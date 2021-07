Muchos confundimos la protección con la sobreprotección / Opinión

Hay una escena muy común en los restaurantes, cuando a la mesa se sienta una familia con hijos pequeños. Casi siempre, los niños se sientan al lado de la mamá y, apenas llega el pedido, ella entra en ‘modo ayudante’: les corta la carne, les da el jugo, les limpia la boca y las manos, y aunque ya no sean bebés, termina dándoles la comida en la boca. Esta situación, que parece tan normal, nos dice mucho de cómo somos en nuestro papel de padres.

Cuando mi hija era bebé y vivíamos en Estados Unidos, el pediatra me incentivó a que le enseñara a comer sola desde un poco después de cumplir el primer año. Me decía que primero le permitiera comer con la mano y en la medida en que pudiera agarrar la cuchara, la dejara comer solita. Según él, si me adhería a ese plan, ella estaría comiendo independientemente, con tenedor y cuchillo, antes de los dos años.



Confieso que nunca fui capaz. Me aterraba que hiciera reguero en el piso, que ensuciara las ‘pintas’ lindas y, obviamente, no confiaba en que se alimentaría bien si yo no le daba la comida.



Mi hija ya tiene 19 años y admito que cuando la veo comiendo demasiado despacio o dejando a un lado las verduras, me encantaría darle un par de cucharadas.



Creo que este es un ejemplo de lo que muchos papás estamos haciendo con nuestros hijos, y no solo con la comida, sino en la vida.



Muchos confundimos la protección con la sobreprotección. Con la excusa de que ‘es para el bien de ellos’, nos volvemos controladores. Les queremos solucionar los problemas antes de que los tengan. Les queremos perfeccionar las tareas antes de que las entreguen. Les queremos dar las respuestas antes de que se imaginen la pregunta.



Como en mi caso con la comida, preferimos entregarles todo ya picado y directamente en la boca. Con tal de no verlos batallar con la vida, muchas veces asumimos que van a fracasar si nosotros no imponemos nuestra voluntad.



Nos quejamos de que los jóvenes de hoy no se esfuerzan, que creen que se lo merecen todo y se rinden demasiado rápido. Pero ¿será que somos nosotros mismos quienes los hemos inhabilitado? Ellos tal vez no se arriesguen porque nosotros, como padres, no dejamos que se equivoquen. Pretendemos que sean perfectos y que no hagan regueros de ningún tipo.



Aunque sea doloroso ver a nuestros hijos ‘ensuciarse’ y ‘equivocarse’, es indispensable guiarlos, pero también dejarlos aprender solos.



El día de mañana tal vez no estaremos ahí para ‘meter la cucharada’, pero igualmente se tendrán que seguir alimentando.



ALEXANDRA PUMAREJO

