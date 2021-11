Días para cortar el cabello según el ciclo lunar y algunos tips de cuidado

Son muchas las personas que creen que los cuerpos celestes tienen influencia sobre la vida de las personas, como es el caso de los planetas en la astrología y la Luna en la belleza.

De acuerdo con portales especializados en el tema, existe una relación entre los ciclos lunares y el crecimiento acelerado o fuerte del cabello, es decir, al cortarlo en un día determinado va hacerlo crecer más rápido o más fuerte.



(Leer más: Este es el tratamiento natural que usa Meghan Markle para el acné).

Vale la pena precisar que las fases de la Luna dependen de su posición respecto a la Tierra y el Sol. Aunque su cara visible siempre sea la misma, presenta variaciones ante nuestros ojos, con respecto a la iluminación y parte de la misma que se puede observar.



Así, durante 28 días, la luna puede pasar por cuatro fases: luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente.



(Siga leyendo: Las mascotas también son un remedio para el cuerpo y el alma).



De acuerdo con el portal de estilo de vida ‘Cuerpo Mente’ además de haber días con influencia de la Luna en el cabello, este satélite también puede influir en la depilación, ya que si se elimina el vello corporal los días en los que se encuentra en tránsito descendente va evitar un crecimiento acelerado.



A continuación le compartimos los ciclos en los que puede hacer cortes a su cabello, estos dos últimos meses del año, de acuerdo con las recomendaciones del citado medio.

Noviembre

Si lo que desea es que su cabello tenga un crecimiento rápido puede agendar su cita en la peluquería del sábado 6 al domingo 7 y entre los días miércoles 24 y viernes 26.



Si su objetivo es una melena fuerte, lo recomendable son los días entre el domingo 28 al martes 30.

Diciembre

Para el último mes del año lo ideal es ir con su estilista de confianza los días 3, 21, 22, 23, 30 y 31, si su objetivo es que el crecimiento de su cabello sea acelerado.



Si su interés no es este, sino que esté más fuerte, lo que se sugiere es cortas las puntas o la cantidad deseada los días 1, 2, 26, 27 y 29.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Patry Jordan

Sin embargo, realizar un despunte cada cierto tiempo de ciclo lunar o cada 3 meses como lo sugieren los estilistas, no son los únicos cuidados que debe tener con su cabello. También, puede recurrir a tips de belleza para que no se vea maltratado.



Los especialistas sugieren evitar el uso de secadores y planchas ya que el calor puede quemar su fibra capilar. En caso de recurrir a estos utensilios lo ideal es hacerlo con productos termoprotectores que, como su nombre lo indica, crean una barrera protectora para evitar afectaciones a su cabello.



Así mismo, una opción también puede ser el uso de mascarillas ya sea procesadas o naturales, como por ejemplo el aguacate, una opción que hasta la empresaria y celebridad Kourtney Kardashian utiliza, según lo que compartió en su portal de belleza ‘Poosh’.



Es importante recalcar que la alimentación también juega un papel fundamental no sólo en el aspecto de su cabello sino de su piel, consumir productos ricos vitamina c, biotina, omega 3, entre otros, aporta los nutrientes necesarios para que luzca saludable, según afirman especialistas en nutrición.

Más noticias:

Conozca la manera de actuar frente a un episodio de hipoglucemia

Laura Acuña: los alimentos que consume para mantener su figura

La Luna se está alejando de la Tierra y no podemos hacer nada para evitarlo

Calendario astronómico de noviembre 2021

¿La Tierra se está oscureciendo debido al cambio climático?

Tendencias EL TIEMPO