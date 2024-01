Arroz o plátano: ¿cuál de los dos es más saludable para los niños?

Existen algunos alimentos que hacen parte de la cocina tradicional colombiana, como es el caso del arroz y el plátano.



El plátano, también es nombrado en varias partes del mundo como el banano, sin embargo, en Colombia el banano se consume como fruta, mientras que el plátano se consume en el plato principal o en sopas, se prepara como patacón cuando se trata del plátano verde o en tajadas cuando está maduro.

El arroz se puede encontrar en muchas variedades como el integral, el negro, o el jazmín; estos últimos utilizados en gran parte en restaurantes de comida extranjera.



Por otra parte, el plátano también es utilizado en otros alimentos como féculas, batidos y purés para aprovechar los nutrientes que ofrece este carbohidrato.



No obstante, con la aparición de varios nutricionistas que aseguran que no hay que consumir muchos carbohidratos diariamente, existen algunas dudas de cuál alimento es mejor si el plátano o el arroz.



Aquí le traemos, la información para conocer cuál de estos dos alimentos es mejor para los niños.



De acuerdo con la nutricionista del Parkland Memorial Hospital en Dallas, Texas, el plátano tiene más propiedades nutricionales que el arroz, puesto que este, según el portal 'Mejor con salud', contiene vitaminas como A, B y C, minerales como calcio, magnesio, fósforo y potasio y una cantidad considerable de fibra, especialmente en el plátano verde.



Además, el plátano verde contiene antioxidantes y fitonutrientes y que si se consume cocinado o asado, pueden verse maximizados sus nutrientes.

Así mismo, el plátano verde contienen un índice glucémico bajo, lo que al consumirlo las personas que tienen problemas de azúcar en la sangre, liberará la insulina después de su consumo.



En los niños, a los cuales se les proporciona banano como pasabocas o en los desayunos, pueden ayudarle al organismo a evitar problemas en el sistema digestivo como la diarrea y el estreñimiento, de acuerdo con el portal 'Guía infantil'.



Por el alto contenido de hierro, también puede ayudar a los niños que tienen anemia, ayudarle a la piel y aliviar la acidez en el estómago.



Recuerde que este tipo de información, se la puede proporcionar un médico, quien es la persona idónea para recomendar los alimentos apropiados para la salud de sus hijos.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

