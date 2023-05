Dependiendo de los hábitos que tengan las personas en su vida, también dependerá su salud. Se sabe que el reloj biológico físico y mental es modificable, no obstante, lo que no podía modificarse era la edad biológica, pero investigadores de Harvad encontraron que esto no sería del todo cierto.



Los investigadores hallaron que existen factores externos que podrían aumentar la edad biológica y además apresurar el envejecimiento de los seres humanos.



Es así como encontraron que la edad biológica de una persona puede aumentar o disminuir según sus experiencias de vida. Contrario a lo que se creía sobre que este reloj biológico solo aumentaba con el pasar del tiempo.



La universidad encontró que el estrés es una de las principales causas que aceleran el envejecimiento.



“El estrés severo puede desencadenar el aumento de la edad biológica, pero si ese estrés es de corta duración, los signos del envejecimiento biológico pueden revertirse”, afirmó Jesse Poganik, autor principal del descubrimiento y quien hace parte de la División de Genética de Brigham.



Enfatizan en que por muchos años la vejez se ha centrado en la pérdida de funciones físicas o mentales. Sin embargo, estudios recientes comenzarían a plantear la reversión de edad.



La vejez en mujeres. Foto: iStock.

“Estudios in vitro recientes han planteado la posibilidad de la reversión de la edad. Aquí informamos que la edad biológica es fluida y exhibe cambios rápidos en ambas direcciones”, dicen las conclusiones del estudio.



Explicaron también que por medio de la recopilación con mujeres embarazadas, personas de la tercera edad que se sometieron a cirugías de emergencia y adicionalmente, con ratones. Incluso investigaron la relación que existía con el reloj biológico y la Covid-19.



Usaron relojes biológicos para la investigación, ya que, según explican "los relojes biológicos miden los niveles de metilación del ADN, cambios moleculares que pueden indicar un aumento en el riesgo de morbilidad y mortalidad”.



"Los signos de la edad biológica aumentaron entre los pacientes que se sometieron a una cirugía de emergencia para reparar una fractura de cadera, pero volvieron a la línea de base de cuatro a siete días después de la cirugía. Este patrón no se observó entre los pacientes que recibieron otras cirugías no traumáticas”, indicaron en la publicación en The Harvard Gazette.



En mujeres embarazadas y ratones encontraron similitudes, pues hallaron un aumento en el reloj biológico previo a dar a luz. Así mismo, señalaron que las mujeres que estudiaron alcanzaron su punto máximo antes de naciera el bebé y luego de esto, volvió a la normalidad.



De igual manera, esto ocurrió con los pacientes con Covid-19, los cuales presentaron un aumento, pero cuando les dieron de alta en las UCI esto se revirtió.



“Nuestros hallazgos desafían el concepto de que la edad biológica sólo puede aumentar durante la vida de una persona y sugieren que es posible identificar intervenciones que podrían retrasar o incluso revertir parcialmente la edad biológica. Cuando se alivió el estrés, se pudo restaurar la edad biológica. Esto significa que encontrar formas de ayudar al cuerpo a recuperarse del estrés podría aumentar la longevidad”, expresó Vadim Gladyshev, autor principal del estudio.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS