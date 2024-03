El ritual semanal 'innegociable' para que una pareja tenga éxito

hábitos que pueden contribuir a que una relación prospere, aunque, la realidad es que muchas parejas los desconocen o incluso los desestiman, por lo que en esta ocasión le explicaremos cuál es el ritual que deben llevar a cabo los integrantes de una Existen muchos, aunque, la realidad es que muchas parejas los desconocen o incluso los desestiman, por lo que en esta ocasión le explicaremos cuál es el ritual que deben llevar a cabo los integrantes de una relación romántica para que su vínculo prospere.

Pues, aunque el amor es un determinante en la unión de las parejas, lo cierto es que los problemas de comunicación e incluso los factores externos al vínculo sentimental pueden terminar mermando la conexión.

De ahí que una consejera de parejas con más de 20 años de experiencia, revelara recientemente a CNBC cuáles son las claves para que un noviazgo sea exitoso y logre hacerle frente a las adversidades.

4 claves para construir una relación exitosa

En el ritual estipulado por la doctora Sara Nasserzadeh, el primer paso para tener una relación armoniosa consiste en hacer una calendarización de las tareas que se tienen a futuro, ya que muchas veces la disparidad en las labores del hogar pueden provocar resentimientos entre los enamorados que ya se han decidido a vivir juntos.

Tomen en consideración los recursos que necesitarán para cada una de las tareas, el tiempo que les llevará y los imprevistos que se pueden llegar a presentar, siempre teniendo presente que pueden surgir nuevos pendientes, los cuales podrían tomarles más tiempo del previsto, por lo que, si es preciso, pueden hablar sobre la organización en caso de que se presenten estas situaciones.

La también experta en sexualidad acota que el segundo paso es hablar con claridad y honestidad, señalando aquellas labores que preferiría no hacer, ya sea porque no son su fuerte o simplemente no le gustan, tras lo cual podría llegar a un acuerdo con su pareja.

En tercer lugar es importante que cree una lista o calendario en el que ambos puedan ver cuáles son sus asignaciones, algo que evitará que estas se pasen de largo y se creen conflictos innecesarios por este descuido.