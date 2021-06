Covid-19: ¿cómo afrontar el duelo por la pérdida de un ser querido?

Todos hemos tenido que despedir a un ser querido en algún momento. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha cambiado la forma de hacer el duelo y, en algunos casos, afrontar la pérdida de varios integrantes de la familia al mismo tiempo.



Lina María Millán Potes, psicóloga clínica de la Universidad Javeriana, señala que durante la pandemia las despedidas han sido más duras e inesperadas y, por estas razones, requieren de mayor atención y acompañamiento.



“Es un momento de dolor y, por lo tanto, lo más importante de este proceso es entender que es sano aceptar que duele. Que se puede llorar, sentirse acongojado y que hay un golpe emocional”, advierte.



Millán explica: “lo vital es conectarnos, no refugiarnos en la soledad y buscar ese apoyo terapéutico donde se pueda drenar el dolor. Una de las maneras es poder tener el espacio del llanto y liberar la emoción interna”.



Lo segundo que recomienda es escribir. “Si la persona está llevando el proceso sola o no tiene los recursos o disponibilidad para hacer la terapia, puede escribir. Esta actividad nos permite materializar los pensamientos y tranquilizar la mente”, dice Millán.

La psicóloga sostiene que somos personas simbólicas y, por ello, necesitamos de este tipo de herramientas para drenar lo que hay internamente. En ese orden, la tercera sugerencia es hacer un ritual de despedida, encender una vela y dejarla junto a una foto del ser querido, sembrar un árbol en su honor, etc.



“Se debe entender que el duelo no es como cuando uno se golpea y sigue. Por el contrario, si no tratamos el duelo, este se congela y hace que todo en la vida se vaya deteniendo: nuestras relaciones de pareja, las amistades, el trabajo o el no querer hacer las mismas salidas de antes y encerrarnos más”, puntualiza Millán.



Además, sostiene que con el confinamiento indefinido que se vive actualmente los procesos de duelo quedan “congelados”.



“El cambio más tangible es que ya no podemos hacer todo un proceso de despedida de velar a un fallecido con más compañía, con amigos y personas cercanas. Ahora se está enfrentando un duelo en soledad, sin un último adiós y de una manera muy inmediata”, recalca la psicóloga.



Etapas del duelo

Millán sostiene que en el manejo del duelo se debe preparar para aceptar y soltar. Este proceso cuenta con varias etapas:



La primera es la negación: “es el impacto de la persona tras la triste noticia. Decimos: esto no puede estar pasando, por qué a él o ella, y tratamos de lanzar cuestionamientos tratando de obtener una respuesta”.



En la segunda etapa pueden aparecer sensaciones de rencor o rabia: “tendemos a alejarnos de las personas, no escuchar a los demás, querer tener espacios de soledad y sentimientos de culpa”.



Otra etapa es la integración: “es donde negociamos con la realidad. Pensamos en que la persona pudo haber quedado con una secuela mayor y la mente va compensando que es parte del ciclo de la vida”.



La soledad

Millán sostiene que la mejor forma de gestionar el duelo es tener una red de apoyo, desde la familia, amigos o las personas más cercanas. También recomienda los grupos y charlas virtuales sobre el manejo de las emociones.



“Es importante que la persona que se siente débil, insegura o triste, no opte solo por quedarse solo o aislado. Pero si así lo prefiere, puede trabajar la meditación, la oración, hacer deporte, practicar yoga, hacer técnicas de respiración consciente, dedicar tiempo para sí mismo y luchar por llevar una vida con calidad”, recalca la psicóloga.



Millán trabaja en el programa 'Despierta Conciencia' y realiza talleres virtuales de sanación, psicoterapia y coaching. Advierte que con la pandemia se ha encontrado con más casos por depresión, ansiedad, pánico, miedo constante y hasta intentos de suicidio.



ANGY ALVARADO R

ELTIEMPO.COM

