Cinco consejos para una alimentación saludable durante la pandemia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –Unicef- dio a conocer algunos consejos para llevar una alimentación sencilla y saludable durante el brote de covid-19, mientras que a la par se llevan a cabo las jornadas del Plan Nacional de Vacunación en el país.



La pandemia ha trastocado la vida de las familias de todo el mundo. A medida que las escuelas y jardines infantiles cierran o abren de manera presencial, de acuerdo con el avance el proceso de contagio, muchos padres de familia han tenido que cambiar los horarios de comidas para poder atender las situaciones del hogar. Y la hora de comer se puede convertir en otro reto diario. Esto sin contar que mucha gente ha sido afectada por el desempleo y la pérdida de ingresos lo que aumenta el problema económico.

Ante esta problemática las familias están recurriendo a preparar platos procesados para alimentar a los miembros de forma rápida y barata, hay alternativas prácticas, asequibles y saludables.



La Unicef presentó cinco formas de alimentar a los hijos siguiendo una dieta variada y nutritiva que contribuirá a establecer hábitos de alimentación saludables.

1. Consuma fruta y verdura

Comprar, almacenar y cocinar verdura fresca puede ser difícil durante un aislamiento. Sin embargo, en la medida de lo posible, es importante asegurarse de que la dieta de los niños incluya buena cantidad de frutas y verduras.



La fruta y la verdura, además de poder tomarse fresca, también puede congelarse, y conserva gran parte de su sabor y sus nutrientes. Si se usa la verdura para cocinar sopas o platos en grandes cantidades se logrará que duren más y servirá para varios días.

2. Alimentos deshidratados

De no contar con productos frescos, se pueden reemplazar alimentos deshidratados o en conserva. Los productos frescos son, casi siempre, la mejor opción, pero cuando no están disponibles hay alternativas saludables que se pueden almacenar y preparar de manera fácil.



Los frijoles y los garbanzos en conserva, que aportan nutrientes, pueden almacenarse durante meses y se pueden de diversas maneras. El atún, las sardinas, por ejemplo, son ricos en proteínas, ácidos grasos omega 3 y una variedad de vitaminas y minerales. Se pueden utilizar en frío, como, por ejemplo, en sándwiches, ensaladas o platos de pasta, o también añadirlos a platos calientes con espaguetis o arroz.



Los alimentos deshidratados, como los frijoles, las legumbres y los cereales deshidratados, como las lentejas, el arroz o la quinua, también son opciones nutritivas y duraderas. La avena cocinada con leche o agua es una opción excelente para el desayuno, y puedes tener varias combinaciones con yogurt, trozos de fruta o uvas pasas.

3. Reservas de refrigerios

Los niños suelen necesitar uno o dos refrigerios a lo largo del día para mantenerse activos. En lugar de darles dulces es más saludable darles frutos secos, queso, yogur, fruta troceada o huevos cocinados. Estos alimentos son nutritivos y contribuyen a crear hábitos saludables.



Es importante que los niños consuman proteínas y en lo posible tratar de evitar los alimentos procesados que vienen en paquetes, como las papas fritas, plátanos o demás productos que lleven esa elaboración.

4. No consuma alimentos muy procesados

Aunque no siempre será posible utilizar productos frescos, intente limitar la cantidad de alimentos muy procesados y se debe tratar de evitar las bebidas azucaradas y, en su lugar, consumir agua. Una buena forma de aportarle más sabor al agua es añadirle frutas o verduras, como limón, rodajas de pepino o frutos rojos.



5. Comer en familia

Cocinar y comer todos juntos es una forma excelente de crear rutinas saludables, fortalecer los lazos familiares y divertirse. En la medida de lo posible, se deben seguir los horarios recomendados para comer en familia. Este tipo de estructuras y rutinas pueden contribuir a reducir la ansiedad de los niños en estas situaciones de estrés.

