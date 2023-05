Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte del gobierno colombiano, el voleibol es un deporte que se juega en equipos de seis personas.



Se sabe que estos dos equipos están separados por una gran red y el objetivo principal es mantener la pelota en el aire usando cualquier parte del cuerpo, con un máximo de tres golpes por equipo antes de pasarla al otro lado de la red.

Facebook Twitter Linkedin

En Colombia este deporte es practicado por una gran cantidad de jóvenes, en las instituciones escolares. Foto: EFE

(Tenemos para usted: Julia Ituma, la jugadora de voleibol que murió tras caer de una ventana).

Si en algún momento la pelota toca el piso, se contará como punto en contra del equipo que la dejó caer.



La finalidad de este deporte es mandar la pelota sobre la red de tal manera que el equipo contrario no pueda hacer una devolución.



No obstante, no se puede dar un golpe de todas las formas, ya que se consideran en algunos casos falta, estos son: agarrar o levantar la pelota con la palma de la mano; cuatro toques seguidos de la pelota de un equipo y dos toques seguidos de un jugador.

Por si alguna vez pensaste que el vóleibol no es un deporte apasionante... 🤾‍♂️🤾‍♀️pic.twitter.com/lUCIoyUrPa — 🆑Carlos López ♓️ (@HernandezJC_81) May 12, 2023

(Siga leyendo: Colombia cayó con Japón en su debut en el Mundial de Voleibol).

Por esto, si quiere practicar uno de los deportes más vistos del mundo, recuerde que es una competición de alto nivel y por ende cuenta con unas reglas básicas, las cuales todo tipo de jugador debe seguir desde el inicio del partido hasta el final.

Reglas básicas del Voleibol

De acuerdo con la página digital sobre deportes ‘Mundo silbato’, el voleibol cuenta con ocho reglas esenciales para poder practicarlo de la mejor forma, y no solo eso, de una forma profesional.

El voleibol es un deporte colectivo que puede jugarse en campos interiores, al aire libre e incluso en la playa, por eso existe un modo conocido en el mundo del deporte como ‘Voley Playa’. El terreno debe ser estrictamente un campo rectangular de 18 metros por nueve metros, dividido en dos partes del mismo tamaño por una línea central, en donde se encontrarán los dos equipos divididos. Debe estar rodeado por una zona libre de tres metros de ancho en todos los lados que sobresale al área del campo. A tres metros de la línea central se debe situar la línea de ataque que delimita la zona ofensiva. Las redes de voleibol varían dependiendo de los deportistas, si es una competencia masculina debe medir 2, 43 metros. Y si es competiciones femeninas 2, 24 metros para así efectuar una competencia más equilibrada.

(Le puede interesar: Colombia clasificó al Mundial de Voleibol del 2022).

Durante el juego el balón tiene que ser golpeado de una manera constante y continua, pues no puede ser retenido por ningún jugador, porque al instante se pitará punto para el rival o falta. El balón tiene que ser esférico y flexible, con una circunferencia desde 65 centímetros a 67. Para destacar, el peso debe estar estrictamente entre 260 a 280 gramos de peso, debido a que si un balón pesa más de lo que está estipulado, puede llevar a afectar a los jugadores porque el excesivo peso se pueden llegar a lesionar. Dado el caso de que un balón peso mucho menos, el partido no se podrá efectuar con normalidad, puesto que la circunferencia no hará su función como debería hacerla. Como ya se dijo con anterioridad, el deporte consta de dos equipos y cada equipo está formado por seis jugadores en el terreno de juego y un máximo de hasta seis suplentes. El contacto de los jugadores con el suelo es continuo, por lo que deben llevar protecciones para no sufrir ningún tipo de lesiones.

Sí, lee atentamente estas ocho reglas básicas, podrá jugar y practicar este deporte tan abanderado por muchos, puesto que para desempeñarse en este se necesita, resistencia, fuerza, habilidad y muchos reflejos para poder defender y atacar de una forma eficaz y sin complicaciones.

Facebook Twitter Linkedin

El voleibol está 'posicionado como el décimo deporte más famoso del mundo, ya que cuenta con más de 900 millones de seguidores. Foto: EFE

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Amanda Coneo: la historia del alma del voleibol de Colombia

Voleibol colombiano abona camino a Olímpicos de París, su real meta

¡Increíble! El punto de infarto en voleibol entre Argentina y Francia