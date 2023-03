El matrimonio es un compromiso que va más allá de solo estar con una persona de manera infedinida. Esto, realmente, es un constructo que implica compartir gastos, convivir en muchos sentidos con una persona y sobre todo, aprender a sobrellevar los altibajos que pueden ocasionar ciertas diferencias.



Sin embargo esto no es nada sencillo, razón por la cual las discusiones y malentendidos se pueden tornar en situaciones complejas, repetitivas y, muchas veces, parte de la rutina.

Es entonces cuando el cansancio mental y físico, ocasionado por los enfrentamientos constantes, genera tanto malestar en las parejas que la idea del divorcio puede salir a flote.

El estudio se dio en "el laboratorio del amor". Foto: iStock

De acuerdo con un artículo publicado por el medio argentino La Nación, existe una gran frustación cuando el vínculo entre dos personas casadas no fluye, pues se tiene la idea de que el matrimonio debe ser inquebrantable y para siempre.



Aun así, esto cada vez es menos frecuente. Por lo menos en Colombia, según la Superintendencia de Notariado y Registro, entre enero de 2012 y diciembre de 2021, se registraron 214.266 divorcios.

Según una entrevista realizada por el medio citado a la sexóloga y licenciada en Psicología, Sandra López, existen cuatro características denominadas “los cuatro jinetes del divorcio”, las cuales podrían llegar a vaticiar dicho suceso.



Cabe destacar que este término nació después de que dos psicólogos estadounidenses "se dedicaran a investigar qué hacen las parejas que son exitosas y para eso construyeron el laboratorio del amor".



Pero, ¿cuáles son y cómo puede identificarlas?

El desprecio

Cuando se ataca al cónyuge con el propósito de insultar o abusar psicológicamente. Para López esta actitud trae consigo elementos como la burla, el sarcasmo o la descalificación, que tienen como fin hacer que el otro se sienta desvalorizado.



En síntesis, el mensaje oculto que transmite es que se considera al cónyuge como una persona inferior. Según los profesionales, una manera de remendar esta actitud es reflexionar sobre las cualidades que uno admira del otro y encontrar gratitud en todas las acciones buenas que hace.

Atacar verbalmente

Tomar los errores de la pareja como un rasgo de su personalidad y criticarlo abiertamente con el mensaje implícito de que el otro es el dañino. La pareja de especialistas recomienda que si alguien hace una crítica, que sea sobre la conducta incorrecta en vez de criticar a la persona.



Por ejemplo: “me resulta un poco incómodo que siempre te acuestes en la cama con la ropa del trabajo, ¿podrías ponerte la ropa de entrecasa?”. De esta manera, se hace una crítica constructiva a la conducta o acción de la pareja y no a su persona.

Buscar ayuda profesional podría ayudar en su vida amorosa. Foto: iStock

Evadir

Desentenderse para evitar conflictos y que esto, a la vez, justifique la distancia o la separación del otro. Al ser implementado por una persona, esta se encierra, no responde o se desconecta totalmente del vínculo. “La distancia emocional severa hace que el otro no quiera tener ningún tipo de contacto con uno, ya sea para arruinarlo como para mejorarlo”, explica López.



Respecto a esta actitud, los psicólogos recomiendan corregirla tomándose un tiempo para uno mismo e invertirlo en hacer cosas que sean psicológicamente relajantes o distractivas.

Actitud defensiva

La persona se pone en el lugar de víctima para protegerse de un posible ataque o evitar asumir las responsabilidades que le competen. Quienes emplean estas actitudes se caracterizan por no aceptar los consejos, negar errores, desviar la atención y contraatacar para no aceptar sus obligaciones o compromisos.



En este punto, los psicólogos destacan la importancia de la responsabilidad de cada miembro de la pareja para hacerse cargo de la situación y resolverla de la mejor forma posible.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS



*Con información de La Nación (GDA).