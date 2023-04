De acuerdo con la psicóloga clínica y especialista en primera infancia, María Carolina Sánchez, explica en qué consiste la crianza con apego y cómo esta puede favorecer a los bebés durante y después de pasar por su etapa de primera infancia.



El apego no solo es una teoría referida a que las crías necesitan estar cerca de sus madres y recibir su protección hasta la posibilidad de valerse por sí mismas. También hace referencia a un estilo de crianza que aboga por la felicidad de los niños y por la prevención en salud mental de los adultos.

Cólico del bebé. Foto: iStock

El apego es la forma como los padres, en lugar de imponer la independencia a sus hijos, escuchan su propio ritmo a través del cual van ‘soltando la cuerda’ y empiezan a valerse por sí mismos.



Durante la lactancia, especialmente los primeros meses de vida, el bebé necesita estar cerca de su madre no solo para alimentarse, sino para recibir su calor y su compañía.



Un ejemplo de esto es el Programa Madre Canguro, que tuvo sus orígenes en Colombia y que ahora válida mundialmente la importancia física y psicológica de la cercanía entre papás y bebé, no solo en prematuros sino en todo recién nacido.



El apego, o la crianza basada en la cercanía de los padres, favorece el número y la calidad de conexiones neuronales que estructuran el aparato síquico en cuanto a pensamiento, conocimiento y emociones.



Psicológicamente, un bebé que durante el mayor tiempo posible está cerca de sus padres responderá con menos ansiedad a las separaciones normales del futuro, como el ingreso al jardín. Cuando un pequeño es forzado a estar largas horas lejos de su madre y a cargo de diferentes cuidadores, puede generarse en él una estructura de inseguridad y temor.



Estudios en Europa y Estados Unidos han demostrado que diferentes manifestaciones de la crianza basada en el apego promueven la seguridad, la tranquilidad, la facilidad para adquirir nuevos conocimientos y la autoestima en niños y adolescentes, lo cual asegura, de esta forma, adultos sanos, responsables, autónomos y felices.



Por tanto, no es casualidad que muchos países inviertan en la primera infancia a través de licencias prolongadas de maternidad y paternidad cuando nace un bebé.

