.

“Esto debe avanzar a un modelo de atención sistémico donde la atención primaria en salud se instale en el corazón mismo del sistema”, explicó la ministra.



También señaló como prioridad lo que llamó el plan de choque en salud mental, para identificar el riesgo suicida en la población colombiana y así aumentar la capacidad de reacción frente a este tipo de casos.



