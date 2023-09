Cuando en la familia o una persona cercana tiene problemas con el alcohol, probablemente usted quiera ayudarle a salir de él, sin embargo, muchas veces es difícil hacerlo sin que esta persona se enoje o evite ser ayudado.



Lo adecuado es cuando observe este problema, trate de actuar de inmediato, ya que si deja pasar el tiempo esto tiende a empeorar.



De acuerdo con el portal especializado ‘Medline Plus’, el problema de la bebida no tiene que ver con la cantidad de alcohol que se consuma ni el tiempo en que lo haga, sino cómo esto afecta la vida de quien lo ingiere.

Por lo tanto, es importante que si desea ayudar a que su familiar supere este problema, empiece por documentarse al respecto.



Ya que en la actualidad existen sitios web que brindan información seria, acceda a datos sobre el consumo de alcohol o si tiene la posibilidad de acudir a un profesional médico, hágalo para recibir información de primera mano.



¿Cuándo se puede considerar que el alcohol se convirtió en un problema?

De acuerdo con el portal en mención, existe la posibilidad de tener un problema con el alcohol cuando:



- No tiene límite al consumir bebidas embriagantes.



- Bebe frecuentemente más de lo que tenía planeado.



- La mayor parte del tiempo se lo ve embriagado o recuperándose por haber bebido.



- Sus relaciones se han visto afectadas por el consumo de alcohol.



- Su trabajo, hogar o estudios se ven afectados.



- No puede asistir a reuniones sociales por su problema con el alcohol.



Así mismo, no solo una persona puede afrontar este problema, por lo que el entorno que rodea a quien lo consume debe comprometerse a ayudar.

Por lo tanto, 'Psicología y Mente' sugiere algunos consejos para ayudar a alguien cercano con este problema:

Tratar el tema del alcoholismo en un momento tranquilo y de sobriedad, ya que en este momento es cuando se puede razonar y reflexionar sobre el tema.​ No culpabilizar a la persona, ya que esto sí puede molestar al afectado e inducirlo a que siga con esa conducta, lo adecuado es adoptar una actitud de empatía.​ Evitar situaciones que inciten a esa persona a acudir al alcohol, es decir, si va a estar en una fiesta o asistir a una discoteca o bar, es necesario evitarlo de alguna forma o estar pendiente de él.

Es primordial que esto se tome seriamente, por lo que si no ha sido posible acercarse de la manera más sutil y tratando de que esa persona tome de la mejor manera las recomendaciones, acuda a un profesional con el fin de tratar los diferentes todo lo que rodea el consumo constante de alcohol.



Algunos profesionales sugieren que de no llegar a acuerdos sea necesario acudir a centros de desintoxicación, informándole que es lo mejor para su vida y su salud.

¿Cuánto es 'el exceso de alcohol perjudicial para la salud'?

