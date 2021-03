¿Cómo detectar si su hijo es adicto al internet? Aquí le contamos

Jaron Lanier, uno de los genios de Microsoft y un gurú del mundo de internet, advierte que "las redes sociales son peores que los cigarrillos". Y lo dice muy en serio. "La esencia de las redes sociales es un algoritmo que mide lo que hace una persona y le da una recompensa o un castigo, según un plan que maximiza la modificación de su comportamiento", comentó en una entrevista con La Nación el año pasado.



Lanier agregó que la razón por la que las redes sociales pueden ser tan nocivas es que "los algoritmos están tratando de generar algún efecto sobre el comportamiento. Y el más inmediato es estimulando las respuestas de pelea o huida".



Por eso, no es exagerado creer que una persona puede generar una adicción con internet y las redes sociales, y ese riesgo aumenta si se trata de un menor de edad, sobre todo ahora que la vida de muchos niños, niñas y adolescentes está tan ligada a las herramientas digitales.



¿Pero cómo detectarlo? La psicóloga Marisa Azaret, colaboradora de CNN en Español en temas de salud, habló al respecto.



Según Azaret, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, el uso del internet se puede dividir en cuatro pilares: la educación, la vida social, los videojuegos y los videos en YouTube.



Esas opciones son beneficiosas y ofrecen decenas de ventajas, pero también suponen una serie de riesgos.



Señales de alerta

La gran pregunta es: ¿Cómo detectar si su hijo tiene una vida digital obsesiva? Pues bien, la doctora Azaret compartió algunas señales claves:



1. Aislamiento del resto de la familia



2. Cambios de rutinas y patrones



3. Cambios de estado de ánimo: suele estar irritable o ansioso



4. No duerme lo suficiente



5. Hay un secretismo que antes no existía



La psicóloga fue enfática en que los padres de familia deben permanecer alerta y procurar siempre un balance que permita que los menores mantengan una privacidad adecuada para su edad y sus circunstancias, sin olvidar su seguridad y la tranquilidad de los suyos.

¿Qué hacer?

Ante esta situación puede resultar difícil para los padres de familiar descifrar qué hacer, sobre todo al tratarse de un tema de salud. Por eso, la doctora Azaret también dio una serie de pasos para comenzar a abordar el problema, o si es el caso evitarlo a tiempo:



1. Establezca un diálogo continuo y positivo. Evite lo que coloquialmente se conoce como 'sermonear'.



2. Establezca reglas en casa. En este punto es importante que las reglas sean justas, así serán más fáciles de llevar.



3. Monitorear el tiempo que su hijo pasa en las redes sociales o en internet. De igual forma, repasen juntos las reglas básica de seguridad: no dar información personal, tratar a los demás como quieres ser tratado y, sobre todo, no creer todo lo se ve o escucha en el mundo digital.



Por último, la psicóloga resalta que es clave manifestarles a los menores que, como padres, se está siempre abierto a cualquier tipo de pregunta. Eso, dice, contribuirá a la confianza y podría evitar problemas en un futuro.



No olvide que si la situación empeora lo ideal es consultar de inmediato a un profesional.

ELTIEMPO.COM