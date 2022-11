Dos estudios publicados en 'The BMJ' han evidenciado la efectividad de los tratamientos covid-19 actualmente autorizados y posibles en condiciones cotidianas, lo que ayuda a arrojar más luz sobre si estos medicamentos pueden evitar que las personas enfermen de gravedad.



El primero es un estudio observacional realizado en Inglaterra entre diciembre de 2021 y febrero de 2022. Los investigadores utilizaron registros hospitalarios y certificados de defunción de adultos de alto riesgo con covid-19 (edad promedio 52) para comparar la efectividad del tratamiento con anticuerpos sotrovimab con el antiviral molnupiravir.



Así, los científicos comprobaron que aquellos que recibieron sotrovimab tenían un riesgo sustancialmente menor (46 ) de resultados graves de covid-19 que los que recibieron molnupiravir, dentro de los 28 días posteriores al tratamiento.



Los resultados fueron consistentes cuando se restringieron a personas completamente vacunadas y también después de un análisis adicional de pacientes tratados entre febrero y mayo de 2022 cuando la variante omicron BA.2 de covid-19 era dominante en el Reino Unido, lo que sugiere que son relevantes para la atención clínica actual.

Ambos medicamentos se recetaban con frecuencia y cuando circulaban nuevas variantes de covid-19 proporcionan evidencia de la efectividad actual de sotrovimab sobre molnupiravir.

"Los hallazgos del mundo real dentro de un período de tiempo en el que ambos medicamentos se recetaban con frecuencia y cuando circulaban nuevas variantes de covid-19 proporcionan evidencia de la efectividad actual de sotrovimab sobre molnupiravir. Además, sotrovimab sigue siendo beneficioso en pacientes con todas las vacunas, que ahora representan la mayoría de la población de pacientes con covid-19 en muchos entornos", han dicho los expertos.



El segundo es un ensayo controlado aleatorio que involucró a 787 pacientes (778 de la India y nueve de Australia) con una edad promedio de 49 años, ingresados en el hospital desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2021. Los pacientes incluidos tenían una enfermedad predominantemente leve, aunque los investigadores intentaron reclutar pacientes con riesgo de covid grave.



La mitad recibió bloqueadores de los receptores de angiotensina o ARB (medicamentos ampliamente utilizados para tratar la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas) y la otra mitad (controles) recibió un placebo durante 28 días. Una dosis estándar del fármaco ARB telmisartan (dosis inicial de 40 mg/d) se usó solo en India, mientras que el tipo y la dosis de ARB quedaron a discreción de los médicos tratantes en Australia.

Se eligieron estos medicamentos en particular porque funcionan regulando la misma proteína angiotensina que usa el coronavirus para ingresar al cuerpo, y en el laboratorio han demostrado protección potencial contra los efectos graves de los coronavirus.



Sin embargo, después de 14 días de tratamiento, los investigadores no encontraron diferencias significativas en la gravedad de la enfermedad entre los dos grupos. Estos hallazgos deberían ayudar a informar la práctica clínica, si bien la falta de efecto brinda la tranquilidad de que es seguro usar estos agentes protectores en las personas indicadas, con o sin covid-19.



Ambos estudios tienen algunas limitaciones importantes. Por ejemplo, en el estudio observacional, puede haber ocurrido alguna clasificación errónea sobre la causa de la muerte o el ingreso hospitalario, y los investigadores no pueden descartar la posibilidad de que las diferencias en la gravedad inicial de covid-19 u otros factores no medidos entre los grupos de tratamiento puedan haber influido en sus resultados.

